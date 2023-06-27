瓦格納集團叛亂戲劇化終結，俄烏乃至全世界受到什麼影響？
我們想讓你知道的是
《紐約時報》援引知情人士稱，美國安全官員早在周三就收到訊息，稱普里戈任正凖備採取行動。他們最關心的是這將如何影響莫斯科對其核武器庫的控制。美國情報部門幾個月來一直在密切關注，瓦格納領導人和俄羅斯國防部長蕭依古等人之間不斷加劇的緊張關係。
俄羅斯經歷了混亂而戲劇化的插曲，在一天多的時間內，瓦格納僱傭軍發動叛亂，並朝莫斯科進軍，然後叛亂又出人意料地迅速終結。
我們先簡要回顧一下都發生了什麼：
- 本周五（6月23日），瓦格納的領導者葉夫根尼・普里戈任（Prigozhin ）指責俄羅斯國防部長蕭依古，稱他發動烏克蘭戰爭，是為了獲得軍功。
- 隨後，普里戈任誓稱要為「正義而行軍」，並指責克里姆林宮在當天向他的部隊發射導彈。
- 普里戈任宣佈進行武裝叛亂後，莫斯科在周五晚些時候加強防衛措施。
- 星期六，普里戈任稱其麾下25000名部隊在凌晨時分從烏克蘭越過邊界，進入俄羅斯。莫斯科市長宣佈正在採取反恐措施以加強安全。在俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don，距烏東邊境約100公里），居民被告知留在室內。
- 在莫斯科時間早上8點前不久（台北時間下午1點），網上流傳的影片顯示，普里戈任出現在俄羅斯南部軍區總部內。
- 俄羅斯總統普亭在當地時間10點左右發表電視講話譴責「罪惡的冒險」，並警告說要進行懲罰。
- 在這一天裏，瓦格納部隊沿著M4高速公路向莫斯科推進，還奪取了沃羅涅日（Voronezh）的軍事設施。
- 就在莫斯科時間晚上八點半，普里戈任在其Telegram頻道上說，他已同意「停止」其部隊的行動。
- 白羅斯透露，該國領導人盧卡申科一直在與普里戈任舉行會談，普亭也同意了兩人的對話。
- 在晚上11點左右（台北時間凌晨4點），俄羅斯官方媒體報導，普里戈任將離開俄羅斯，前往白羅斯，對他和他的部隊的刑事指控將被撤銷。
混亂的24小時後，莫斯科迎來了新的一天。周日，對針對莫斯科的軍事叛亂已經過去。
《BBC》記者周六在莫斯科街頭採訪，幾個人說他們並不太擔心瓦格納集團，雖然當時他們還在前往莫斯科的路上。
一位莫斯科人告訴《BBC》，他們「還沒有看到任何坦克，所以我們不會擔心」。
另一個人則說，1991年蘇聯解體，1993年憲法危機期間，他們曾在莫斯科街頭經歷過坦克，所以「無論今天發生什麼，我們都會倖存下來」。
一位名叫加裏娜（Galina）的婦女告訴《路透社》，「這一點也不令我感到害怕。我對我們的總統和我們的人民有信心。」
但另一位居民尼古拉（Nikolai）稱這些事件「令人恐懼」。他告訴《路透社》，「這很令人不安，對你和你的親人都是如此。」
目前來說，進軍莫斯科的威脅已經過去，但安全狀況仍然很緊張，本周一居民待在家裡不上班的命令仍在執行。
設在華盛頓的智囊團戰爭研究所（ISW）表示，普里戈任的叛變可能已經煙消雲散，但克里姆林宮現在面臨著一個「極不穩定」的局面。
ISW分析師寫道：「叛亂暴露了俄羅斯安全部隊的弱點，表明普亭沒有能力及時使用他的部隊來消滅內部威脅，並進一步侵蝕了他對軍事力量的壟斷。」
這篇分析還指出，瓦格納集團的士兵，在一定程度上，還受到頓河畔羅斯托夫居民的熱烈歡迎。
普里戈任退兵的條件有什麼？
阿卜杜賈里爾・阿貝德拉蘇洛夫（Abdujalil Abdurasulov）來自烏克蘭基輔的報導：
談判持續了一整天，結果是普里戈任同意在當晚緩和局勢。
白羅斯的強人總統盧卡申科，是普亭的親密盟友，他在周六與普里戈任進行會談。
作為交易的一部分，普里戈任已被允許前往白羅斯，克里姆林宮表示將撤銷對他的所有指控。
盧卡申科的新聞處說，談判是在普亭的同意下進行的。
作為協議的一部分，克里姆林宮同意撤銷對瓦格納集團領導人的起訴，還向瓦格納戰士提供安全保證。
自入侵開始以來，俄羅斯一直在利用白羅斯的領土對烏克蘭發動攻擊，有效地傷害了白羅斯的主權。
任何普亭對權力的控制力減弱的跡象，都威脅到明斯克的盧卡申科政權，該政權嚴重依賴莫斯科。
普亭新聞秘書德米特里・佩斯科夫說，瓦格納僱傭兵可以簽署國防部合約，參加叛亂的士兵將不會被起訴。
這就是普里戈任和瓦格納集團的結局嗎？
一位專家告訴《BBC》，普里戈任搬到白羅斯，瓦格納戰士被吸收到俄羅斯軍隊，這可能意味著這個臭名昭著的僱傭兵組織的終結。
總部設在美國的智庫大西洋理事會的安德魯・達尼裏（Andrew D'Anieri）說，從俄羅斯傳出的訊息，混亂且不明確，很難說到底會發生什麼。
但他也表示，瓦格納的撤退並不意味著俄羅斯的所有私營軍事公司都 「出局」了。
「即使它們在嚴格意義上在俄羅斯是非法的，但在過去一年，我們看到了這類組織的激增。」
達尼裏說，過去的一天表明兩件事：「莫斯科的決策圈有多小」，以及普亭的權威有多脆弱。
這對烏克蘭戰爭可能意味著什麼？
查塔姆研究所俄羅斯-歐亞項目負責人詹姆斯・尼克西（James Nixey）說，烏克蘭將從俄羅斯的危機中獲益。
尼克西向《BBC》表示，烏克蘭很可能繼續「針戳俄羅斯」，試圖在其國內製造內訌。
他說，今天是普亭擔任總統這麼多年來最糟糕的一天。
「他正在輸掉這場戰爭，」尼克西說。
「這並不是說烏克蘭覺得會非常容易獲勝......但這不是普亭在當了這麼多年總統後所期望的。」
克里姆林宮的新聞秘書德米特里・佩斯科夫則說，瓦格納叛亂不會影響俄羅斯在烏克蘭的軍事攻勢。
烏克蘭的西方盟友密切關注
《紐約時報》援引知情人士稱，美國安全官員早在周三就收到訊息，稱普里戈任正凖備採取行動。
他們最關心的是這將如何影響莫斯科對其核武器庫的控制。
美國情報部門幾個月來一直在密切關注，瓦格納領導人和俄羅斯國防部長蕭依古等人之間不斷加劇的緊張關係。
在這令人難以置信的混亂的24小時之後，歐盟、美國和盟國正在非常密切地關注著俄羅斯。
五角大樓早些時候發表聲明，稱國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）在過去幾個小時裡與來自加拿大、法國、德國、波蘭和英國的國防部長進行了交談，討論這一局勢。
聲明說：「隨著局勢的繼續發展，美國將與盟友和伙伴保持密切協調。」
奧斯汀還表示，美國對烏克蘭的支持不會改變。
與此同時，加拿大總理杜魯道周六會見了政府高級官員，討論俄羅斯正在發生的局勢。
事件後，普亭顯得不再強大
史蒂夫・羅森伯格（《BBC》俄羅斯編輯）：
瓦格納的叛亂是一個分水嶺，對普亭來說是一個非常危險的時刻。
當你掌權那麼久，你會認為你是不可戰勝的，你可以在任何情況下存續。
16個月前，普亭在烏克蘭發起「特別軍事行動」，以「使俄羅斯更安全」。
但近幾個月來，克里姆林宮遭到無人機襲擊，俄羅斯西部也遭到炮擊。
而現在僱傭兵發動武裝叛亂，向莫斯科進發，要求撤換普亭任命的國防部長，然後他們決定撤退。
這是一個令人吃驚的24小時，在這24小時裡，普亭面臨著自20多年前上台以來對其權威的最大挑戰。
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-06-27 瓦格納集團叛亂戲劇化終結，俄烏乃至全世界受到什麼影響？
- 2023-06-27 烏克蘭反攻續傳捷報，美國擬再軍援5億美元，北約秘書長：瓦格納兵變顯示普亭侵烏是錯誤
- 2023-06-26 無人機＋戰鬥機將是北約空中戰力的極致，但德國持懷疑態度
Tags：
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。