福島核處理水排入海洋設備6/28啟動，學者估1年內抵台，農委會加強魚體採樣
我們想讓你知道的是
澳洲阿德萊德大學物理、化學及地球科學院教授胡克（Tony Hooker）指出，現在已知這些核廢水會經過過濾，再對過濾後的水進行測試，若仍殘留放射性元素，會再經過整個排放系統的過濾與測試過程；目前國際原子能總署的最新報告與日本提出的報告一致，認為濃度已經在安全標準之內。
福島核處理水排入海洋設備，最終檢查6/28啟動
（中央社）福島第一核電廠計畫將含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋，日本原子能規制委員會委員長山中伸介等人24日至當地視察核廢水排入海洋的設備。他說，排放設備的最終檢查預定28日啟動。
日本《共同社》報導，日本政府預定今（2023）年夏天前將東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠積存的含氚核廢水排入海洋，山中伸介24日到當地視察排放設備。
視察後，他說：「（設備方面）沒大課題，工程正確實推動。」他說，原子能規制委員會在含氚核廢水（日本稱ALPS處理水或簡稱處理水）排入海洋前，針對設備的最終檢查預定28日啟動。
他表示，有關ALPS處理水的資訊，日本至今一直都很鄭重地向國內外發訊，今後包含排放設備使用前的檢查結果在內，也將鄭重提供資訊。
報導說，有關ALPS處理水，日本政府曾向漁民承諾如果沒有相關人員的理解，就不會處理，但日本政府並未公布開始排放的條件與日期。
2011年311大地震與海嘯侵襲日本東北地區，福島核電廠6座反應爐裡的3座熔毀，為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。
這些污染水經過多核素處理系統（ALPS）去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」（ALPS處理水），這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內。
日本核電廠排放含氚核廢水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電表示，在排放核廢水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，而且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。
學者：福島核處理水排入海，最快1年內抵台
原能會日前表示，日本福島核廢水排放入海，約需1至2年才會到台灣、最大濃度約是4年後。然而中研院學者依模式模擬，估算核廢水最快1年內抵達台灣。
東日本大地震10年後，日本政府2021年4月正式決定將東京電力公司福島第一核電廠產生的含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋，預計今年年中開始排放。
台灣、紐西蘭及澳洲科技媒體中心（SMC）21日共同舉辦「日本排放核廢水線上科學記者會」。
中央研究院環境變遷研究中心研究員兼海洋能專題中心執行長吳朝榮於會中表示，若不考慮氚水濃度，單純就海洋數值進行模擬，過去已有研究在福島海域放追蹤器，發現追蹤器會依不同軌跡流向整個北太平洋。
吳朝榮指出，根據追蹤紀錄評估，氚水到達北美西岸約費時2至3年，最快1年內抵達台灣。
而原能會先前發布新聞稿表示，台灣與日本距離相近，將有小部分會受中尺度渦漩影響向南抵達台灣，核廢水最快在排放後1至2年會到達台灣海域，而最大濃度影響約是排放後4年。
吳朝榮認為，「4年可能有點久。」他解釋，海洋除了擴散、還有平流作用，就像一滴墨水在湖中和河川裡的擴展速度會不同，「4年可能是只估擴散作用，或是流到北美後又流回台灣的時間。」
此外，吳朝榮補充，中尺度渦漩大小可能與台灣相仿，在太平洋生成後，每天會往西移動約8至10公里，也會加速氚水流向台灣。而海洋中除了有已知的環流、渦漩、擴散等傳輸方式外，可能還有其他未知、更快速的傳輸方式。
澳洲阿德萊德大學物理、化學及地球科學院教授胡克（Tony Hooker）指出，現在已知這些核廢水會經過過濾，再對過濾後的水進行測試，若仍殘留放射性元素，會再經過整個排放系統的過濾與測試過程；目前國際原子能總署的最新報告與日本提出的報告一致，認為濃度已經在安全標準之內。
胡克指出，雖然氚是氫的同位素之一，容易進入食物鏈，但目前可能還沒有足夠多的研究，可以回答氚會不會通過食物鏈累積在生物體中。
紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授克羅夫切克（David Krofcheck）表示，當年日本福島污染的狀況是沒有對廢水做處理，就直接進入海水中，導致銫等放射性元素緩慢地釋放輻射至今，和這次日本有評估和過濾廢水再排放的情況不同。
克羅夫切克認為，如果選擇不做處理，繼續貯存核廢水在核能電廠中，也無法保證再100年、1000年之後，遇到地震和海嘯等天災時會不會造成更大的核輻射污染。
克羅夫切克表示，理論上雖然可以假設氚和癌症的關聯，但現在還沒辦法在實驗室的科學研究上驗證關聯，現在沒有任何一個研究可以證明暴露在氚元素會與癌症有關。
福島核處理水將抵台，魚體採樣3000件、水體採檢431件
原能會預計日本福島廢水約1至2年會到台灣，中研院學者估最快1年內抵台。農委會21日表示，今年起將魚體採樣從500件增至3000件，合併跨部會水體採樣431件，可做科學檢視使用。
原能會日前表示，日本福島核廢水排放入海，約需1至2年才會到台灣、最大濃度約是4年後。然而中研院學者依模式模擬，估算核廢水最快1年內抵達台灣。
農業委員會漁業署副組長劉家禎21日接受《中央社》記者訪問時指出，漁業署會到全國北中南東及離島，分區在漁港對卸魚採樣魚體，請原能會協助檢驗銫、氚有沒有超標，原本一年採樣500件，今年起已增至3000件。
他說，另外農委會水產試驗所在台灣周邊海域設置62處水樣監測站，再加上海委會、原能會，全國共計107處水樣監測站，共將採樣檢測銫87件水樣、氚344件，總計採樣水樣431件。
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！