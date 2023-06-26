福島核處理水排入海洋設備6/28啟動，學者估1年內抵台，農委會加強魚體採樣

福島核處理水排入海洋設備，最終檢查6/28啟動

（中央社）福島第一核電廠計畫將含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋，日本原子能規制委員會委員長山中伸介等人24日至當地視察核廢水排入海洋的設備。他說，排放設備的最終檢查預定28日啟動。

日本《共同社》報導，日本政府預定今（2023）年夏天前將東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠積存的含氚核廢水排入海洋，山中伸介24日到當地視察排放設備。

視察後，他說：「（設備方面）沒大課題，工程正確實推動。」他說，原子能規制委員會在含氚核廢水（日本稱ALPS處理水或簡稱處理水）排入海洋前，針對設備的最終檢查預定28日啟動。

他表示，有關ALPS處理水的資訊，日本至今一直都很鄭重地向國內外發訊，今後包含排放設備使用前的檢查結果在內，也將鄭重提供資訊。

報導說，有關ALPS處理水，日本政府曾向漁民承諾如果沒有相關人員的理解，就不會處理，但日本政府並未公布開始排放的條件與日期。

2011年311大地震與海嘯侵襲日本東北地區，福島核電廠6座反應爐裡的3座熔毀，為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

這些污染水經過多核素處理系統（ALPS）去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」（ALPS處理水），這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內。

日本核電廠排放含氚核廢水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電表示，在排放核廢水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，而且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。

學者：福島核處理水排入海，最快1年內抵台

原能會日前表示，日本福島核廢水排放入海，約需1至2年才會到台灣、最大濃度約是4年後。然而中研院學者依模式模擬，估算核廢水最快1年內抵達台灣。

東日本大地震10年後，日本政府2021年4月正式決定將東京電力公司福島第一核電廠產生的含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋，預計今年年中開始排放。

台灣、紐西蘭及澳洲科技媒體中心（SMC）21日共同舉辦「日本排放核廢水線上科學記者會」。

中央研究院環境變遷研究中心研究員兼海洋能專題中心執行長吳朝榮於會中表示，若不考慮氚水濃度，單純就海洋數值進行模擬，過去已有研究在福島海域放追蹤器，發現追蹤器會依不同軌跡流向整個北太平洋。

吳朝榮指出，根據追蹤紀錄評估，氚水到達北美西岸約費時2至3年，最快1年內抵達台灣。

而原能會先前發布新聞稿表示，台灣與日本距離相近，將有小部分會受中尺度渦漩影響向南抵達台灣，核廢水最快在排放後1至2年會到達台灣海域，而最大濃度影響約是排放後4年。

吳朝榮認為，「4年可能有點久。」他解釋，海洋除了擴散、還有平流作用，就像一滴墨水在湖中和河川裡的擴展速度會不同，「4年可能是只估擴散作用，或是流到北美後又流回台灣的時間。」

此外，吳朝榮補充，中尺度渦漩大小可能與台灣相仿，在太平洋生成後，每天會往西移動約8至10公里，也會加速氚水流向台灣。而海洋中除了有已知的環流、渦漩、擴散等傳輸方式外，可能還有其他未知、更快速的傳輸方式。

澳洲阿德萊德大學物理、化學及地球科學院教授胡克（Tony Hooker）指出，現在已知這些核廢水會經過過濾，再對過濾後的水進行測試，若仍殘留放射性元素，會再經過整個排放系統的過濾與測試過程；目前國際原子能總署的最新報告與日本提出的報告一致，認為濃度已經在安全標準之內。

胡克指出，雖然氚是氫的同位素之一，容易進入食物鏈，但目前可能還沒有足夠多的研究，可以回答氚會不會通過食物鏈累積在生物體中。

紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授克羅夫切克（David Krofcheck）表示，當年日本福島污染的狀況是沒有對廢水做處理，就直接進入海水中，導致銫等放射性元素緩慢地釋放輻射至今，和這次日本有評估和過濾廢水再排放的情況不同。

克羅夫切克認為，如果選擇不做處理，繼續貯存核廢水在核能電廠中，也無法保證再100年、1000年之後，遇到地震和海嘯等天災時會不會造成更大的核輻射污染。

克羅夫切克表示，理論上雖然可以假設氚和癌症的關聯，但現在還沒辦法在實驗室的科學研究上驗證關聯，現在沒有任何一個研究可以證明暴露在氚元素會與癌症有關。

福島核處理水將抵台，魚體採樣3000件、水體採檢431件

原能會預計日本福島廢水約1至2年會到台灣，中研院學者估最快1年內抵台。農委會21日表示，今年起將魚體採樣從500件增至3000件，合併跨部會水體採樣431件，可做科學檢視使用。

原能會日前表示，日本福島核廢水排放入海，約需1至2年才會到台灣、最大濃度約是4年後。然而中研院學者依模式模擬，估算核廢水最快1年內抵達台灣。

農業委員會漁業署副組長劉家禎21日接受《中央社》記者訪問時指出，漁業署會到全國北中南東及離島，分區在漁港對卸魚採樣魚體，請原能會協助檢驗銫、氚有沒有超標，原本一年採樣500件，今年起已增至3000件。

他說，另外農委會水產試驗所在台灣周邊海域設置62處水樣監測站，再加上海委會、原能會，全國共計107處水樣監測站，共將採樣檢測銫87件水樣、氚344件，總計採樣水樣431件。