民視推出全台首位「AI主播」6/26正式上線，NCC發函要求說明

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根據《民視新聞》報導，民視將推出全台首名「AI主播」，並於今天正式上線與觀眾見面；民視也邀請觀眾參與線上命名活動，虛擬主播話題引起討論。NCC副主委暨發言人翁柏宗昨天告訴《中央社》記者，因民視仍在換照審議期間，今天將發函請民視公司說明，此種方式與其營運計畫書是否相符。
（中央社）生成式AI技術熱度持續，應用進一步延伸到新聞界，民視將推出全台首名「AI主播」引起討論。由於民視正處於換照期，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（25）日表示，將發函請民視說明，AI主播應用方式與營運計畫書是否相符。
根據《民視新聞》報導，民視將推出全台首名「AI主播」，並於今天正式上線與觀眾見面；民視也邀請觀眾參與線上命名活動，虛擬主播話題引起討論。
ChatGPT問世以來，生成式AI技術帶動產業話題與科技發展，其中，不乏針對新聞媒體使用規範的討論。NCC副主委暨發言人翁柏宗昨天告訴《中央社》記者，因民視仍在換照審議期間，今天將發函請民視公司說明，此種方式與其營運計畫書是否相符。
翁柏宗強調，依照《衛星廣播電視法》，廣電媒體如果使用AI生成的畫面或內容，須做好事實查證和內控機制。
NCC在5月記者會曾表示，廣電媒體如果使用AI生成的畫面或內容做報導素材，還是要確保事實查證，內部小組也在討論，針對廣電媒體目前先蒐集意見，短期規劃研議使用指引。
民視今天表示，AI虛擬主播是與光禾感知科技共同推出，語音播報則是由微軟生成，AI虛擬主播有學習能力，隨著播報次數增加，口氣跟語調都會更加自然。民視新聞傳播群副總經理胡婉玲表示，AI虛擬主播能坐上主播台是業界最新創舉，民視花了半年才打造出AI虛擬主播。
對於NCC將發函請民視公司說明，此種方式與其營運計畫書是否相符。民視對此尚未做出回應。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外，pCloud還推出實用且方便的pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。pCloud Pass在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。