民視推出全台首位「AI主播」6/26正式上線，NCC發函要求說明

（中央社）生成式AI技術熱度持續，應用進一步延伸到新聞界，民視將推出全台首名「AI主播」引起討論。由於民視正處於換照期，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（25）日表示，將發函請民視說明，AI主播應用方式與營運計畫書是否相符。

根據《民視新聞》報導，民視將推出全台首名「AI主播」，並於今天正式上線與觀眾見面；民視也邀請觀眾參與線上命名活動，虛擬主播話題引起討論。

ChatGPT問世以來，生成式AI技術帶動產業話題與科技發展，其中，不乏針對新聞媒體使用規範的討論。NCC副主委暨發言人翁柏宗昨天告訴《中央社》記者，因民視仍在換照審議期間，今天將發函請民視公司說明，此種方式與其營運計畫書是否相符。

翁柏宗強調，依照《衛星廣播電視法》，廣電媒體如果使用AI生成的畫面或內容，須做好事實查證和內控機制。

NCC在5月記者會曾表示，廣電媒體如果使用AI生成的畫面或內容做報導素材，還是要確保事實查證，內部小組也在討論，針對廣電媒體目前先蒐集意見，短期規劃研議使用指引。

民視今天表示，AI虛擬主播是與光禾感知科技共同推出，語音播報則是由微軟生成，AI虛擬主播有學習能力，隨著播報次數增加，口氣跟語調都會更加自然。民視新聞傳播群副總經理胡婉玲表示，AI虛擬主播能坐上主播台是業界最新創舉，民視花了半年才打造出AI虛擬主播。

對於NCC將發函請民視公司說明，此種方式與其營運計畫書是否相符。民視對此尚未做出回應。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航