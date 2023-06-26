2023/06/26,
歐洲

希臘國會重新大選，保守派總理米佐塔基斯壓倒性勝利，新民主黨有望單獨執政

希臘國會重新大選，保守派總理米佐塔基斯壓倒性勝利，新民主黨有望單獨執政
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55歲的米佐塔基斯領導希臘走出疫情，經濟連續兩年出現強勁成長。他在5月選舉時取得重大勝利，但因距離組成一黨政府還差5個席次，因此選擇要求980萬選民再次投票。

（中央社）希臘今天（當地時間25日）舉行國會大選，已公布的局部開票結果顯示，保守派總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）可望率新民主黨（New Democracy）取得過半席次，贏得第2個任期，而且新民主黨將可單獨執政。

《法新社》報導，米佐塔基斯領導的新民主黨未能在5月21日大選贏得國會過半席次，他選擇再度舉行選舉，拚單獨組閣。

目前已開出35％選票，新民主黨得票率超過40％，遙遙領先前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）所領導「激進左派聯盟」（Alexis Tsipras）的不到18％。這是保守派近50年來取得的最大優勢。

55歲的米佐塔基斯領導希臘走出疫情，經濟連續兩年出現強勁成長。他在5月選舉時取得重大勝利，但因距離組成一黨政府還差5個席次，因此選擇要求980萬選民再次投票。

根據新一輪大選的規定，贏得最多選票的政黨可多拿到50個席次，藉此確保內閣能順利產生。人們普遍預期新民主黨將勝選，單獨組閣。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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