緩解青年失業，中國人社部啟動就業攻堅行動，目標「週週有招聘、時時有崗位」
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這項名為「2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」的計劃，將於7至12月實施。人社部表示，這一計劃將強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，力爭「有就業意願的未就業畢業生」和「登記失業青年」今年底前都能實現就業或參加就業準備活動。
（中央社）為緩解日益升高的青年失業問題，中國人社部昨（25）日宣布，7月將啟動為期半年的「高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」，以今年畢業但未就業的大專畢業生及正式登記失業的青年為對象，多方面就業幫扶，做到「週週有招聘、時時有崗位」。
央視報導，這項名為「2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」的計劃，將於7至12月實施，以「服務促就業，築夢贏未來」為主題，並以今年離校未就業的高校（大專）畢業生及在各級人社部門登記的失業青年，作為實施對象。
人社部表示，這一計劃將強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，力爭「有就業意願的未就業畢業生」和「登記失業青年」今年底前都能實現就業或參加就業準備活動。
根據報導，這項計劃內含4大項主要內容。一是「公布一系列服務內容」。要求各地級行政單位及以上的人社部門普遍發出公開信或服務公告，明列機構名錄、服務清單、招聘管道、求助途徑，為未就業畢業生等青年提供求職指引和便利。
二是建立2個幫扶名錄。6月底前，各地人社部門對登記失業青年訊息進行全面摸排，形成登記失業青年幫扶名錄。7月底前，省級人社部門對接教育部門和大專，完成未就業畢業生訊息移交，建立2023屆（今年畢業）未就業畢業生幫扶名錄。
三是開展2類就業幫扶。針對登記失業青年和今年度離校未就業畢業生展開實名服務，提供1次政策宣介、1次職業指導、3次職位推介、1次技能培訓或就業見習機會。針對未就業困難畢業生及長期失業青年組織「結對幫扶」，制定「一人一策」幫扶計劃，優先提供各類就業服務，對長期失業青年組織實踐引導活動，激發就業內生動力。
四是實施6項就業服務。推進就業政策落實落地，向畢業生等青年推送就業創業政策清單，透過數據比對精準識別政策對象。舉辦畢業生等青年專場招聘，加密線上及面對面招聘，做到「週週有招聘、時時有崗位」。提供便捷可及就業服務，推行「15分鐘就業服務圈」，推進「家門口」就業服務站，提供招聘求職、政策咨詢、職業指導、創業輔導等服務。
同時實施青年專項技能培訓計劃，及時公開職業培訓機構目錄和補貼性職業培訓項目目錄，大力開展新職業、先進制造業、現代服務業等領域培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓。
此外並強化權益保障，整治虛假招聘、就業歧視等違法行為，同步加強勞動就業政策法規宣傳，規範企業招聘行為。加強就業宣傳引導，挖掘一批就業創業青年典型，引導未就業畢業生等青年轉變就業觀念，多管道就業創業。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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