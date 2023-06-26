緩解青年失業，中國人社部啟動就業攻堅行動，目標「週週有招聘、時時有崗位」

（中央社）為緩解日益升高的青年失業問題，中國人社部昨（25）日宣布，7月將啟動為期半年的「高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」，以今年畢業但未就業的大專畢業生及正式登記失業的青年為對象，多方面就業幫扶，做到「週週有招聘、時時有崗位」。

央視報導，這項名為「2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」的計劃，將於7至12月實施，以「服務促就業，築夢贏未來」為主題，並以今年離校未就業的高校（大專）畢業生及在各級人社部門登記的失業青年，作為實施對象。

人社部表示，這一計劃將強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，力爭「有就業意願的未就業畢業生」和「登記失業青年」今年底前都能實現就業或參加就業準備活動。

根據報導，這項計劃內含4大項主要內容。一是「公布一系列服務內容」。要求各地級行政單位及以上的人社部門普遍發出公開信或服務公告，明列機構名錄、服務清單、招聘管道、求助途徑，為未就業畢業生等青年提供求職指引和便利。

二是建立2個幫扶名錄。6月底前，各地人社部門對登記失業青年訊息進行全面摸排，形成登記失業青年幫扶名錄。7月底前，省級人社部門對接教育部門和大專，完成未就業畢業生訊息移交，建立2023屆（今年畢業）未就業畢業生幫扶名錄。

三是開展2類就業幫扶。針對登記失業青年和今年度離校未就業畢業生展開實名服務，提供1次政策宣介、1次職業指導、3次職位推介、1次技能培訓或就業見習機會。針對未就業困難畢業生及長期失業青年組織「結對幫扶」，制定「一人一策」幫扶計劃，優先提供各類就業服務，對長期失業青年組織實踐引導活動，激發就業內生動力。

四是實施6項就業服務。推進就業政策落實落地，向畢業生等青年推送就業創業政策清單，透過數據比對精準識別政策對象。舉辦畢業生等青年專場招聘，加密線上及面對面招聘，做到「週週有招聘、時時有崗位」。提供便捷可及就業服務，推行「15分鐘就業服務圈」，推進「家門口」就業服務站，提供招聘求職、政策咨詢、職業指導、創業輔導等服務。

同時實施青年專項技能培訓計劃，及時公開職業培訓機構目錄和補貼性職業培訓項目目錄，大力開展新職業、先進制造業、現代服務業等領域培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓。

此外並強化權益保障，整治虛假招聘、就業歧視等違法行為，同步加強勞動就業政策法規宣傳，規範企業招聘行為。加強就業宣傳引導，挖掘一批就業創業青年典型，引導未就業畢業生等青年轉變就業觀念，多管道就業創業。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航