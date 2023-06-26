氫能新賽局1：減碳重組能源版圖，氫能經濟列車啟動台灣追得上嗎？
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「台灣設置加氫站目前沒有法規可循，民間無法成立可對外公開使用的加氫站」，和泰汽車商品戰略部長陳彥佑一語道破台灣發展氫能一大困境。經濟部修法將「氫燃料」列入能源管理法第2條第6款的能源，未來將與離岸風電、太陽光電等綠能，同樣被視為「能源」，即使好不容易邁出第一步，台灣氫能發展藍圖仍存有許多不確定性。
文：蘇思云、曾智怡、廖禹揚、林育立（中央社記者）
淨零是迫在眉梢的挑戰，一場大規模新能源使用革命在全球風起雲湧。韓國現代集團彎道超車，後發先至擠下日本豐田成為氫能車龍頭，德國氫卡車、氫動力列車也整裝待發。氫經濟如同新賽局，當各國早已鳴槍競逐，還在起跑點上的台灣，有機會突圍嗎？
跨越浩瀚的印度洋，人口數僅253萬的非洲納米比亞，今年5月風光宣布與德國投入綠氫生產計畫，未來每年將輸出200萬噸綠氨（易於運輸的氫延生物）。曾是德國殖民地的納米比亞，20世紀以盛產鑽石聞名全球，如今將要產出能源界新礦石——綠氫。
這項計畫投入總經費高達100億美元，相當新台幣3000億元，是納米比亞一年的國內生產毛額，龐大計畫的背後推手是德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）。
事實上，德國早在2006年開始布局氫能，直到俄烏戰爭爆發，當俄羅斯便宜的管線天然氣供應成為過去式，德國才加快發展氫能。在減碳要求以及經濟發展的雙重壓力下，哈伯克這一年來奔走各國，簽署多份綠氫供應合約，搶占「未來能源」動作積極。
德國境內能源比重過半來自再生能源，是發展綠氫優勢，憑藉過去打下深厚基礎，德國氫能推動成果逐漸顯現。去年8月，德國北部薩克森邦（Niedersachsen）全球第一部氫動力列車首度亮相，即使這輛氫動力列車花費新台幣30億元，造價不菲，依舊驚艷全世界。
地上列車天空的飛機改用氫氣，傳統能源翻轉新契機
不讓西方國家獨領風騷，亞洲地區日本、韓國同樣積極發展氫能源。今年2月，仁川國際機場公社、韓國液空（Air Liquide Korea）、空中巴士（Airbus）與大韓航空共同聲明，將合作研發第一代氫動力飛機。
氫動力飛機尚未起飛，仁川機場周邊設備先動起來，接送旅客與機場工作人員的氫能接駁車現有10餘輛，計畫2年內要改為氫能車的機場巴士將達298輛，往來免稅店、航空公司等通勤接駁車有70輛。
此外，仁川機場一、二航廈也設置對外營業的加氫站，提供機場外小客車氫氣，一天可提供1250公斤的加氫量，一小時就能為10輛氫能小客車充飽電力。
據統計，韓國加氫站已達230站，僅42座為民間出資興建，其他都是由環境部、國土交通部與地方政府共同建設，部分加氫站委託民間業者如HyNet營運。
HyNet旗下負責第2航廈加氫站營運的所長鄭顯山觀察，韓國政府從興建加氫站到開放民眾自助加氫，花不到3年時間，算是發展很快。
相較於鄰近的日、韓或歐洲的德國發展氫能腳步迅速，即使國發會2050淨零碳排路徑首次納入氫能，但台灣在法規面與執行部分，明顯有加速的空間。
台灣氫能納入能源管理法4月下旬才進入60天預告期，6月20日預告期滿後，台灣進入「氫能元年」，能源局將可依循此法展開下一階段「加氫站設置管理規則」訂定。
台灣加氫站沒法源，大廠投資卻步
「台灣在推動氫能發展，要有明確政策宣示，廠商才看得到未來，大廠才敢投資」，中央大學機械工程學系特聘教授、台灣氫能與燃料電池學會理事長曾重仁，一語道出國內業者的急迫感。
這樣的焦慮感，在今年春天立法院一場氫能發展公聽會上展現無遺，會場上的和泰汽車、聯華林德與東立物流等業者，聲嘶力竭地公開喊話，盼望政府制定法條、提供獎勵補助，盼望迎頭趕上全球氫能發展的列車。
「台灣設置加氫站目前沒有法規可循，民間無法成立可對外公開使用的加氫站」，和泰汽車商品戰略部長陳彥佑一語道破台灣發展氫能一大困境。
和泰汽車有意發展氫能車，預計與聯華林德合作引進氫能車，南陽實業也公開表達對氫能車的興趣；實際上，氣體大廠聯華林德很早展開布局，透過自家工廠改建設置加氫站，堪稱是台灣首家民營加氫示範站，只不過，目前這座加氫示範站僅限自用，無法對外開放。
加氫站設立是台灣發展氫能首要挑戰，經濟部次長曾文生坦言，政府要用什麼樣方式給予獎勵，必須先釐清商業模式如何運作。
經濟部修法將「氫燃料」列入能源管理法第2條第6款的能源，未來將與離岸風電、太陽光電等綠能，同樣被視為「能源」，即使好不容易邁出第一步，台灣氫能發展藍圖仍存有許多不確定性。
曾文生說，雖然目前各國認為氫能運用在物流車、公車等高酬載運具是可以考慮選項，但是國內對於加氫站接受度、安全規範，又該布建在哪裡，都需要再評估。
「氫能無法依靠電網運送，要拉管線，蓋一座座加氫站據點，沒人會想放在家裡附近，現在光設新的加油站都會被抗議了」，曾文生一席話，透露出了當前台灣政治社會氛圍，能源基礎建設面臨的公共溝通困境。
加氫站是氫彈？韓國拿出科學數據溝通爭取
然而設置加氫站阻力並非只有台灣發生，韓國也一度遭遇抗爭，鄭顯山回憶，民眾直覺認為加氫站就是氫彈，為此他還特別去查氫彈製作原理，再向民眾解釋，溫度要達到攝氏1000度以上才會爆炸，而加氫站整個運作系統，不可能產生1000度。
身為國營事業的中油，扛起台灣能源政策任務，將帶頭示範興建加氫站，作為交通部氫能公車示範計畫一環，但社會溝通是魔王關卡，選址之路同樣一波三折。
中油原先規劃設在停業的LPG加氣站，主要考量LPG加氣站已符合可燃性高壓氣體製造儲存處理場所相關法規規定，也有合格的高壓氣體操作人員，適合轉型應用推廣。
目前中油持續進行溝通，希望能折衷出一處人煙稀少、廠區外地點，否則若最後只能設在中油工廠內，向民眾展示「加氫示範站」政策美意恐將大打折扣。
各國追求加氫站的普及化，目的不僅是降低運輸排碳，同時也帶出新商機——氫能車，日本、韓國政府紛紛祭出氫能車購車補貼，以日本為例，TOYOTA燃料電池車定價日圓700萬元（相當新台幣約154萬959元），中央與地方政府一同補助，讓民眾花不到新台幣100萬元就能購入。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。