王金平籌組「厚友誼立委後援會」輔選侯友宜，彰化議長：支持黨參選人但要先顧自己
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知情人士指出，目前初步統計，「厚友誼立委後援會」成立大會當天到場人數預估超過100人，展現藍營團結的氣勢，現任立委除部分已安排出國行程外，幾乎都會出席。據了解，挺郭的國民黨立委陳玉珍也會出席，但曾任立委的前高雄市長韓國瑜則確定不會出席。
王金平組挺侯立委後援會，超過百人參加展現黨內團結
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜選情不佳，引發藍營憂心。前立法院長王金平將籌組「厚友誼立委後援會」，知情人士透露，初步統計，預估7月5日成立大會將有超過百名前任、現任黨籍立委參加，展現藍營團結氣勢。
新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統大選，但民調不升反降，位居民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲之後，近期又因新北幼兒園疑餵藥案引發爭議；侯友宜選情不佳，後院又失火，讓藍營十分憂慮。
侯友宜民調屈居第3，不少藍營人士認為，很大原因是黨內、藍軍整合未到位，侯友宜此時應優先進行藍營整合，提高藍軍選民支持度；前國民黨副主席郝龍斌日前指出，民調顯示藍軍沒歸隊，侯友宜只能拿6成藍營的支持，現要努力鞏固基本盤。
侯友宜目前正利用假日積極勤跑中南部，與黨內地方派系互動，例如端午節連假期間分別前往桃園市、新竹市及彰化縣，拜會地方首長及議長，其中被視為「挺郭派」彰化縣議長謝典林也現身同台；侯友宜26日將前往南投縣拜會縣長許淑華，並與當地民眾座談。
除勤跑基層，侯友宜也先後拜會國民黨內大老，包含前總統馬英九、前國民黨主席連戰、吳伯雄，以及前立法院長王金平等人，尋求支持。王金平雖婉拒擔任侯友宜競選總部主委，但會幫忙籌組「厚友誼立委後援會」，邀請前任及現任黨籍立委，全力輔選侯友宜。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問時表示，王金平委託前國民黨立委潘維剛、朱鳳芝與黃昭順協助聯絡卸任立委，現任立委則由他來邀請，將於7月5日晚上在台北凱撒大飯店舉行成立大會。
知情人士指出，目前初步統計，成立大會當天到場人數預估超過100人，展現藍營團結的氣勢，現任立委除部分已安排出國行程外，幾乎都會出席。據了解，挺郭的國民黨立委陳玉珍也會出席，但曾任立委的前高雄市長韓國瑜則確定不會出席。
知情人士表示，成立大會當天將採便當會形式辦理，除邀請王金平、侯友宜向大家講話，並安排侯友宜與現場的前任及現任立委進行座談，預料將針對選戰議題進行深入討論。
侯友宜彰化座談，謝典林：支持黨參選人但先顧自己
國民黨總統參選人侯友宜25日到彰化縣議會座談，議長謝典林等人出席，由於謝典林被外界視為「挺郭派」，謝典林今天表示，支持黨內參選人，「但自己（家人）也在選舉，先顧好自己。」
侯友宜25日中午到彰化縣議會與鄉鎮市長、農會系統幹部、黨員座談，彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林、國民黨立委謝衣鳯、新北市議長蔣根煌、彰化縣農會理事長蕭景田等人出席，座談中，支持者陸續提出希望提高老農津貼、徹查民進黨政府弊案等問題。
媒體詢問侯友宜今天來訪是否尋求謝典林支持，侯友宜會後接受媒體聯訪表示，議長謝典林年輕有為、認真踏實，在這塊土地深耕多年，他非常敬佩，他來到彰化縣議會，謝典林熱情歡迎他，並提供他許多彰化發展願景，未來當選總統一定會與所有地方民代並肩作戰。
侯友宜指出，民進黨這幾年產生相關弊案、沒有體恤基層聲音，他一定會大幅改變，也會大幅讓民眾知道，一個清廉、有效率政府如何聽到人民聲音並做得好，他與所有議長好朋友、民代參選人一定會一起打拚，透過中央與地方攜手合作，讓彰化更好。
鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名總統參選人期間也曾拜會謝典林。謝典林接受媒體聯訪表示，他的姊姊謝衣鳯競選立委連任，王惠美在彰化從政30年，選舉時有「不敗女王」稱號，因此會聽王惠美指示去安排，盼透過王惠美領導，下架民進黨、政黨輪替。
謝典林在侯友宜到場前表示，有許多彰化鄉親在新北市生活、工作，透過同鄉會地毯式動員應可炒熱選情，今天邀黨員到縣議會與侯友宜深度對談，尋找方法團結一致求勝選。
媒體詢問是否用行動相挺，謝典林說，不管誰來議會，只要對彰化有幫助，縣議會一定竭誠接待；他也表示，支持黨內參選人，但最重要是姊姊謝衣鳯也要競選連任，「我們沒有那麼多能量幫其他事情，自己也在選舉，先顧好自己，這是較自私想法，比較不好意思。」
謝典林在座談會開場向黨員致詞表示，下架民進黨是台灣現在最大公約數，也是2024年總統和立委選舉「非綠陣營」共識，更是勝利密碼，請黨員向市長侯友宜提出建議並凝聚共識來打贏這場選戰，感謝大家出席，「也請大家支持國民黨提出的幾名立委參選人。」
侯友宜獲國民黨徵召參選前，主要競爭對手為郭台銘，謝典林曾多次在公開場合表態支持郭台銘，也曾表示堅信郭台銘被徵召機率很高。侯友宜獲徵召後，謝典林曾說，發自內心希望能陪郭台銘走完總統路，雖然最終結果不如預期，但尊重黨主席朱立倫拍板的決策。
侯友宜透過競選工作室新聞稿表示，出來參選就是希望團結台澎金馬這片土地人民，讓中華民國安定繁榮永續，台灣不要對立衝突，需要認真做事力量，人民要什麼就為他們做什麼，當選後一定為彰化及各地爭取建設，並發揮辦案精神揭發民進黨政府各種弊端。
侯友宜25日先以市長身分到彰化縣鹿港鎮南勢社區進行「新北、彰化縣市交流參訪」，接著以國民黨總統參選人身分參拜伸港福安宮、到彰化縣議會座談、至二林鎮仁和宮參拜、到二林鎮慈恩老人養護中心關心地方發展、至員農黃昏市場拜票、至員林福寧宮參拜，晚間再到花壇鄉參加關聖帝君平安福宴。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
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8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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