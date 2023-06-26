王金平籌組「厚友誼立委後援會」輔選侯友宜，彰化議長：支持黨參選人但要先顧自己

王金平組挺侯立委後援會，超過百人參加展現黨內團結

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜選情不佳，引發藍營憂心。前立法院長王金平將籌組「厚友誼立委後援會」，知情人士透露，初步統計，預估7月5日成立大會將有超過百名前任、現任黨籍立委參加，展現藍營團結氣勢。

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統大選，但民調不升反降，位居民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲之後，近期又因新北幼兒園疑餵藥案引發爭議；侯友宜選情不佳，後院又失火，讓藍營十分憂慮。

侯友宜民調屈居第3，不少藍營人士認為，很大原因是黨內、藍軍整合未到位，侯友宜此時應優先進行藍營整合，提高藍軍選民支持度；前國民黨副主席郝龍斌日前指出，民調顯示藍軍沒歸隊，侯友宜只能拿6成藍營的支持，現要努力鞏固基本盤。

侯友宜目前正利用假日積極勤跑中南部，與黨內地方派系互動，例如端午節連假期間分別前往桃園市、新竹市及彰化縣，拜會地方首長及議長，其中被視為「挺郭派」彰化縣議長謝典林也現身同台；侯友宜26日將前往南投縣拜會縣長許淑華，並與當地民眾座談。

除勤跑基層，侯友宜也先後拜會國民黨內大老，包含前總統馬英九、前國民黨主席連戰、吳伯雄，以及前立法院長王金平等人，尋求支持。王金平雖婉拒擔任侯友宜競選總部主委，但會幫忙籌組「厚友誼立委後援會」，邀請前任及現任黨籍立委，全力輔選侯友宜。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問時表示，王金平委託前國民黨立委潘維剛、朱鳳芝與黃昭順協助聯絡卸任立委，現任立委則由他來邀請，將於7月5日晚上在台北凱撒大飯店舉行成立大會。

知情人士指出，目前初步統計，成立大會當天到場人數預估超過100人，展現藍營團結的氣勢，現任立委除部分已安排出國行程外，幾乎都會出席。據了解，挺郭的國民黨立委陳玉珍也會出席，但曾任立委的前高雄市長韓國瑜則確定不會出席。

知情人士表示，成立大會當天將採便當會形式辦理，除邀請王金平、侯友宜向大家講話，並安排侯友宜與現場的前任及現任立委進行座談，預料將針對選戰議題進行深入討論。

侯友宜彰化座談，謝典林：支持黨參選人但先顧自己

國民黨總統參選人侯友宜25日到彰化縣議會座談，議長謝典林等人出席，由於謝典林被外界視為「挺郭派」，謝典林今天表示，支持黨內參選人，「但自己（家人）也在選舉，先顧好自己。」

侯友宜25日中午到彰化縣議會與鄉鎮市長、農會系統幹部、黨員座談，彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林、國民黨立委謝衣鳯、新北市議長蔣根煌、彰化縣農會理事長蕭景田等人出席，座談中，支持者陸續提出希望提高老農津貼、徹查民進黨政府弊案等問題。

媒體詢問侯友宜今天來訪是否尋求謝典林支持，侯友宜會後接受媒體聯訪表示，議長謝典林年輕有為、認真踏實，在這塊土地深耕多年，他非常敬佩，他來到彰化縣議會，謝典林熱情歡迎他，並提供他許多彰化發展願景，未來當選總統一定會與所有地方民代並肩作戰。

侯友宜指出，民進黨這幾年產生相關弊案、沒有體恤基層聲音，他一定會大幅改變，也會大幅讓民眾知道，一個清廉、有效率政府如何聽到人民聲音並做得好，他與所有議長好朋友、民代參選人一定會一起打拚，透過中央與地方攜手合作，讓彰化更好。

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名總統參選人期間也曾拜會謝典林。謝典林接受媒體聯訪表示，他的姊姊謝衣鳯競選立委連任，王惠美在彰化從政30年，選舉時有「不敗女王」稱號，因此會聽王惠美指示去安排，盼透過王惠美領導，下架民進黨、政黨輪替。

謝典林在侯友宜到場前表示，有許多彰化鄉親在新北市生活、工作，透過同鄉會地毯式動員應可炒熱選情，今天邀黨員到縣議會與侯友宜深度對談，尋找方法團結一致求勝選。

媒體詢問是否用行動相挺，謝典林說，不管誰來議會，只要對彰化有幫助，縣議會一定竭誠接待；他也表示，支持黨內參選人，但最重要是姊姊謝衣鳯也要競選連任，「我們沒有那麼多能量幫其他事情，自己也在選舉，先顧好自己，這是較自私想法，比較不好意思。」

謝典林在座談會開場向黨員致詞表示，下架民進黨是台灣現在最大公約數，也是2024年總統和立委選舉「非綠陣營」共識，更是勝利密碼，請黨員向市長侯友宜提出建議並凝聚共識來打贏這場選戰，感謝大家出席，「也請大家支持國民黨提出的幾名立委參選人。」

侯友宜獲國民黨徵召參選前，主要競爭對手為郭台銘，謝典林曾多次在公開場合表態支持郭台銘，也曾表示堅信郭台銘被徵召機率很高。侯友宜獲徵召後，謝典林曾說，發自內心希望能陪郭台銘走完總統路，雖然最終結果不如預期，但尊重黨主席朱立倫拍板的決策。

侯友宜透過競選工作室新聞稿表示，出來參選就是希望團結台澎金馬這片土地人民，讓中華民國安定繁榮永續，台灣不要對立衝突，需要認真做事力量，人民要什麼就為他們做什麼，當選後一定為彰化及各地爭取建設，並發揮辦案精神揭發民進黨政府各種弊端。

侯友宜25日先以市長身分到彰化縣鹿港鎮南勢社區進行「新北、彰化縣市交流參訪」，接著以國民黨總統參選人身分參拜伸港福安宮、到彰化縣議會座談、至二林鎮仁和宮參拜、到二林鎮慈恩老人養護中心關心地方發展、至員農黃昏市場拜票、至員林福寧宮參拜，晚間再到花壇鄉參加關聖帝君平安福宴。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航