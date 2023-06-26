氫能新賽局2：國營事業帶頭，中油、台電氫能示範計畫助攻零碳未來

文：曾智怡、蘇思云（中央社記者）

淨零是迫在眉梢的挑戰，一場大規模新能源使用革命在全球風起雲湧。韓國現代集團彎道超車，後發先至擠下日本豐田成為氫能車龍頭，德國氫卡車、氫動力列車也整裝待發。氫經濟如同新賽局，當各國早已鳴槍競逐，還在起跑點上的台灣，有機會突圍嗎？

減碳海嘯襲來，全球皆有共識，氫能將是淨零碳排成敗關鍵，台灣政府宣示2050氫能發電占比將達1成，經濟部已與台電、中油等國營事業成立氫能推動小組，將透過天然氣混氫發電、加氫站等示範計畫，一步步勾勒氫能未來。

示範加氫站年底落地，中油逐步轉型氫能供應商

為了讓氫能車滿街跑不只是想像，加氫站布局需從現在做起，國內初期由國營事業帶頭示範，打通法規障礙，未來市場擴大之下，民間也可以參與建置。

中油示範加氫站預計年底完工，屬於交通部氫能公車示範計畫一環，中油表示，目前全球已逾30國共建置超過800座加氫站，鄰國日本及韓國皆為領先國家，雖然台灣起步較晚，但也因國際上已大力推廣多年，技術、操作及安全法規反而是台灣推廣使用氫氣燃料重要借鏡。

移動式加氫設備正在國外製造生產中，也由於台灣尚無加氫站，案子需經能源局專案審查，但更大的關卡在於選址。

攤開台灣歷年能源基礎設施推動，社會溝通均非易事，中油加氫站也不例外，原先是規劃設在高雄停業的LPG加氣站，目前持續與地方溝通，尋覓一處兼顧安全並可達示範作用的地點，例如距離民宅有段距離的交通運輸節點。

克服選址難關、法規完備後，中油董事長李順欽表示，中油規劃在北中南廣設加氫站，當具備一定經濟規模時，便可就近建置蒸氣甲烷重組（SMR）設備，也就是將天然氣經蒸汽重組，再透過碳捕捉技術，把灰氫變成藍氫，直接供應自家加氫站。

作為台灣石化能源龍頭，中油力拚轉型「氫能供應商」，李順欽近來多次公開形容「氫能是中油續命丹」，而中油優勢在於握有煉製技術，煉油廠本身也有氫氣工廠，利用碳氫化合物生產氫氣，現在也正如火如荼發展碳捕捉封存與再利用（CCUS）技術，自產藍氫、綠氫都在計畫藍圖內。

除了自產氫氣，中油進口液化氫勢在必行，但目前全球僅日本小量示範先行，李順欽不諱言，需待國際技術成熟、成本下降，再切入進口液化氫市場比較合適。

新開發天然氣機組朝混氫燃燒規劃，化身減碳小尖兵

國發會2050淨零碳排路徑納入氫能，並設定氫能發電占比為9%至12%；為了達成碳中和，從發電端減碳確實最直接有效。

也因此，台電去年4月宣布與西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄」（MOU），選定興達電廠3號複循環機組進行天然氣混氫燃燒試驗，目的即在減少發電碳排。

今年2月，台電更進一步和中研院簽訂「減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄」試驗去碳燃氫技術，期待年底正式混氫燃燒時，中研院能提供第一槽車氫氣，積極動作可見一斑。

中研院物理研究所資深研究員陳洋元說明，「去碳燃氫」技術奠基在現有天然氣發電基礎上，把天然氣的甲烷進行碳、氫分離，氫氣放進機組發電，固態碳則可作為工業材料使用，目前已能小規模產碳和氫氣，預計年底將量產出一批氫氣，導入台電機組測試。

台電綜合研究所所長鍾年勉表示，中研院產出的氫屬於「比較靠近綠氫」的藍綠氫，目前氫氣是在中研院實驗室離線生產，待產氫量穩定且達一定規模，規劃在電廠直接建置設備產氫，即時線上（online）供應機組，此牽涉機組控制問題，須與原廠協調搭配。

興達電廠既有5部燃氣複循環機組，若3號機混燒狀況良好，且氫氣供應穩定、儲槽設備、法規完善，有機會擴大混燒規模，台電未來新開發機組也會朝向混燒規劃；換言之，將有越來越多天然氣機組化身減碳小尖兵，助攻台灣淨零轉型目標。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀