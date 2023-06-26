氫能新賽局2：國營事業帶頭，中油、台電氫能示範計畫助攻零碳未來
我們想讓你知道的是
中油示範加氫站預計年底完工，屬於交通部氫能公車示範計畫一環，中油表示，目前全球已逾30國共建置超過800座加氫站，鄰國日本及韓國皆為領先國家，雖然台灣起步較晚，但也因國際上已大力推廣多年，技術、操作及安全法規反而是台灣推廣使用氫氣燃料重要借鏡。
文：曾智怡、蘇思云（中央社記者）
淨零是迫在眉梢的挑戰，一場大規模新能源使用革命在全球風起雲湧。韓國現代集團彎道超車，後發先至擠下日本豐田成為氫能車龍頭，德國氫卡車、氫動力列車也整裝待發。氫經濟如同新賽局，當各國早已鳴槍競逐，還在起跑點上的台灣，有機會突圍嗎？
減碳海嘯襲來，全球皆有共識，氫能將是淨零碳排成敗關鍵，台灣政府宣示2050氫能發電占比將達1成，經濟部已與台電、中油等國營事業成立氫能推動小組，將透過天然氣混氫發電、加氫站等示範計畫，一步步勾勒氫能未來。
示範加氫站年底落地，中油逐步轉型氫能供應商
為了讓氫能車滿街跑不只是想像，加氫站布局需從現在做起，國內初期由國營事業帶頭示範，打通法規障礙，未來市場擴大之下，民間也可以參與建置。
中油示範加氫站預計年底完工，屬於交通部氫能公車示範計畫一環，中油表示，目前全球已逾30國共建置超過800座加氫站，鄰國日本及韓國皆為領先國家，雖然台灣起步較晚，但也因國際上已大力推廣多年，技術、操作及安全法規反而是台灣推廣使用氫氣燃料重要借鏡。
移動式加氫設備正在國外製造生產中，也由於台灣尚無加氫站，案子需經能源局專案審查，但更大的關卡在於選址。
攤開台灣歷年能源基礎設施推動，社會溝通均非易事，中油加氫站也不例外，原先是規劃設在高雄停業的LPG加氣站，目前持續與地方溝通，尋覓一處兼顧安全並可達示範作用的地點，例如距離民宅有段距離的交通運輸節點。
克服選址難關、法規完備後，中油董事長李順欽表示，中油規劃在北中南廣設加氫站，當具備一定經濟規模時，便可就近建置蒸氣甲烷重組（SMR）設備，也就是將天然氣經蒸汽重組，再透過碳捕捉技術，把灰氫變成藍氫，直接供應自家加氫站。
作為台灣石化能源龍頭，中油力拚轉型「氫能供應商」，李順欽近來多次公開形容「氫能是中油續命丹」，而中油優勢在於握有煉製技術，煉油廠本身也有氫氣工廠，利用碳氫化合物生產氫氣，現在也正如火如荼發展碳捕捉封存與再利用（CCUS）技術，自產藍氫、綠氫都在計畫藍圖內。
除了自產氫氣，中油進口液化氫勢在必行，但目前全球僅日本小量示範先行，李順欽不諱言，需待國際技術成熟、成本下降，再切入進口液化氫市場比較合適。
新開發天然氣機組朝混氫燃燒規劃，化身減碳小尖兵
國發會2050淨零碳排路徑納入氫能，並設定氫能發電占比為9%至12%；為了達成碳中和，從發電端減碳確實最直接有效。
也因此，台電去年4月宣布與西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄」（MOU），選定興達電廠3號複循環機組進行天然氣混氫燃燒試驗，目的即在減少發電碳排。
今年2月，台電更進一步和中研院簽訂「減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄」試驗去碳燃氫技術，期待年底正式混氫燃燒時，中研院能提供第一槽車氫氣，積極動作可見一斑。
中研院物理研究所資深研究員陳洋元說明，「去碳燃氫」技術奠基在現有天然氣發電基礎上，把天然氣的甲烷進行碳、氫分離，氫氣放進機組發電，固態碳則可作為工業材料使用，目前已能小規模產碳和氫氣，預計年底將量產出一批氫氣，導入台電機組測試。
台電綜合研究所所長鍾年勉表示，中研院產出的氫屬於「比較靠近綠氫」的藍綠氫，目前氫氣是在中研院實驗室離線生產，待產氫量穩定且達一定規模，規劃在電廠直接建置設備產氫，即時線上（online）供應機組，此牽涉機組控制問題，須與原廠協調搭配。
興達電廠既有5部燃氣複循環機組，若3號機混燒狀況良好，且氫氣供應穩定、儲槽設備、法規完善，有機會擴大混燒規模，台電未來新開發機組也會朝向混燒規劃；換言之，將有越來越多天然氣機組化身減碳小尖兵，助攻台灣淨零轉型目標。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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