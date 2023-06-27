女人為何不想再要孩子：憑什麼男人有小孩後是一句恭喜，女人得到的卻是抱歉？

文：Himari

「不確定性是一種自由。」

看了BBC專訪〈新聞中國人口首次出現萎縮，兩位年輕女性解釋為何不願意結婚生育後〉，坦白說，這雖然是很讓人驚訝的新聞，但我沒有太意外，連位在中國隔壁的台灣，近年來也是面臨生育率節節下降的問題，去年（2022）更是創下新低，死亡人數甚至高過於出生人數。

我想到，今（2023）年清明假期，我隨家人與親戚在奶奶家團聚，我的堂姊與現任男友論及婚嫁，整個家族都在討論這樁喜事，然而，我在家族長輩對談中，卻聽到了堂姊原本已被列入升遷名單，且也與主管談好細節，但就在得知我堂姊準備在今年結婚後，她立刻被踢出名單，原定的主管一職也被其他人取代。

最讓我驚訝的是，家中長輩對於這件事的態度十分不以為意。

「畢竟她（我堂姊）之後生小孩，會請育嬰假，以後孩子長大了，也可能要請假帶小孩看醫生或上課，確實不適合讓她當主管。」我在家中一位我很尊敬的長輩口中聽到這樣的話。

憑什麼男人有小孩後，得到的是一句恭喜，女人有小孩後，得到的卻是抱歉囉？這是我當下內心極大的衝擊和不解。更讓我難受的是，家中的長輩都將這件事視之理所當然，豪不在意地開始關心堂姊婚後的生育規劃。

回到BBC那篇有關女性生育意願的專訪，其中一位受訪者這麼回應記者，「你會犧牲很多，然後你生完孩子後你身體就不一樣了。」

除了身體之外，女人有了孩子，犧牲了太多了。比凡，工作發展、時間、社交、課業等說都說不完，更不用說，要是不幸離婚了，帶著孩子的女性將面臨多不友善的現實，反觀男人有了孩子之後，或多或少也會有所犧牲，但我很難相信男性的犧牲能比得上女性。

女人有了孩子以後，關於這個女人的自我消失了，他人看到的只剩下一位母親，孩子出了任何問題或差池，都是母親的錯，甚少有人再記得這位母親也只是平凡的女人。

那麼回到最根本的問題，女人為何不想再要孩子了？

我能以三個女性的觀點來分析。

第一：權力不對等

儘管現在平權意識抬頭，但實際上，社會角落仍充斥著性別不平等的現象，以男女薪資為例，根據主計處去年的調查，男性和女性在同樣的工時領的薪水，差距仍有15.8%，女性平均要多工作將近兩個月，才能達到和男性相同的薪水。

倘若女性為了孩子的大小事請假，所得的薪水將大打折扣。除了身為女人本身就面臨薪資不公的現況，有了孩子的女人將面臨社會框架下的主流意識壓迫。

比方以前面提到孩子有問題等於媽媽的問題，市面上充斥著「毒母」、「不適任母親」等檢討有孩子的「女人」，卻少有人檢討父親，更不用說，少有人關心女人的身心狀況是否需要幫助。

似乎沒有孩子的話，就不需要承擔這些檢討。

第二：自我實現的追求

女人也是人，只是出生時生理性別為女。根據馬斯洛（Maslow）的需求理論，每個人生下來就有五種層次的需求，其中包含了自我實現的需求，所謂的自我實現需求，指的是一個人追求將其潛能、才華和個人能力發揮到極致。

傳統期待的女性在35歲以前生育，而這個年齡，正是女人追求自我實現或是探索自我的時期，並不是只有女性，對於男性來說，35歲到40歲以前也是追求事業和自我實現的時期。

除非生育是一個女人追求自我實現的方法，否則孩子出生後，一個女人追求自我實現的時間和途徑將大大縮限，甚至可能中斷。

第三：女性不再需要一個孩子來定義自己的價值

在過去的年代，女性知識水準普遍不高，身分地位也被社會視為低人一等，從華人過往文本中將女性稱為「內人」，便能窺得端倪，女性被視為生育工具，「母以子為貴」這個詞相信大家不陌生，孩子成為了一個女人定義自我價值的來源。

而現今社會，女性普遍接受高知識教育，外加上，越來越多人意識到性別平權的重要性。女性越來越能明白自身價值，不再需要一個孩子來定義自己的價值。既然如此，除非能從生育找到另一個意義，否則對於那些不需要透過孩子來定義自我價值的女人，孩子已失去其必要性。

最後，我想以專訪中，受訪者的一句話做結尾，「不確定性是一種自由」，18世紀的法國不惜為了自由而掀起一場顛覆時代大革命。

然而，從我們的父母輩，或者是身邊的人，有太多無數的先例能告訴我們，有了孩子以後，似乎已有一條確定的未來等著我，或許我們都該停下來，認真地想想為何「她」不想要有孩子，而不是一味鼓勵生育。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：女人為何不想再要孩子了

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀