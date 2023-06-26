走過封城寄望將孩子送出國「潤學」，上海家長坦言：成本很高、期待很低

（中央社）在中國疫情管制回歸常態約半年後，計劃移民的「潤學」並沒有停止，許多中產家長深知出國會面臨謀生困難，因此寄望在孩子身上。有家長形容，這樣的決定「成本很高、期待很低。」

從2022年3月底上海封城開始，百度等搜尋網站與「移民」相關的搜尋次數就開始暴增。到了去（2023）年底至今，無論是成千上萬的中國民眾千里迢迢「走線」偷渡美國，或是諮詢公司預估年內將有1.35萬擁有美金100萬美元以上資產的中國富人移民，不同階層民眾想離開中國的消息經常占據新聞版面。

「像我這樣的人，出去靠什麼維生呢？」年約40歲的出版社編輯告訴《中央社》記者。她說，封城把她對中國和上海的信心徹底打垮，但中年移民要調適的地方很多，她的想法是要把正在讀高中的孩子送出國讀書，這也是身邊許多家長的看法。

她說這樣做「成本很高、期待很低」。因為去美國讀書所費不貲，而她也不期待孩子一定要有中國人常說的那種功成名就，喜歡動物的兒子能夠當個寵物店店長就很好了，在外國，不同職業反而更受到尊重。

這確實不是個別現象。疫情後的上海，幾乎人人身邊都有關於「潤」（「潤」字漢語拚音run的諧音，指移民海外）的故事。

一名年約50歲的非政府組織（NGO）工作者說，他的一名律師朋友為了生計決定繼續在中國工作，但是太太辭職陪小孩到新加坡唸書，這同樣是著眼於下一代的未來。

他的另一名高中同學，不久前開始諮詢舉家移民加拿大之事，雖然還停留在思考階段，但對於向來欣羨體制內穩定和福利的這名老同學來說，能有移民的念頭也不容易。

這名NGO工作者說，想要「潤」和當前的社會氛圍以及去年封控都有關，儘管現在上海表面上都恢復舊樣了，但是民眾更看清了這個體制的本質，「今天可以封你一次，以後當然也可以。」

去年6月《英國廣播公司》（BBC）中文網引述德國馬克斯普朗克社會人類學研究所（Max Planck Institute for Social anthropology）所長項飆說，「潤」還沒有轉化成人口現象，而是文化現象；許多要「潤」的人，之後會透過留學的方式「潤」。

這意味著，當前的移民數據還沒有完全消化疫情解封後想離開的人數，關於自身或下一代留學的安排，在未來幾年會陸續體現。

一名約30歲的文字工作者分享，曾經留學美國的一個朋友，在中國歷經疫情3年後，決定要再去歐洲念企管碩士，這次是抱持出去就不再回國的心態，選擇唸企管碩士也是為了將來容易找工作。「以前留學的人回國是覺得中國有更多機會，現在的心態是：即使外面沒有那麼好，也還是要出去。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航