走過封城寄望將孩子送出國「潤學」，上海家長坦言：成本很高、期待很低
我們想讓你知道的是
這名NGO工作者說，想要「潤」和當前的社會氛圍以及去年封控都有關，儘管現在上海表面上都恢復舊樣了，但是民眾更看清了這個體制的本質，「今天可以封你一次，以後當然也可以。」
（中央社）在中國疫情管制回歸常態約半年後，計劃移民的「潤學」並沒有停止，許多中產家長深知出國會面臨謀生困難，因此寄望在孩子身上。有家長形容，這樣的決定「成本很高、期待很低。」
從2022年3月底上海封城開始，百度等搜尋網站與「移民」相關的搜尋次數就開始暴增。到了去（2023）年底至今，無論是成千上萬的中國民眾千里迢迢「走線」偷渡美國，或是諮詢公司預估年內將有1.35萬擁有美金100萬美元以上資產的中國富人移民，不同階層民眾想離開中國的消息經常占據新聞版面。
「像我這樣的人，出去靠什麼維生呢？」年約40歲的出版社編輯告訴《中央社》記者。她說，封城把她對中國和上海的信心徹底打垮，但中年移民要調適的地方很多，她的想法是要把正在讀高中的孩子送出國讀書，這也是身邊許多家長的看法。
她說這樣做「成本很高、期待很低」。因為去美國讀書所費不貲，而她也不期待孩子一定要有中國人常說的那種功成名就，喜歡動物的兒子能夠當個寵物店店長就很好了，在外國，不同職業反而更受到尊重。
這確實不是個別現象。疫情後的上海，幾乎人人身邊都有關於「潤」（「潤」字漢語拚音run的諧音，指移民海外）的故事。
一名年約50歲的非政府組織（NGO）工作者說，他的一名律師朋友為了生計決定繼續在中國工作，但是太太辭職陪小孩到新加坡唸書，這同樣是著眼於下一代的未來。
他的另一名高中同學，不久前開始諮詢舉家移民加拿大之事，雖然還停留在思考階段，但對於向來欣羨體制內穩定和福利的這名老同學來說，能有移民的念頭也不容易。
這名NGO工作者說，想要「潤」和當前的社會氛圍以及去年封控都有關，儘管現在上海表面上都恢復舊樣了，但是民眾更看清了這個體制的本質，「今天可以封你一次，以後當然也可以。」
去年6月《英國廣播公司》（BBC）中文網引述德國馬克斯普朗克社會人類學研究所（Max Planck Institute for Social anthropology）所長項飆說，「潤」還沒有轉化成人口現象，而是文化現象；許多要「潤」的人，之後會透過留學的方式「潤」。
這意味著，當前的移民數據還沒有完全消化疫情解封後想離開的人數，關於自身或下一代留學的安排，在未來幾年會陸續體現。
一名約30歲的文字工作者分享，曾經留學美國的一個朋友，在中國歷經疫情3年後，決定要再去歐洲念企管碩士，這次是抱持出去就不再回國的心態，選擇唸企管碩士也是為了將來容易找工作。「以前留學的人回國是覺得中國有更多機會，現在的心態是：即使外面沒有那麼好，也還是要出去。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！