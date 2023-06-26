瓜地馬拉總統大選將進入第二輪：前第一夫人對決黑馬外交官，他們對台灣的立場是什麼？

台灣中美洲友邦瓜地馬拉週日（25日）進行總統大選第一輪投票，聲勢看好的瓜國前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）並未取得過半票數，這場選舉將進入第二輪投票，不過緊追在後的候選人卻跌破外界眼鏡，由中間偏左的「種子運動黨」（Semilla）候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）出線。

截至台灣時間26日下午5點，瓜地馬拉最高選舉法庭已經開出近九成的票數，沒有候選人突破50%的當選門檻，將由得票數最高的前2名候選人進入第二輪投票，該選舉將於今年8月20日舉行。自1996年以來，瓜地馬拉每次總統選舉都進入第二輪投票。

這次一共有22位候選人角逐總統大選，目前開票最高的兩名候選人，分別為前第一夫人托瑞斯（得票率15%）和前外交官阿雷巴洛（得票率12%），但兩人的得票率都低於20%。至於選前民調呼聲最高的瓜地馬拉前獨裁者女兒李歐斯（Zury Rios）和聯合國前維和事務助理秘書長穆萊（Edmond Mulet）則意外遭到淘汰。

瓜地馬拉總統決選候選人是誰？對台立場為何？

瓜地馬拉是台灣在中美洲邦誼最長的友邦，兩國自1933年起便建立領事關係，瓜國也是台灣僅剩13個邦交國中人口最多的國家。

目前確定會進入總統大選的候選人之一，為現年67歲的托瑞斯是瓜地馬拉前總統柯隆（Álvaro Colom Caballeros）的妻子，於2008-2011年為瓜地馬拉的第一夫人，托瑞斯並於2015年和2019年兩次競選總統，但都未成功。

Photo Credit: GettyImages 瓜地馬拉總統候選人托瑞斯。

托瑞斯屬於瓜地馬拉國會最大黨「希望團結黨」（UNE），她選前承諾進行瓜國的醫療、教育、就業改革，以阻止移民流向美國，而為了吸引保守派選票，她矢言反對墮胎和同性婚姻。

在對台政策上，托瑞斯選前接受《日本經濟新聞》專訪，表示 如果當選，她將加強 與台灣的外交和商業關係，並考慮建立一個 稅收優惠的經濟特區，以吸引更多台灣 到瓜地馬拉投資。 托瑞斯21日也於推特上表示，她會和像加拿大的鄰國及台灣這樣的遙遠國家合作，在該區域成為聯合力量，讓瓜地馬拉更強大。

不過 托瑞斯和她的政黨曾被指控於2015年接受非法捐款，並受到調查，這或許解釋了第一輪選舉的大黑馬——和托瑞斯共同進入決選的阿雷巴洛為什麼勝出。阿雷巴洛所屬的「種子運動黨」在國會僅有7席，選前民調並未看好他能挺進第二輪選舉。

Photo Credit: Bernardo Arévalo de León Twitter 瓜地馬拉總統候選大黑馬 - 中間偏左的阿雷巴洛獲得第二輪決選資格。

阿雷巴洛是瓜地馬拉第一位民選總統胡安・阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，胡安・阿雷巴洛執政期間曾發生30多次政變，一家人後來流亡南美洲。阿雷巴洛後來成為職業外交官，他先後曾任瓜地馬拉外交部長、瓜地馬拉駐西班牙大使，擔任中美洲區域研究中心（CIRMA）的董事會成員，以及聯合國、美國智庫「和平研究所」、加州聖地亞哥大學等機構的顧問。

阿雷巴洛的政黨標榜民主、多元化，並將打擊貪腐作為競選的首要任務，這或許是他在這場選舉中脫穎而出的原因。 過去4年來，瓜地馬拉經歷了對調查貪腐行為的檢察官和法官的迫害，超過20名司法人員已經逃離該國，瓜地馬拉政府隨後將目光轉向媒體，今年6月，經常針砭時事的 「報紙日報」創辦人 薩莫拉 （José Rubén Zamora）遭以洗錢罪判處6年監禁，新聞界痛批這是打壓批評者的手段。

而這次選舉，一共有4名候選人選前被除名，包括民調高的兩位候選人畢內達（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），此舉遭美國和歐盟批評是選舉舞弊。而選舉期間，瓜地馬拉執政黨候選人康得（Manuel Conde）也被控買票舞弊，民眾對選舉的失望也造成各地紛亂，至少有31人被捕。

阿雷巴洛對台灣的立場目前不是那麼明確，他在今年4月接受電台訪問時，被問及薩爾瓦多、宏都拉斯等國家與中國發展關係，阿雷巴洛表示，瓜地馬拉不必在中國和台灣間選擇一個，必須清楚的知道瓜地馬拉的利益是什麼，並認真評估「什麼對我們才是最有利」，他強調不必與任何一方交惡，像「美國和歐洲就和台灣與中國相處得很好。」

#GUATEVOTA2023



Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla: "No tenemos que saltarnos ninguno de esos dos 'trenes' (China y Taiwán). Lo que tenemos que tener claro es cuáles son los intereses de Guatemala y ser sumamente celosos de nuestra soberanía" pic.twitter.com/jYgjMgeJG6 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) April 20, 2023

瓜地馬拉選舉會影響台灣邦交嗎？學者：斷交可能性小，但中國威脅不可忽視

台灣邦交國的選舉常左右該國對台的立場，讓中國能透過手段利誘台灣盟友外交轉向，如今年4月剛落幕的巴拉圭，在野黨候選人選前不斷放話，如獲勝將與台灣斷交、改與中國建交，以幫助外銷巴拉圭的大豆與牛肉，不過巴拉圭最終是由親台的執政黨候選人勝出。

淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威告訴《關鍵評論網》，阿雷巴洛找不太到他對中國議題的發言，但從過去的發言來看，他「不是那種一心想與中國經濟接軌、不管中國體制的政治人物」，阿雷巴洛對於拉丁美洲獨裁政權如尼加拉瓜、委內瑞拉，以及俄羅斯入侵烏克蘭都是採取很嚴厲的批評態度，也反對瓜地馬拉疫情期間想用俄羅斯的疫苗，這點和宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）上台前已經表明想與中國開展關係有很大的區別，如果阿雷巴洛當選後是否會發生政治轉向，宮國威認為或許不用這麼快下定論，也不用太悲觀。