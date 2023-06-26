2023/06/26,
國際

瓜地馬拉總統大選將進入第二輪：前第一夫人對決黑馬外交官，他們對台灣的立場是什麼？

瓜地馬拉總統大選將進入第二輪：前第一夫人對決黑馬外交官，他們對台灣的立場是什麼？
瓜地馬拉將進入第二輪投票的兩位候選人 - 前第一夫人托瑞斯（左）和前外交官阿雷巴洛（右）。Photo Credit: GettyImages, Bernardo Arévalo de León Twitter

我們想讓你知道的是

「沒有人能真正相信瓜地馬拉對烏克蘭、台灣或解決移民問題感興趣」，人權觀察組織的美洲代理副主任帕皮爾表示，瓜地馬拉政府在台灣、烏克蘭和移民問題上充分利用了其外交政策，目的是減少國際社會對瓜地馬拉發生的事情的批評，他認為瓜地馬拉政府唯一感興趣的是鞏固腐敗的運作系統，以及侵犯人權的行為能不受懲罰。

台灣中美洲友邦瓜地馬拉週日（25日）進行總統大選第一輪投票，聲勢看好的瓜國前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）並未取得過半票數，這場選舉將進入第二輪投票，不過緊追在後的候選人卻跌破外界眼鏡，由中間偏左的「種子運動黨」（Semilla）候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）出線。

截至台灣時間26日下午5點，瓜地馬拉最高選舉法庭已經開出近九成的票數，沒有候選人突破50%的當選門檻，將由得票數最高的前2名候選人進入第二輪投票，該選舉將於今年8月20日舉行。自1996年以來，瓜地馬拉每次總統選舉都進入第二輪投票。

這次一共有22位候選人角逐總統大選，目前開票最高的兩名候選人，分別為前第一夫人托瑞斯（得票率15%）和前外交官阿雷巴洛（得票率12%），但兩人的得票率都低於20%。至於選前民調呼聲最高的瓜地馬拉前獨裁者女兒李歐斯（Zury Rios）和聯合國前維和事務助理秘書長穆萊（Edmond Mulet）則意外遭到淘汰。

瓜地馬拉總統決選候選人是誰？對台立場為何？

瓜地馬拉是台灣在中美洲邦誼最長的友邦，兩國自1933年起便建立領事關係，瓜國也是台灣僅剩13個邦交國中人口最多的國家。

目前確定會進入總統大選的候選人之一，為現年67歲的托瑞斯是瓜地馬拉前總統柯隆（Álvaro Colom Caballeros）的妻子，於2008-2011年為瓜地馬拉的第一夫人，托瑞斯並於2015年和2019年兩次競選總統，但都未成功。

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Photo Credit: GettyImages
瓜地馬拉總統候選人托瑞斯。

托瑞斯屬於瓜地馬拉國會最大黨「希望團結黨」（UNE），她選前承諾進行瓜國的醫療、教育、就業改革，以阻止移民流向美國，而為了吸引保守派選票，她矢言反對墮胎和同性婚姻。

在對台政策上，托瑞斯選前接受《日本經濟新聞》專訪，表示如果當選，她將加強與台灣的外交和商業關係，並考慮建立一個稅收優惠的經濟特區，以吸引更多台灣到瓜地馬拉投資。托瑞斯21日也於推特上表示，她會和像加拿大的鄰國及台灣這樣的遙遠國家合作，在該區域成為聯合力量，讓瓜地馬拉更強大。

不過托瑞斯和她的政黨曾被指控於2015年接受非法捐款，並受到調查，這或許解釋了第一輪選舉的大黑馬——和托瑞斯共同進入決選的阿雷巴洛為什麼勝出。阿雷巴洛所屬的「種子運動黨」在國會僅有7席，選前民調並未看好他能挺進第二輪選舉。

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Photo Credit: Bernardo Arévalo de León Twitter
瓜地馬拉總統候選大黑馬 - 中間偏左的阿雷巴洛獲得第二輪決選資格。

阿雷巴洛是瓜地馬拉第一位民選總統胡安・阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，胡安・阿雷巴洛執政期間曾發生30多次政變，一家人後來流亡南美洲。阿雷巴洛後來成為職業外交官，他先後曾任瓜地馬拉外交部長、瓜地馬拉駐西班牙大使，擔任中美洲區域研究中心（CIRMA）的董事會成員，以及聯合國、美國智庫「和平研究所」、加州聖地亞哥大學等機構的顧問。

阿雷巴洛的政黨標榜民主、多元化，並將打擊貪腐作為競選的首要任務，這或許是他在這場選舉中脫穎而出的原因。過去4年來，瓜地馬拉經歷了對調查貪腐行為的檢察官和法官的迫害，超過20名司法人員已經逃離該國，瓜地馬拉政府隨後將目光轉向媒體，今年6月，經常針砭時事的「報紙日報」創辦人薩莫拉 （José Rubén Zamora）遭以洗錢罪判處6年監禁，新聞界痛批這是打壓批評者的手段。

而這次選舉，一共有4名候選人選前被除名，包括民調高的兩位候選人畢內達（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），此舉遭美國和歐盟批評是選舉舞弊。而選舉期間，瓜地馬拉執政黨候選人康得（Manuel Conde）也被控買票舞弊，民眾對選舉的失望也造成各地紛亂，至少有31人被捕。

阿雷巴洛對台灣的立場目前不是那麼明確，他在今年4月接受電台訪問時，被問及薩爾瓦多、宏都拉斯等國家與中國發展關係，阿雷巴洛表示，瓜地馬拉不必在中國和台灣間選擇一個，必須清楚的知道瓜地馬拉的利益是什麼，並認真評估「什麼對我們才是最有利」，他強調不必與任何一方交惡，像「美國和歐洲就和台灣與中國相處得很好。」

瓜地馬拉選舉會影響台灣邦交嗎？學者：斷交可能性小，但中國威脅不可忽視

台灣邦交國的選舉常左右該國對台的立場，讓中國能透過手段利誘台灣盟友外交轉向，如今年4月剛落幕的巴拉圭，在野黨候選人選前不斷放話，如獲勝將與台灣斷交、改與中國建交，以幫助外銷巴拉圭的大豆與牛肉，不過巴拉圭最終是由親台的執政黨候選人勝出。

淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威告訴《關鍵評論網》，阿雷巴洛找不太到他對中國議題的發言，但從過去的發言來看，他「不是那種一心想與中國經濟接軌、不管中國體制的政治人物」，阿雷巴洛對於拉丁美洲獨裁政權如尼加拉瓜、委內瑞拉，以及俄羅斯入侵烏克蘭都是採取很嚴厲的批評態度，也反對瓜地馬拉疫情期間想用俄羅斯的疫苗，這點和宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）上台前已經表明想與中國開展關係有很大的區別，如果阿雷巴洛當選後是否會發生政治轉向，宮國威認為或許不用這麼快下定論，也不用太悲觀。

美國非營利研究機構「美洲安全專案」（ASP）則指出，雖然瓜地馬拉與台灣斷交的可能性似乎很小，但中國在拉丁美洲的影響力不斷擴大，許多國家認為中國的金錢外交提供的經濟利益比和台灣保持關係更為重要，前一個與台灣斷交的友邦宏都拉斯即為一例。


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