【藝遊嚮導】6/27-7/03：東海岸大地藝術節、伊藤潤⼆ 恐怖體驗展2、紐約愛樂音樂會，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜東海岸大地藝術節《越過第五道浪》

時間｜2023/06/21（五） - 2023/09/02（日）

地點｜東部海岸風景區

備註｜本活動為售票活動

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海浪是有頻率的，通常幾道小浪之後會有兩到三道較大的浪，而較大的浪，被阿美族人稱為第五道浪。從岸際出發，不論潛水或駕船，無論如何都需要面對第五道浪，穿越大浪之後，才有機會抵達更大更深與更廣的海域。

東海岸大地藝術節（TECLandArt Festival）是交通部東海岸國家風景管理處於2015年開始委託專業承辦，沿著台灣東海岸各地舉辦的藝術活動，內容包括邀請藝術家駐地創作大型戶外作品，並設置在東海岸沿途風景區，稱之為「駐地創作」。除此之外，還有沿著台11線公路開放藝術工作室、藝術市集、音樂會等，是一個以東部海岸線區域的自然環境、部落生活、棲息居住、旅行壯遊為主題的藝術節。東部海岸壯闊自然，有時優美有時狂野，有時神秘有時開放，生活在其中的人們，寂靜而自然，樸素而自由，本藝術節透過駐地創作、藝術品設置、藝術活動、完善的旅行設施，讓觀光者在公共場所中找到情境涉入與幸福感之關係，繼而產生夢想的在地生根。

而千百年來生活在島嶼東岸的海洋民族，在潮起潮落無盡循環的潮間帶，與深闊無垠的大洋上求生存並延展出生猛強韌的文化生命力，我們希望透過「東海岸大地藝術節」這個自然地景與人文精神交融的連結平台，深入探索從海洋生活中延展的「海洋修辭學」，例如阿美族人說「aka lalima」（不要被第五道浪擊敗）；「Masi’ac」（形容漲潮與退潮之間，那段看似平靜其實暗潮洶湧的過渡時間）；再如達悟人將島嶼視為可依靠的父親，而海洋則是溫暖哺育生命的母親，是世界的中心。從海洋文化生活的視野和修辭繼續說我們的故事……挺過疫情最嚴峻的前兩年，台灣依然身處世界強權對峙的邊界前線，我們如同數千年前的祖先們一樣，越過了最大的第五道浪，帶著這個島嶼上的故事，航向更深更廣的海洋了嗎？

名稱｜唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》

時間｜2023/06/29（四） - 2023/07/02（日）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

備註｜本活動為售票活動

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唐美雲✕唐文華 二度跨界攜手

歌仔戲新說三國史．敷演浪漫熱血的英雄史詩

「三國戲」在京劇舞台上早已成為經典，一般認為要詮釋「三國」、「水滸」這類「男人戲」，並非歌仔戲所在行。《臥龍：永遠的彼日》以人物情感作為書寫重心，意圖令「三國戲」具有歌仔戲特有的柔性/陰性質感。

諸葛亮死後的蜀漢，猶如一艘即將沉沒的鐵達尼，英雄的後代們沒有選擇，只能掙扎求生。「人生勝利組」諸葛瞻，奮力想擺脫老爸諸葛亮的巨人陰影，身為「臥龍之子」是他的幸運，也是最大不幸。「傳藝金曲獎」最佳編導組合─戴君芳、陳健星再度合力創作，從兒子諸葛瞻視角，窺探諸葛亮深情眷戀的生命光影，父子二人隔空凝視彼此，隱藏於內心深處，無法表達的深愛與怨恨，是否能有機會破譯，得到真正的理解？

繼《冥遊記——帝王之宴》，劇團二度邀請國光劇團當家老生——唐文華跨界演出，飾演蓋世英雄劉備，與「國家文藝獎得主」唐美雲所飾演的諸葛亮，共同譜寫一段超越君臣、世所難求的知己之情，「永遠的娘子」許秀年飾演才女黃月英（諸葛亮之妻），「人間國寶」小咪飾演後主劉禪（阿斗），帶領「氣質小生」林芳儀、黃宇臻、曾玫萍、杜健瑋等中生代優秀演員，以及劇團青年生力軍，共同敷演浪漫熱血的三國英雄史詩。

名稱｜躍演《勸世三姊妹》中文音樂劇

時間｜2023/07/01（六） - 2023/07/09（日）

地點｜臺北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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笑到肚子痛，哭到口罩全濕！ 躍演《勸世三姊妹》高雄演出好評如潮， 澎恰恰力推：「夭壽骨！看過最好看的一齣戲！」

故事是這樣開始的⋯⋯。

當三姊妹闊別多年重歸故土，回到雲林虎尾村老宅，赫然發現阿伯、阿嬸、二叔公、三嬸婆早早老起來放，全都沒變，只有時間悠悠走過這沒落所在。原本只是搶拿老家地契的3人，陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑——得宋家人跳牽亡歌陣者，可獨拿獎金5百萬。三姊妹臨危受命，披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝想分一杯羹。當她們在小鎮裡尋尋覓覓，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情終於一一浮現。風塵味重到可比霧霾PM2.5的大姊國珍，這回不僅要面對超沒自信的胖妞二妹國美，變裝皇后小弟國豪（花名安琪拉），還有自己那久沒著、堪比梅花三弄的愛情。然而國珍最大難關，是她竟能親眼目睹母親美玲鬼魂，翩然飛回，死生兩隔。過早成熟獨立的國珍，不禁想問天公伯，踮這無情世界，為啥恁祖媽的人生只有下下籤！

最後，三姊妹要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，渡這命運給予她們的大小關卡，還有那始終缺席的父母，恰恰，恰恰恰。

金牌導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥、金鐘編劇詹傑不畏世俗眼光批評，攜手合作，音樂劇《勸世三姊妹》是他們寫給這土地的一封情書，還有所有生活其上的人們。

【展覽】

名稱｜環南的餐桌－365天的市場旬味

時間｜2023/05/20（六） - 2023/08/06（日）

地點｜環南市場（台北市萬華區環河南路二段245號）、新富町文化市場（台北市萬華區三水街70號）

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365天的市場旬味，意味著我們生活的每一天，都與環南市場有密不可分的鏈結，也象徵環南市場作為食材重要的集散地，供應城市日常運作所需。

環南市場是以批發零售為營運型態的市場，每日大量吞吐多元的食材，不僅是販售當令新鮮物資的場所，更是連結大臺北地區餐桌料理出來的美味佳餚。

本計畫藉由展開的各種藝術形式與行動，認識環南市場的現代過往、發掘市場共生的百工群像、觀察市場特殊的工作型態與作息，並從市場的運銷流程中了解食材的去向，進一步透過飲食教育、民眾參與、在地串連，採集市場裡無價的在地知識與常民智慧，轉化為五感體驗與生活美學的推廣方案，讓更多參與者有機會重新解構、再結構與環南市場的互動關係。

名稱｜伊藤潤⼆ 恐怖體驗展 2