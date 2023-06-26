【藝遊嚮導】6/27-7/03：東海岸大地藝術節、伊藤潤⼆ 恐怖體驗展2、紐約愛樂音樂會，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
2023東海岸大地藝術節以阿美族耆老常對年輕人說的「越過第五道浪」為題，在東海岸風景區開展一系列活動。365天的市場旬味則帶你走進環南市場，發掘市場共生的百工群像，真正認識大台北的餐桌美味。炎炎夏日想從心底「冷」到腳尖，就不能錯過伊藤潤二恐怖體驗展。NSO國家交響樂團結合大武山攝影的《仲夏夜之夢》和暌違5年來台的紐約愛樂令眼耳陶醉整個週末！
【表演藝術】
名稱｜東海岸大地藝術節《越過第五道浪》
時間｜2023/06/21（五） - 2023/09/02（日）
地點｜東部海岸風景區
備註｜本活動為售票活動
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海浪是有頻率的，通常幾道小浪之後會有兩到三道較大的浪，而較大的浪，被阿美族人稱為第五道浪。從岸際出發，不論潛水或駕船，無論如何都需要面對第五道浪，穿越大浪之後，才有機會抵達更大更深與更廣的海域。
東海岸大地藝術節（TECLandArt Festival）是交通部東海岸國家風景管理處於2015年開始委託專業承辦，沿著台灣東海岸各地舉辦的藝術活動，內容包括邀請藝術家駐地創作大型戶外作品，並設置在東海岸沿途風景區，稱之為「駐地創作」。除此之外，還有沿著台11線公路開放藝術工作室、藝術市集、音樂會等，是一個以東部海岸線區域的自然環境、部落生活、棲息居住、旅行壯遊為主題的藝術節。東部海岸壯闊自然，有時優美有時狂野，有時神秘有時開放，生活在其中的人們，寂靜而自然，樸素而自由，本藝術節透過駐地創作、藝術品設置、藝術活動、完善的旅行設施，讓觀光者在公共場所中找到情境涉入與幸福感之關係，繼而產生夢想的在地生根。
而千百年來生活在島嶼東岸的海洋民族，在潮起潮落無盡循環的潮間帶，與深闊無垠的大洋上求生存並延展出生猛強韌的文化生命力，我們希望透過「東海岸大地藝術節」這個自然地景與人文精神交融的連結平台，深入探索從海洋生活中延展的「海洋修辭學」，例如阿美族人說「aka lalima」（不要被第五道浪擊敗）；「Masi’ac」（形容漲潮與退潮之間，那段看似平靜其實暗潮洶湧的過渡時間）；再如達悟人將島嶼視為可依靠的父親，而海洋則是溫暖哺育生命的母親，是世界的中心。從海洋文化生活的視野和修辭繼續說我們的故事……挺過疫情最嚴峻的前兩年，台灣依然身處世界強權對峙的邊界前線，我們如同數千年前的祖先們一樣，越過了最大的第五道浪，帶著這個島嶼上的故事，航向更深更廣的海洋了嗎？
名稱｜唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》
時間｜2023/06/29（四） - 2023/07/02（日）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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唐美雲✕唐文華 二度跨界攜手
歌仔戲新說三國史．敷演浪漫熱血的英雄史詩
「三國戲」在京劇舞台上早已成為經典，一般認為要詮釋「三國」、「水滸」這類「男人戲」，並非歌仔戲所在行。《臥龍：永遠的彼日》以人物情感作為書寫重心，意圖令「三國戲」具有歌仔戲特有的柔性/陰性質感。
諸葛亮死後的蜀漢，猶如一艘即將沉沒的鐵達尼，英雄的後代們沒有選擇，只能掙扎求生。「人生勝利組」諸葛瞻，奮力想擺脫老爸諸葛亮的巨人陰影，身為「臥龍之子」是他的幸運，也是最大不幸。「傳藝金曲獎」最佳編導組合─戴君芳、陳健星再度合力創作，從兒子諸葛瞻視角，窺探諸葛亮深情眷戀的生命光影，父子二人隔空凝視彼此，隱藏於內心深處，無法表達的深愛與怨恨，是否能有機會破譯，得到真正的理解？
繼《冥遊記——帝王之宴》，劇團二度邀請國光劇團當家老生——唐文華跨界演出，飾演蓋世英雄劉備，與「國家文藝獎得主」唐美雲所飾演的諸葛亮，共同譜寫一段超越君臣、世所難求的知己之情，「永遠的娘子」許秀年飾演才女黃月英（諸葛亮之妻），「人間國寶」小咪飾演後主劉禪（阿斗），帶領「氣質小生」林芳儀、黃宇臻、曾玫萍、杜健瑋等中生代優秀演員，以及劇團青年生力軍，共同敷演浪漫熱血的三國英雄史詩。
名稱｜躍演《勸世三姊妹》中文音樂劇
時間｜2023/07/01（六） - 2023/07/09（日）
地點｜臺北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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笑到肚子痛，哭到口罩全濕！
躍演《勸世三姊妹》高雄演出好評如潮，
澎恰恰力推：「夭壽骨！看過最好看的一齣戲！」
故事是這樣開始的⋯⋯。
當三姊妹闊別多年重歸故土，回到雲林虎尾村老宅，赫然發現阿伯、阿嬸、二叔公、三嬸婆早早老起來放，全都沒變，只有時間悠悠走過這沒落所在。原本只是搶拿老家地契的3人，陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑——得宋家人跳牽亡歌陣者，可獨拿獎金5百萬。三姊妹臨危受命，披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝想分一杯羹。當她們在小鎮裡尋尋覓覓，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情終於一一浮現。風塵味重到可比霧霾PM2.5的大姊國珍，這回不僅要面對超沒自信的胖妞二妹國美，變裝皇后小弟國豪（花名安琪拉），還有自己那久沒著、堪比梅花三弄的愛情。然而國珍最大難關，是她竟能親眼目睹母親美玲鬼魂，翩然飛回，死生兩隔。過早成熟獨立的國珍，不禁想問天公伯，踮這無情世界，為啥恁祖媽的人生只有下下籤！
最後，三姊妹要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，渡這命運給予她們的大小關卡，還有那始終缺席的父母，恰恰，恰恰恰。
金牌導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥、金鐘編劇詹傑不畏世俗眼光批評，攜手合作，音樂劇《勸世三姊妹》是他們寫給這土地的一封情書，還有所有生活其上的人們。
【展覽】
名稱｜環南的餐桌－365天的市場旬味
時間｜2023/05/20（六） - 2023/08/06（日）
地點｜環南市場（台北市萬華區環河南路二段245號）、新富町文化市場（台北市萬華區三水街70號）
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365天的市場旬味，意味著我們生活的每一天，都與環南市場有密不可分的鏈結，也象徵環南市場作為食材重要的集散地，供應城市日常運作所需。
環南市場是以批發零售為營運型態的市場，每日大量吞吐多元的食材，不僅是販售當令新鮮物資的場所，更是連結大臺北地區餐桌料理出來的美味佳餚。
本計畫藉由展開的各種藝術形式與行動，認識環南市場的現代過往、發掘市場共生的百工群像、觀察市場特殊的工作型態與作息，並從市場的運銷流程中了解食材的去向，進一步透過飲食教育、民眾參與、在地串連，採集市場裡無價的在地知識與常民智慧，轉化為五感體驗與生活美學的推廣方案，讓更多參與者有機會重新解構、再結構與環南市場的互動關係。
名稱｜伊藤潤⼆ 恐怖體驗展 2
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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AWS GameDay