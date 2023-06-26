廢除《377A法案》以來首次舉辦LGBTQ集會，新加坡緩慢落實同志平權

據《France 24》報導，新加坡於上週六（24日）舉辦了一年一度的粉紅點（Pink dot）LGBTQ集會集會，此次集會也是新加坡去年廢除《377A法案》後首次舉辦的同運活動。

2022年11月，新加坡廢除了源自於英國殖民時代的《377A法案》，該法條將男性間性行為視為刑事犯罪，最高可被判處兩年有期徒刑。

新加坡LGBTQ倡議團體粉紅點（Pink Dot）的發言人Clement Tan描述此次遊行的氣氛為「慶祝與歡樂」，他表示在法律不再有所規定的情況下舉行集會是一種「解脫」，但並未透露該團體下一步將採取甚麼行動。

「我們發現廢除後，人們需要喘息的時間，而我們最終目標是緩慢地進步，且無論用哪種形式實現LGBTQ平等。」Clement Tan說，並補充：「雖然廢除對我們來說很重要，但這絕不是終點，我們要走的的路還很長。」

雖然《377A法案》遭廢除，但與此同時，立法機構通過了一項憲法修正案，支持現有一男一女的婚姻定義。

而本次集會的主題是「適合所有家庭的新加坡（A Singapore for All Families）」，旨在反擊保守派團體的打壓，這些保守團體擔心同性戀合法化會侵蝕傳統的「家庭價值觀」。

「新加坡的家庭是什麼樣子並不重要，最重要的是要讓政府定義值得認可的東西，我們相信每個人都應該站在陽光下。」Clement Tan說。

Our own little Pride event here in 🇸🇬 This is this year's light up message at Pink Dot 15 Singapore 🥹



I didn't attend it this year for reasons, but perhaps I will next year.



HERE TO STAY#SaveWarriorNun #WarriorNun #pinkdot pic.twitter.com/ozwOAiEBOS — rhymes 🇸🇬 (@rhymes777) June 25, 2023

「粉紅點」同性戀權利集會於2009年首次舉辦，儘管經常遭到保守勢力反對，但仍吸引大量人群參加，今年的參與人數也粗估達上千人。

在年輕一代不斷推動社會規範的改變下，新加坡民眾對同性戀權利的公開支持持續增長。據民調公司益普索 （Ipsos） 本月發布的一項調查顯示，新加坡人民同意允許同性伴侶結婚的比例已從去年的27%上升至32%。

《路透社》則指出，廢除《377A法案》讓保守的新加坡的社會風氣有所轉變，除了越來越多人出櫃，社會上一些傳統保守的階層也體現出新的精神。如新加坡伊斯蘭宗教理事會本月便表示：「應以智慧、仁慈、同情心和憐憫來解決社會宗教問題，包括LGBTQ議題。」

但只有議會才能改變男女之間婚姻的定義，家庭作為母親、父親和孩子的根深蒂固的觀念意味著LGBTQ家庭在住房等面向仍舊受到公共政策的影響。

粉紅點發言人Clement Tan對「社會態度的明顯轉變」表示歡迎，但也表示新加坡社會還需要做更多的努力。

Clement Tan說：「我們（LGBTQ）仍然收到許多訊息，認為我們的家人不應該享有與『普通』新加坡人相同的權利和保護。」

根據《亞洲新聞台》報導，今年的遊行也吸引了許多政治人物出席，包含文化、社區及青年部高級政務次長蔡瑞隆（Eric Chua），以及人民行動黨國會議員吳順喜（Derrick Goh），兩人皆表示以個人身份參與，目的是為了支持他們的朋友。

兩名工人黨國會議員蔡慶威（Louis Chua）和何廷儒（He Ting Ru）則以議員身份出席了此次活動，而代表新加坡進步黨（PSP）的非選區議員潘群勤（Hazel Poa）表示，參加遊行是為了更好地了解廢除《377A法案》後為LGBTQ社群帶來的影響，以及廢除後仍然存在的其他挑戰。

Hazel Poa說：「我希望聽取定期關注及參與相關議題的組織和活動人士的意見，以便獲得更好的理解。」，她也重申進步黨在此議題上的立場，即婚姻的定義應由全民公投來決議。

當被問及是否會在議會提出此類議題時，她表示該黨仍「處於訊息收集的階段」。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒