【影評】《蜘蛛人：穿越新宇宙》：「蜘蛛宇宙」的正史事件不容挑戰嗎？
我們想讓你知道的是
有一種電影，是當你走出電影院後，會明確感受到自己的人生被改變了。《蜘蛛人：穿越新宇宙》就是如此優秀的作品，上次看到如此讓人激賞的續集，可能要追溯到《黑暗騎士》或《美國隊長2：酷寒戰士》。《蜘蛛人：穿越新宇宙》確實成功帶給觀眾無限的期待，讓我直呼：「給你錢，快拍出第三集！」
繼奪下奧斯卡最佳動畫的首集《蜘蛛人：新宇宙》之後，我一直在思考，如果有續集，它還能再變出什麼花樣？畢竟，從動畫到劇情，第一集都表現得可圈可點，不只將親情與多重宇宙巧妙的揉稔在一起，更搭配上絢麗多變的畫風，給予觀眾一場精緻的視覺饗宴。
來到五年後的續集，《蜘蛛人：穿越新宇宙》卻遠遠超出我的想像。從畫風、故事劇情到其中探討的人生哲學，都讓人拍案叫絕，期待下一秒會出現何種神秘的驚喜。究竟，《蜘蛛人：穿越新宇宙》好在哪裡？為何我會給他如此高的評價？就讓我們一起看下去吧！
從邁爾斯到「邁爾斯與關」的雙線主軸
首集，我們沒有機會知道「蜘蛛關」的故事，只知道她是邁爾斯的繆思女神，他第一眼就煞到人家。但來到第二集，我們會發現，原來關也是有血有肉的角色。一樣有著滿滿的青少年煩惱、難解的父女心結，同時也失去了她的彼得帕克。
從第一集的單主角，拉到第二集的雙主角，是《蜘蛛人：穿越新宇宙》第一個成功的地方。雙線故事的推進下，原來邁爾斯與關是如此相像，他們才會被彼此深深吸引。
當邁爾斯與關兩人垂吊在大樓塔頂，鏡頭帶過去，湛藍的天色在下方，都市大樓宛如骨牌般懸在上方，這一幕靜謐而美麗，完全可以定格後截圖當桌布的等級。在塔頂，邁爾斯原本想與關拉近距離，關卻說：「所有關史戴西和蜘蛛人在一起，都沒有好結局。」這讓邁爾斯又將手縮了回去。
然而，不是所有關史戴西都成為了蜘蛛人，過去的關沒有好結局，不代表此時此地的關不能追求屬於自己的幸福。於此，宿命論的引子被拋出，故事也加速奔往命運的兩難習題。
蜘蛛人的「犧牲」與無法扭轉的正史事件
過去有看過蜘蛛人的都會知道，班叔（Uncle Ben）是必須死的。唯有班叔的死，才能讓蜘蛛人體悟到「能力越強，責任越重」。如果不是班叔，那也必須是梅嬸、史戴西大隊長，甚至是關史戴西本人。他們的死亡，在本片被稱為「正史事件」，是必須發生且不容更動的關鍵事件。
對於2099宇宙的蜘蛛人米蓋爾來說，讓「正史事件」如期發生，是他捍衛多重宇宙的必要任務。因為正史事件的發生，有所犧牲的蜘蛛人才會成長，進而成為真正的英雄。同時，宇宙才能維持原有的樣貌，不會像過去的多重宇宙那般，因為他的一己之私而崩壞。
然而，邁爾斯卻不那麼認為。他相信，只要全力以赴去拯救人們，蜘蛛人永遠都能辦到。可是，蜘蛛人聯盟的眾多蜘蛛人都明白，米蓋爾或許是對的，因為在場的蜘蛛人都經歷過犧牲，才形塑出今日的自己。儘管這些犧牲是不忍直視的創傷，卻也是成長必經的痛苦藥方。
在米蓋爾與無數蜘蛛人的注視之下，宿命論的烏雲瞬間籠罩邁爾斯與觀眾的心頭。難道，邁爾斯的父親必須死去，才能換來宇宙的穩定與蜘蛛人的蛻變？真的沒有兩全其美的方法，可以拯救父親，同時讓宇宙免於崩壞的命運嗎？
衝破命運的絲網：獨一無二的變異體蜘蛛人
隨著米蓋爾失去理智地說出真相，我們才理解到，原來邁爾斯從一開始就是個獨特的存在。如果他沒有被來自42號宇宙的輻射蜘蛛咬到，存在他宇宙的彼得帕克就不會死，他也不會成為蜘蛛人。正如米蓋爾所言，他是最初的變異體，他本來不該是蜘蛛人。因為邁爾斯，讓42號宇宙成了沒有蜘蛛人守護的宇宙。
不過，米蓋爾沒有思考到的是，邁爾斯如此「特別」的存在，是否也是命運使然的結果。是命運選擇了他成為獨特的個體，而不是邁爾斯破壞了宇宙的規則。因為他的存在如此特別，讓他可以衝破命運的絲網，拯救他心愛的家人與朋友，而非受限於「蜘蛛宇宙」的命定框架。
另一方面，關也因為邁爾斯引發的混亂被送回原本的宇宙。心灰意冷的她回到家中，卻發現父親為了她不惜辭去警察的工作，只為了與她和好。如果她的父親不再是警察，就無法成為大隊長，也不會在未來以大隊長的身分死去。
這是否代表，看似不容置喙的「正史事件」其實有機會扭轉？關於蜘蛛宇宙的框架與命運的必然，並非完全不可逆的鐵則。若是如此，這次輪到關要挺身而出了。她將不再捍衛宇宙的穩定與秩序，而是要組織一個不向命運低頭的團隊，去拯救那位渴望改變宿命悲劇的獨特蜘蛛人——邁爾斯摩拉斯。
結語：開創史詩格局的絕佳續作，請將奧斯卡直接頒給它
有一種電影，是當你走出電影院後，會明確感受到自己的人生被改變了。《蜘蛛人：穿越新宇宙》對我來說就是如此優秀的作品。更為絢爛奔放的動畫風格、雙主角的故事軸線，一路到宿命論的哲學思辨，觀影過程只能以瞠目結舌來形容，不斷希望能看到更多的蜘蛛人。
上次看到如此讓人激賞的續集，可能要追溯到《黑暗騎士》或《美國隊長2：酷寒戰士》。《蜘蛛人：穿越新宇宙》確實成功帶給觀眾無限的期待，從原先一個好的蜘蛛人故事，昇華成史詩格局的三部曲宇宙，更結束在充滿懸念的情節，讓人直呼：「給你錢，快拍出第三集！」
最後，我認為明（2024）年奧斯卡最佳動畫，有99.999%會頒給《蜘蛛人：穿越新宇宙》。邁爾斯，雖然你的故事尚未完結，你的宇宙也尚未被拯救，但你的故事已經足以擄獲所有人的心。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！