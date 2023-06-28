【影評】《蜘蛛人：穿越新宇宙》：「蜘蛛宇宙」的正史事件不容挑戰嗎？

繼奪下奧斯卡最佳動畫的首集《蜘蛛人：新宇宙》之後，我一直在思考，如果有續集，它還能再變出什麼花樣？畢竟，從動畫到劇情，第一集都表現得可圈可點，不只將親情與多重宇宙巧妙的揉稔在一起，更搭配上絢麗多變的畫風，給予觀眾一場精緻的視覺饗宴。

來到五年後的續集，《蜘蛛人：穿越新宇宙》卻遠遠超出我的想像。從畫風、故事劇情到其中探討的人生哲學，都讓人拍案叫絕，期待下一秒會出現何種神秘的驚喜。究竟，《蜘蛛人：穿越新宇宙》好在哪裡？為何我會給他如此高的評價？就讓我們一起看下去吧！

從邁爾斯到「邁爾斯與關」的雙線主軸

首集，我們沒有機會知道「蜘蛛關」的故事，只知道她是邁爾斯的繆思女神，他第一眼就煞到人家。但來到第二集，我們會發現，原來關也是有血有肉的角色。一樣有著滿滿的青少年煩惱、難解的父女心結，同時也失去了她的彼得帕克。

從第一集的單主角，拉到第二集的雙主角，是《蜘蛛人：穿越新宇宙》第一個成功的地方。雙線故事的推進下，原來邁爾斯與關是如此相像，他們才會被彼此深深吸引。

當邁爾斯與關兩人垂吊在大樓塔頂，鏡頭帶過去，湛藍的天色在下方，都市大樓宛如骨牌般懸在上方，這一幕靜謐而美麗，完全可以定格後截圖當桌布的等級。在塔頂，邁爾斯原本想與關拉近距離，關卻說：「所有關史戴西和蜘蛛人在一起，都沒有好結局。」這讓邁爾斯又將手縮了回去。

然而，不是所有關史戴西都成為了蜘蛛人，過去的關沒有好結局，不代表此時此地的關不能追求屬於自己的幸福。於此，宿命論的引子被拋出，故事也加速奔往命運的兩難習題。

Photo Credit: 索尼影業

蜘蛛人的「犧牲」與無法扭轉的正史事件

過去有看過蜘蛛人的都會知道，班叔（Uncle Ben）是必須死的。唯有班叔的死，才能讓蜘蛛人體悟到「能力越強，責任越重」。如果不是班叔，那也必須是梅嬸、史戴西大隊長，甚至是關史戴西本人。他們的死亡，在本片被稱為「正史事件」，是必須發生且不容更動的關鍵事件。

對於2099宇宙的蜘蛛人米蓋爾來說，讓「正史事件」如期發生，是他捍衛多重宇宙的必要任務。因為正史事件的發生，有所犧牲的蜘蛛人才會成長，進而成為真正的英雄。同時，宇宙才能維持原有的樣貌，不會像過去的多重宇宙那般，因為他的一己之私而崩壞。

然而，邁爾斯卻不那麼認為。他相信，只要全力以赴去拯救人們，蜘蛛人永遠都能辦到。可是，蜘蛛人聯盟的眾多蜘蛛人都明白，米蓋爾或許是對的，因為在場的蜘蛛人都經歷過犧牲，才形塑出今日的自己。儘管這些犧牲是不忍直視的創傷，卻也是成長必經的痛苦藥方。

在米蓋爾與無數蜘蛛人的注視之下，宿命論的烏雲瞬間籠罩邁爾斯與觀眾的心頭。難道，邁爾斯的父親必須死去，才能換來宇宙的穩定與蜘蛛人的蛻變？真的沒有兩全其美的方法，可以拯救父親，同時讓宇宙免於崩壞的命運嗎？

Photo Credit: 索尼影業

衝破命運的絲網：獨一無二的變異體蜘蛛人

隨著米蓋爾失去理智地說出真相，我們才理解到，原來邁爾斯從一開始就是個獨特的存在。如果他沒有被來自42號宇宙的輻射蜘蛛咬到，存在他宇宙的彼得帕克就不會死，他也不會成為蜘蛛人。正如米蓋爾所言，他是最初的變異體，他本來不該是蜘蛛人。因為邁爾斯，讓42號宇宙成了沒有蜘蛛人守護的宇宙。

不過，米蓋爾沒有思考到的是，邁爾斯如此「特別」的存在，是否也是命運使然的結果。是命運選擇了他成為獨特的個體，而不是邁爾斯破壞了宇宙的規則。因為他的存在如此特別，讓他可以衝破命運的絲網，拯救他心愛的家人與朋友，而非受限於「蜘蛛宇宙」的命定框架。

另一方面，關也因為邁爾斯引發的混亂被送回原本的宇宙。心灰意冷的她回到家中，卻發現父親為了她不惜辭去警察的工作，只為了與她和好。如果她的父親不再是警察，就無法成為大隊長，也不會在未來以大隊長的身分死去。

這是否代表，看似不容置喙的「正史事件」其實有機會扭轉？關於蜘蛛宇宙的框架與命運的必然，並非完全不可逆的鐵則。若是如此，這次輪到關要挺身而出了。她將不再捍衛宇宙的穩定與秩序，而是要組織一個不向命運低頭的團隊，去拯救那位渴望改變宿命悲劇的獨特蜘蛛人——邁爾斯摩拉斯。

Photo Credit: 索尼影業

結語：開創史詩格局的絕佳續作，請將奧斯卡直接頒給它

有一種電影，是當你走出電影院後，會明確感受到自己的人生被改變了。《蜘蛛人：穿越新宇宙》對我來說就是如此優秀的作品。更為絢爛奔放的動畫風格、雙主角的故事軸線，一路到宿命論的哲學思辨，觀影過程只能以瞠目結舌來形容，不斷希望能看到更多的蜘蛛人。

上次看到如此讓人激賞的續集，可能要追溯到《黑暗騎士》或《美國隊長2：酷寒戰士》。《蜘蛛人：穿越新宇宙》確實成功帶給觀眾無限的期待，從原先一個好的蜘蛛人故事，昇華成史詩格局的三部曲宇宙，更結束在充滿懸念的情節，讓人直呼：「給你錢，快拍出第三集！」

最後，我認為明（2024）年奧斯卡最佳動畫，有99.999%會頒給《蜘蛛人：穿越新宇宙》。邁爾斯，雖然你的故事尚未完結，你的宇宙也尚未被拯救，但你的故事已經足以擄獲所有人的心。

Photo Credit: 索尼影業

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航