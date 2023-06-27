最美的再見1：疫情中長者獨自臨終安寧來不及好好說再見，徒留家屬悲痛

文：陳婕翎、沈佩瑤、曾以寧（中央社記者）

疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，許多臥病長輩被救護車載走，臨終時只有醫護陪伴，徒留家屬悲痛；也有安寧個案在家確診，勇敢的醫護前來，紓解病人疾病末期的疼痛。

居家社工師黃明慈記得過去有個「阿公」、「阿嬤」短時間內相繼過世的家族，當時阿嬤選擇安寧病房照顧，因為疫情期間防疫限制，迫於無奈，阿嬤來不及見到心心念念的好多家人，臨終時也沒有家人陪伴。

阿嬤孤單離開，是全家人共同傷痛。黃明慈轉述阿嬤的女兒，說有一天她牽著媽媽的手，因為醫院探視有人數和時間的限制，大概是思念的人都不能來，媽媽心情低落，突然將手抽掉，拒絕旁人。

因此那時讓阿公在家安寧善終，是家族共識，所有人都希望珍惜最後光陰，陪伴阿公。黃明慈說，臨終前阿公出現譫妄，一直說看到鬼。在得知阿公是沒有受洗過的基督教徒後，透過受洗的宗教力量，阿公安心過世，這份圓滿成了一家人救贖。

黃明慈投入台北榮民總醫院居家安寧緩和團隊不久，就遇到了COVID-19百年大疫，尤其去（2022）年每天新增上萬例確診、數百人死亡的社區大流行期間，長者獨自在安寧病房等待走向生命終點的畫面，至今刻印在腦海裡。

尤其居家安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與安寧團隊無形的牆，黃明慈回憶，當時醫護擔心感染，增加院內管控風險，無法執行常規到宅訪視，有時出現「怎麼辦，爸爸吃了藥還是很痛」，電話那頭家屬的心急如焚，寧醫療團隊卻遠水救不了近火。

其中有個雙親離異的家庭，安寧個案本身是爸爸，也是確診者，個案的大兒子特地回家陪在爸爸身邊走完最後時光，不斷透過電話聯繫醫護學習照顧方法，一直同住的小兒子則替爸爸急奔醫院拿藥，甚至一度心力交瘁到與醫療團隊起口角，都無法緩解爸爸的疼痛。

照顧壓力排山倒海，讓兩個兒子幾乎喘不過去，在幾乎滅頂之際，有個勇敢的護理師志願出勤訪視，穿載口罩、護目鏡、手套、防護衣等全副裝備，走進受疼痛折磨的確診安寧病家。

黃明慈至今清楚記得，大兒子曾經激動地告訴過她，那天看到居家護理師踏進家門那一刻，「我覺得我們得救了。」

工作第8年的北榮緩和居家護理師陳沂汝，3年前調動到居家安寧團隊，這段時間正逢百年大疫，她感受到疫情不只是構成家人訪視難度的「高牆」，更成為居家安寧團隊與家屬的「鴻溝」，能看不到表情與環境的電話聯繫，成了居家安寧團隊的新挑戰。

陳沂汝說，居家安寧是一種不一樣的學習，疫情期間訓練與過去不同，雖然感染管控規定成了重點，但融入患者家庭的原則不變，要成為家族一分子，成為病人、這個家的生命故事一部分。

淡水馬偕醫院護理師李依芸有17年居家安寧服務經驗說，在疫情中面對居家安寧的病患，「我也可以說送醫院，但就是想為他們多做一點事」。

她說，疫情期間，淡水馬偕居家安寧個案從3成5大幅增加到6成，護理師就是拉著病家的手一起走向最後，避免不必要檢查、急救，違背善終的意願。

根據中央健康保險署統計，106至111年安寧療護服務人數從大約4萬3000人持續增加到6萬7000餘人，使用居家安寧人數成長特別顯著，在宅服務對象從106年的9051人增加到111年的1萬3274人。

台北榮總及淡水馬偕醫院團隊以多年經驗觀察到，經歷疫情的檢疫隔離，當家人都希望陪著病人走到最後那一刻，有越來越多人選擇回到家安寧善終。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航