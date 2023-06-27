最美的再見1：疫情中長者獨自臨終安寧來不及好好說再見，徒留家屬悲痛
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工作第8年的北榮緩和居家護理師陳沂汝，3年前調動到居家安寧團隊，這段時間正逢百年大疫，她感受到疫情不只是構成家人訪視難度的「高牆」，更成為居家安寧團隊與家屬的「鴻溝」，能看不到表情與環境的電話聯繫，成了居家安寧團隊的新挑戰。
文：陳婕翎、沈佩瑤、曾以寧（中央社記者）
疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。
在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，許多臥病長輩被救護車載走，臨終時只有醫護陪伴，徒留家屬悲痛；也有安寧個案在家確診，勇敢的醫護前來，紓解病人疾病末期的疼痛。
居家社工師黃明慈記得過去有個「阿公」、「阿嬤」短時間內相繼過世的家族，當時阿嬤選擇安寧病房照顧，因為疫情期間防疫限制，迫於無奈，阿嬤來不及見到心心念念的好多家人，臨終時也沒有家人陪伴。
阿嬤孤單離開，是全家人共同傷痛。黃明慈轉述阿嬤的女兒，說有一天她牽著媽媽的手，因為醫院探視有人數和時間的限制，大概是思念的人都不能來，媽媽心情低落，突然將手抽掉，拒絕旁人。
因此那時讓阿公在家安寧善終，是家族共識，所有人都希望珍惜最後光陰，陪伴阿公。黃明慈說，臨終前阿公出現譫妄，一直說看到鬼。在得知阿公是沒有受洗過的基督教徒後，透過受洗的宗教力量，阿公安心過世，這份圓滿成了一家人救贖。
黃明慈投入台北榮民總醫院居家安寧緩和團隊不久，就遇到了COVID-19百年大疫，尤其去（2022）年每天新增上萬例確診、數百人死亡的社區大流行期間，長者獨自在安寧病房等待走向生命終點的畫面，至今刻印在腦海裡。
尤其居家安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與安寧團隊無形的牆，黃明慈回憶，當時醫護擔心感染，增加院內管控風險，無法執行常規到宅訪視，有時出現「怎麼辦，爸爸吃了藥還是很痛」，電話那頭家屬的心急如焚，寧醫療團隊卻遠水救不了近火。
其中有個雙親離異的家庭，安寧個案本身是爸爸，也是確診者，個案的大兒子特地回家陪在爸爸身邊走完最後時光，不斷透過電話聯繫醫護學習照顧方法，一直同住的小兒子則替爸爸急奔醫院拿藥，甚至一度心力交瘁到與醫療團隊起口角，都無法緩解爸爸的疼痛。
照顧壓力排山倒海，讓兩個兒子幾乎喘不過去，在幾乎滅頂之際，有個勇敢的護理師志願出勤訪視，穿載口罩、護目鏡、手套、防護衣等全副裝備，走進受疼痛折磨的確診安寧病家。
黃明慈至今清楚記得，大兒子曾經激動地告訴過她，那天看到居家護理師踏進家門那一刻，「我覺得我們得救了。」
工作第8年的北榮緩和居家護理師陳沂汝，3年前調動到居家安寧團隊，這段時間正逢百年大疫，她感受到疫情不只是構成家人訪視難度的「高牆」，更成為居家安寧團隊與家屬的「鴻溝」，能看不到表情與環境的電話聯繫，成了居家安寧團隊的新挑戰。
陳沂汝說，居家安寧是一種不一樣的學習，疫情期間訓練與過去不同，雖然感染管控規定成了重點，但融入患者家庭的原則不變，要成為家族一分子，成為病人、這個家的生命故事一部分。
淡水馬偕醫院護理師李依芸有17年居家安寧服務經驗說，在疫情中面對居家安寧的病患，「我也可以說送醫院，但就是想為他們多做一點事」。
她說，疫情期間，淡水馬偕居家安寧個案從3成5大幅增加到6成，護理師就是拉著病家的手一起走向最後，避免不必要檢查、急救，違背善終的意願。
根據中央健康保險署統計，106至111年安寧療護服務人數從大約4萬3000人持續增加到6萬7000餘人，使用居家安寧人數成長特別顯著，在宅服務對象從106年的9051人增加到111年的1萬3274人。
台北榮總及淡水馬偕醫院團隊以多年經驗觀察到，經歷疫情的檢疫隔離，當家人都希望陪著病人走到最後那一刻，有越來越多人選擇回到家安寧善終。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。