在中國因素與國家威權陰影下，馬來西亞記者如何當「活著的狗熊」
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在馬來西亞的華文媒體記者，一方面新聞自由常年來受到國家制定法令箝制，另一方面在中國大使館強大的影響力下，為顧及媒體集團在中國的利益，以及親中華人讀者的輿論壓力，而選擇不激怒中國。一名受訪的學者表示，在新聞界當一個活著的「狗熊」，至少還能生存下來。
文：周筠 Photo Credit: Reuters / VOA
2019年夏天，香港「反送中」運動如火如荼進行。
年輕的記者林維宏在一家華文報社工作，負責整理和編譯國際新聞。他觀察到，編輯台當時普遍分成親民主派和親建制派，即便立場不同，但不至於干涉記者的報導內容。然而，讓他稍感挫折的是：收到讀者投訴。
林維宏在一則新聞中提到了香港學運領袖黃之鋒的發言，結果讀者來電，投訴他給了黃之鋒和香港民主派太多版面。
在一些「敏感」議題上，馬來西亞華人多認同中共宣傳的口徑。台灣民主實驗室（Doublethink Lab）一場調查研究初步發現，受訪的馬來西亞華人中更大比例認為，維吾爾人正受益於當地政府的政策， 而新冠病毒，很可能是美國實驗室洩露的。研究還發現，使用中文媒體的多少，與相信中國外宣敘事的程度可能相關。
馬來西亞的華文媒體有被中共外宣影響嗎？亞洲事實查核實驗室訪問了多位媒體從業者，他們也分享了馬來西亞媒體環境的複雜和媒體人的堅持，也有面對威權政治和中國強大影響力的為難和無奈。
來自中國使館的「關切」
說到黃之鋒的系列報導，林維宏指出，黃是當時的新聞人物，很多集會、抗爭的領袖。報導他的動向，是基於新聞專業判斷。但讀者未必聽得進自己的解釋，「很多時候，你就把電話放在那裡，讓他抱怨。」
讀者投訴至少還好應付，但來自中國駐馬來西亞大使館的「關切」，就讓林維宏認為情況比較棘手。
台灣民主實驗室在2022年發布報告，針對全球82個國家進行調查，發現馬來西亞在各方面受中國影響，名列第10。台灣民主實驗室研究員指出，中國會培訓與資助馬來西亞記者，促進親中資訊在當地傳播。美國非盈利研究機構「自由之家」（Freedom House）2022年的一份報告也指出，中國大使館會在WhatsApp等通訊軟件上，創立與當地記者直接溝通的群組，若有任何不滿便會在群組裡反映。
此外，媒體也會收到中國使館來電。作為一線記者的林維宏並沒有直接收過中國使館的電話，但曾參加過一場「飯局」。在「反送中」運動爆發期間，中國大使館請媒體記者吃飯，想要了解他們對運動的看法，林維宏原以為這會是個交流觀點的好機會，結果到場同行們一致表態支持建制派、譴責「暴徒」示威者。他坦言，「我也不好說什麼，就靜靜而已囉。」
這些壓力並沒有影響林維宏，他覺得記者的份內事，就是持續平衡各方說法，直到後來他收到中國使館對他個人的「關切」。一個在中國使館工作的個人朋友告訴他，盡量不要再碰香港「反送中」的新聞，因為使館官員通過朋友來提醒林維宏「謹慎點寫」。
林維宏強調使館官員並非以「官方身份」來提醒，但這個「關切」仍讓他感到壓力和矛盾。他一方面覺得不該妥協，但另一方面也覺得，國際新聞那麼多，並非一定報導香港不可。
3年之後回想起來，林維宏指出，自己確實有一段時間完全不做香港議題，「短期確實有受到影響，但長期是沒有，後來我覺得我為什麼要怕呢？」
林維宏的經歷也許是個案，但這背後更值得關注的問題是，一名馬來西亞記者，在報導中國官方嚴重的「敏感」話題時為何會受到壓力？而在讀者、報社高層、中國使館等的各方夾擊之下，新聞工作者的報導會有什麼樣的變化？
在馬來西亞，為人熟知的華文主流報章包括《星洲日報》、《中國報》、《南洋商報》和《東方日報》等。其中，《星洲日報》是當地發行量最大的華文報章，發行量以紙本和電子報合計約35萬份，每一天約有150萬名讀者閱讀。
除了《東方日報》之外，另三家影響最大的華文報章皆隸屬於世界華文媒體集團（簡稱：世華媒體）。世華媒體是中國之外全球最大的華文媒體，面向世界華人讀者，其擁有者是在中國有投資和商業關係的馬來西亞商人張曉卿。 《自由之家》報告指出，世華媒體旗下的華文媒體多以正面方式報導馬來西亞與中國的商業往來，立場也相對親中。例如，《星洲日報》在2016年，將訪馬的台灣前總統馬英九稱為「台灣前領導人」。
然而，對於世華媒體的立場與報導，記者同業們有各自的觀察與理解。
「一種米養百種人，如果他們認定世華是紅媒的話，看什麼都會是紅紅一片的。」入行5年的華文報社記者陳志德反駁。他觀察，記者們與編輯台依然堅守專業倫理，儘管偶爾會出錯，並沒有特意親中。另一名入行幾十年的華文報社資深主管李文月表示，「並沒有收過任何特別的指示，就是看到什麼就寫什麼。」
在中國敏感議題上，媒體怎麼保持「中立」？
香港反送中、新疆再教育營、佩洛西訪台、台海議題這些「敏感話題」，馬來西亞華文媒體人怎麼寫？受訪者們坦然的表示，很多問題上不同記者持有不同立場，但業內普遍的共識和處理方式即是「保持中立」。
但是，又該如何定義中立？
李文月以新疆再教育營為例子，指出在中、西方對新疆持有兩極觀點的情況下，最好的方式便是「讓兩邊都說話」。所以，李文月會整理中國官方的說法，也會引用外媒報導再教育營的情況，把中立的平衡報導交由讀者自行判斷。她解釋，遇到敏感議題時，她都會採取類似的處理方式，因為持不同立場的涉事者，都會認為報社偏幫另一方，「所以報社都是，我給你們版面，你講你的，他講他的。...當他指控你怎麼只報導一邊，你就可以說，我也有報導你的啊。」
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。