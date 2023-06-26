在中國因素與國家威權陰影下，馬來西亞記者如何當「活著的狗熊」

文：周筠 Photo Credit: Reuters / VOA

2019年夏天，香港「反送中」運動如火如荼進行。

年輕的記者林維宏在一家華文報社工作，負責整理和編譯國際新聞。他觀察到，編輯台當時普遍分成親民主派和親建制派，即便立場不同，但不至於干涉記者的報導內容。然而，讓他稍感挫折的是：收到讀者投訴。

林維宏在一則新聞中提到了香港學運領袖黃之鋒的發言，結果讀者來電，投訴他給了黃之鋒和香港民主派太多版面。

在一些「敏感」議題上，馬來西亞華人多認同中共宣傳的口徑。台灣民主實驗室（Doublethink Lab）一場調查研究初步發現，受訪的馬來西亞華人中更大比例認為，維吾爾人正受益於當地政府的政策， 而新冠病毒，很可能是美國實驗室洩露的。研究還發現，使用中文媒體的多少，與相信中國外宣敘事的程度可能相關。

馬來西亞的華文媒體有被中共外宣影響嗎？亞洲事實查核實驗室訪問了多位媒體從業者，他們也分享了馬來西亞媒體環境的複雜和媒體人的堅持，也有面對威權政治和中國強大影響力的為難和無奈。

來自中國使館的「關切」

說到黃之鋒的系列報導，林維宏指出，黃是當時的新聞人物，很多集會、抗爭的領袖。報導他的動向，是基於新聞專業判斷。但讀者未必聽得進自己的解釋，「很多時候，你就把電話放在那裡，讓他抱怨。」

讀者投訴至少還好應付，但來自中國駐馬來西亞大使館的「關切」，就讓林維宏認為情況比較棘手。

台灣民主實驗室在2022年發布報告，針對全球82個國家進行調查，發現馬來西亞在各方面受中國影響，名列第10。台灣民主實驗室研究員指出，中國會培訓與資助馬來西亞記者，促進親中資訊在當地傳播。美國非盈利研究機構「自由之家」（Freedom House）2022年的一份報告也指出，中國大使館會在WhatsApp等通訊軟件上，創立與當地記者直接溝通的群組，若有任何不滿便會在群組裡反映。

此外，媒體也會收到中國使館來電。作為一線記者的林維宏並沒有直接收過中國使館的電話，但曾參加過一場「飯局」。在「反送中」運動爆發期間，中國大使館請媒體記者吃飯，想要了解他們對運動的看法，林維宏原以為這會是個交流觀點的好機會，結果到場同行們一致表態支持建制派、譴責「暴徒」示威者。他坦言，「我也不好說什麼，就靜靜而已囉。」

這些壓力並沒有影響林維宏，他覺得記者的份內事，就是持續平衡各方說法，直到後來他收到中國使館對他個人的「關切」。一個在中國使館工作的個人朋友告訴他，盡量不要再碰香港「反送中」的新聞，因為使館官員通過朋友來提醒林維宏「謹慎點寫」。

林維宏強調使館官員並非以「官方身份」來提醒，但這個「關切」仍讓他感到壓力和矛盾。他一方面覺得不該妥協，但另一方面也覺得，國際新聞那麼多，並非一定報導香港不可。

3年之後回想起來，林維宏指出，自己確實有一段時間完全不做香港議題，「短期確實有受到影響，但長期是沒有，後來我覺得我為什麼要怕呢？」

林維宏的經歷也許是個案，但這背後更值得關注的問題是，一名馬來西亞記者，在報導中國官方嚴重的「敏感」話題時為何會受到壓力？而在讀者、報社高層、中國使館等的各方夾擊之下，新聞工作者的報導會有什麼樣的變化？

Photo Credit: Reuters / FRA 因為華裔是主要族群之一，馬來西亞華文報紙歷史悠久，影響深遠，到達讀者多達百萬人。

在馬來西亞，為人熟知的華文主流報章包括《星洲日報》、《中國報》、《南洋商報》和《東方日報》等。其中，《星洲日報》是當地發行量最大的華文報章，發行量以紙本和電子報合計約35萬份，每一天約有150萬名讀者閱讀。

除了《東方日報》之外，另三家影響最大的華文報章皆隸屬於世界華文媒體集團（簡稱：世華媒體）。世華媒體是中國之外全球最大的華文媒體，面向世界華人讀者，其擁有者是在中國有投資和商業關係的馬來西亞商人張曉卿。 《自由之家》報告指出，世華媒體旗下的華文媒體多以正面方式報導馬來西亞與中國的商業往來，立場也相對親中。例如，《星洲日報》在2016年，將訪馬的台灣前總統馬英九稱為「台灣前領導人」。

然而，對於世華媒體的立場與報導，記者同業們有各自的觀察與理解。

「一種米養百種人，如果他們認定世華是紅媒的話，看什麼都會是紅紅一片的。」入行5年的華文報社記者陳志德反駁。他觀察，記者們與編輯台依然堅守專業倫理，儘管偶爾會出錯，並沒有特意親中。另一名入行幾十年的華文報社資深主管李文月表示，「並沒有收過任何特別的指示，就是看到什麼就寫什麼。」

在中國敏感議題上，媒體怎麼保持「中立」？

香港反送中、新疆再教育營、佩洛西訪台、台海議題這些「敏感話題」，馬來西亞華文媒體人怎麼寫？受訪者們坦然的表示，很多問題上不同記者持有不同立場，但業內普遍的共識和處理方式即是「保持中立」。

但是，又該如何定義中立？

李文月以新疆再教育營為例子，指出在中、西方對新疆持有兩極觀點的情況下，最好的方式便是「讓兩邊都說話」。所以，李文月會整理中國官方的說法，也會引用外媒報導再教育營的情況，把中立的平衡報導交由讀者自行判斷。她解釋，遇到敏感議題時，她都會採取類似的處理方式，因為持不同立場的涉事者，都會認為報社偏幫另一方，「所以報社都是，我給你們版面，你講你的，他講他的。...當他指控你怎麼只報導一邊，你就可以說，我也有報導你的啊。」