最美的再見2：病榻旁為病患實現團圓夢，安寧照護也接住家屬需求
我們想讓你知道的是
在生命最後階段，家庭議題更顯重要；除了確保病患獲得所需照顧，安寧團隊的另一個工作重點，是照顧、接住家屬的需求，因此團隊中除醫師、護理師外，還有社工、心理師，甚至有些團隊還有音樂治療師、靈性關懷師和志工等。
文：曾以寧、陳婕翎、沈佩瑤（中央社記者）
疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。
一位孕婦懷著雙胞胎時面臨先生癌末，差點失去活下去的希望，在安寧團隊協助下，丈夫在最後的日子看到孩子超音波影像、聽到胎心音，達成一家人的「團圓」夢。
成大醫院安寧緩和共同照護中心督導長邱智鈴見到這個家庭時，妻子挺著7個月大的孕肚，面對年僅35歲卻肝癌末期、隨時會陷入昏迷的丈夫，一句「以後1個人帶2個孩子，不知道要怎麼過，不敢想、也不願去想。」邱智鈴內心警鈴大作。
邱智鈴立即召集團隊，幫助這個家庭實現不可能的團圓夢，緊急在3天內安排妻子照超音波並錄下胎心音，帶給重病的丈夫看，引導妻子說出心裡話並對丈夫承諾：「不管碰到任何困難，都會想辦法面對。」
丈夫彷彿心安了般，在隔天離開了人世；告別式上，回顧影片就以2個孩子的心跳聲開始，打上丈夫留給兒女的話，並由音樂治療師把太太病榻的話編成詞、唱成歌；這個「團聚」影片，也成為家人的珍藏。
邱智鈴說，安寧照護團隊不只要照顧病人，也要照顧病人的重要家人。每收到新案，會先了解家庭互動方式，情感是緊密或疏離、跟病人依附性強弱，有無充足支持系統等；個案回家前，則要評估病患家中設備是否足以讓病人舒適，如會喘的病人需要有可調整的病床，病人若需要氧氣，要能就近插電等。
回到家裡後的訪視，台北榮民總醫院居家護理師陳沂汝說明，須攜帶的基本工具包含血壓機、額溫槍等測量生命徵象儀器，和舒適照顧的口腔清潔品、按摩舒緩霜或精油；為刷健保卡，還要背筆記型電腦和讀卡機，若醫師一同出訪還會須要印表機，才能印藥單。
護理師也是個案在家發生緊急狀況時，家屬的諮詢對象。基隆長庚醫院安寧居家護理師賴盈如說，有時家屬驚慌失措，就算明確說出步驟一二三四，如果病家仍一片茫然，護理師就要先穩住家屬情緒，再透過電話逐步指導。
在生命最後階段，家庭議題更顯重要；除了確保病患獲得所需照顧，安寧團隊的另一個工作重點，是照顧、接住家屬的需求，因此團隊中除醫師、護理師外，還有社工、心理師，甚至有些團隊還有音樂治療師、靈性關懷師和志工等。
不過由於少子化，有些病人只有1、2個孩子負擔照顧重責，賴盈如說，這時就需要社工師協助引介急難救助、補助等資源。
也不乏老老照護案例，甚至有時先倒下的是照顧者，安寧照護協會理事長李英芬就曾遇過，老奶奶急於把生病的丈夫照顧到最好，卻自己吃不好睡不好，「病人沒怎樣，我都要先生病了」。
對於大家族，台北榮總社工師黃明慈說，社工師的角色是要讓不同家屬意見都能被討論，「雖然可能意見不同，但立基點都是愛家人」，不論希望愛的家人舒服，或怕自己愛的家人睡太多會不好，在了解彼此想法後，都更能達成共識，「這是一門藝術」。
面對家人離世，黃明慈說，「傷心是難免的」，因此團隊也會關懷遺族，遇到傷心很久、擔心自己不正常的家屬，黃明慈總說，「每天比昨天更好，就是好事」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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