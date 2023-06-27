最美的再見2：病榻旁為病患實現團圓夢，安寧照護也接住家屬需求

文：曾以寧、陳婕翎、沈佩瑤（中央社記者）

疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。

一位孕婦懷著雙胞胎時面臨先生癌末，差點失去活下去的希望，在安寧團隊協助下，丈夫在最後的日子看到孩子超音波影像、聽到胎心音，達成一家人的「團圓」夢。

成大醫院安寧緩和共同照護中心督導長邱智鈴見到這個家庭時，妻子挺著7個月大的孕肚，面對年僅35歲卻肝癌末期、隨時會陷入昏迷的丈夫，一句「以後1個人帶2個孩子，不知道要怎麼過，不敢想、也不願去想。」邱智鈴內心警鈴大作。

邱智鈴立即召集團隊，幫助這個家庭實現不可能的團圓夢，緊急在3天內安排妻子照超音波並錄下胎心音，帶給重病的丈夫看，引導妻子說出心裡話並對丈夫承諾：「不管碰到任何困難，都會想辦法面對。」

丈夫彷彿心安了般，在隔天離開了人世；告別式上，回顧影片就以2個孩子的心跳聲開始，打上丈夫留給兒女的話，並由音樂治療師把太太病榻的話編成詞、唱成歌；這個「團聚」影片，也成為家人的珍藏。

邱智鈴說，安寧照護團隊不只要照顧病人，也要照顧病人的重要家人。每收到新案，會先了解家庭互動方式，情感是緊密或疏離、跟病人依附性強弱，有無充足支持系統等；個案回家前，則要評估病患家中設備是否足以讓病人舒適，如會喘的病人需要有可調整的病床，病人若需要氧氣，要能就近插電等。

回到家裡後的訪視，台北榮民總醫院居家護理師陳沂汝說明，須攜帶的基本工具包含血壓機、額溫槍等測量生命徵象儀器，和舒適照顧的口腔清潔品、按摩舒緩霜或精油；為刷健保卡，還要背筆記型電腦和讀卡機，若醫師一同出訪還會須要印表機，才能印藥單。

護理師也是個案在家發生緊急狀況時，家屬的諮詢對象。基隆長庚醫院安寧居家護理師賴盈如說，有時家屬驚慌失措，就算明確說出步驟一二三四，如果病家仍一片茫然，護理師就要先穩住家屬情緒，再透過電話逐步指導。

在生命最後階段，家庭議題更顯重要；除了確保病患獲得所需照顧，安寧團隊的另一個工作重點，是照顧、接住家屬的需求，因此團隊中除醫師、護理師外，還有社工、心理師，甚至有些團隊還有音樂治療師、靈性關懷師和志工等。

不過由於少子化，有些病人只有1、2個孩子負擔照顧重責，賴盈如說，這時就需要社工師協助引介急難救助、補助等資源。

也不乏老老照護案例，甚至有時先倒下的是照顧者，安寧照護協會理事長李英芬就曾遇過，老奶奶急於把生病的丈夫照顧到最好，卻自己吃不好睡不好，「病人沒怎樣，我都要先生病了」。

對於大家族，台北榮總社工師黃明慈說，社工師的角色是要讓不同家屬意見都能被討論，「雖然可能意見不同，但立基點都是愛家人」，不論希望愛的家人舒服，或怕自己愛的家人睡太多會不好，在了解彼此想法後，都更能達成共識，「這是一門藝術」。

面對家人離世，黃明慈說，「傷心是難免的」，因此團隊也會關懷遺族，遇到傷心很久、擔心自己不正常的家屬，黃明慈總說，「每天比昨天更好，就是好事」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航