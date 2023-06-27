最美的再見3：在家人陪伴下告別人世，居家安寧照護許多細節處要用心
我們想讓你知道的是
生命接近終了，往往是人最脆弱的時刻，依循意願迎接人生謝幕，便是安寧療護存在意義之一。台北榮民總醫院緩和居家護理師陳沂汝指出，這是個有溫度的工作，安寧不是恢復，而是陪伴病人與家屬走到最後，建立一種特有堅韌關係。
文：沈佩瑤、陳婕翎、曾以寧（中央社記者）
疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。
「如果只是人放在家裡，那是沒辦法做到安寧善終的。」基隆長庚醫院安寧居家護理師賴盈如說，疾病末期病人希望在家人陪伴下告別人世，然而是否能夠居家安寧照護，許多細節要用心。
賴盈如再三強調，安寧照護跟一般護理非常不同，一般是希望傷口好得快，安寧照護則是希望病人在過程中，心情是放鬆而舒服的，居家安寧要考慮周全，包括有沒有足夠人力、家屬情況，都需要溝通。
當初因為媽媽一句話，賴盈如成了白衣天使，一晃眼也過了19年的時間，年輕時的她不想面對太多生死，婉拒從胸腔內科轉往血液腫瘤科，沒想到仍然因緣際會加入安寧團隊。
回顧這3年多歷程，賴盈如最難忘的還是第一個接觸個案：罹患直腸癌的62歲阿姨。當時這個阿姨的肛門癒合不好，已形成蕈狀傷口，糞水不自主流出，在照護上非常困難，味道也令人皺眉。
隨著傷口越來越嚴重，阿姨別說是爬樓梯，連坐著、下床都辦不到，賴盈如第一次和阿姨碰面就知道是棘手個案，加上阿姨明顯不願對話的態度，更增添照護困難。
賴盈如詢問安寧病房芳療師後，在紗布滴上精油減少異味，降低照護的牴觸感，冗長的換藥時間，她認為「太安靜的環境也很奇怪」，索性自顧自地開始東拉西扯，談談自己、聊聊家人。
在賴盈如積極「進攻」下，阿姨慢慢卸下心防，原來她除放不下未婚的2個女兒，心裡更藏了道坎，來自對她父親的複雜情緒；阿姨的廚師父親好賭成性，她出社會後拚命賺錢還債，早婚脫離原生家庭，從此父女失聯。
儘管阿姨對老父親多有怨懟，語氣中卻又隱含著惋惜，阿姨的女兒們從未見過外公。某天下午，當賴盈如正在照護阿姨，突然聽見大門電鈴聲響，門外赫見阿姨的父親，不知怎麼輾轉聽說女兒病重，90多歲老人家獨自搭計程車找上門。
起初阿姨不敢置信，還反問「不會是我爸吧！」隨即拒絕老父親探視。賴盈如察覺阿姨不希望現在的狀態被看見，提議幫忙梳妝打扮，讓她用最滿意的模樣示人，和老父親留下合影不久後，阿姨就辭世了。
賴盈如的溫暖細心，正是台北榮民總醫院社工師黃明慈口中，所有安寧照護團隊成員必備特質。黃明慈表示，面對家人即將離世，家屬悲傷在所難免，必須成為裂縫中的陽光，讓病人用最美的姿態說再見。
讓每個臨終病人都能有尊嚴、自然的走向生命盡頭，心情放鬆而舒服，用最美的姿態說再見，居家安寧依著這樣的信念發芽，陪伴病人與家屬走到最後，好好告別。
黃明慈因為家人生病，對家屬感同身受，碩士班一年級就立志走上安寧照護，從修課到實習，一路堅定踏入居家安寧領域。她說，家屬之間的意見分歧來自資訊不對等，安寧團隊和家屬是夥伴，要平行齊步走，一起慢下腳步、一起加速。
成大醫院安寧緩和共同照護中心督導邱智鈴也提到，安寧居家就是要讓病人身上沒有任何管路，在子孫、家人陪伴下離開。
她分享的個案是名80多歲罹癌的老阿嬤，很在意外表，以前出門一定要找人做頭髮，從其他醫院轉來成大醫院第2天，護理師、志工和她女兒帶她去按摩浴缸洗澡，幫她把頭髮吹得漂漂亮亮很有精神，阿嬤開心直呼「比較像人」。
阿嬤住院快1個月病況穩定後，希望回家接受安寧居家照護，她的家人因擔心回去如果痛了怎麼辦、若需要再來住院會不會沒有床，一直不敢出院，結果阿嬤趁著醫師查房時表達想回家意願。
邱智鈴表示，阿嬤回家後，古意的阿公每天起床都會站在床尾偷偷看她，讓阿嬤忍不住笑虧「你為什麼要站在床尾，到我旁邊來坐啦！」覺得回家真好，不用顧慮旁床，有需要就可叫家人，還能和阿公拌嘴。回家1個月多後，阿嬤在家人陪伴的念佛聲中平安離世。
生命接近終了，往往是人最脆弱的時刻，依循意願迎接人生謝幕，便是安寧療護存在意義之一。台北榮民總醫院緩和居家護理師陳沂汝指出，這是個有溫度的工作，安寧不是恢復，而是陪伴病人與家屬走到最後，建立一種特有堅韌關係。
「說再見」的當下不見得落淚。陳沂汝曾遇過一個病人狀況變化速度很快，臨終時，女兒邊幫安寧個案清理邊抱怨「媽媽怎麼沒有等我，是在阿姨懷中走」，阿姨則吐槽「誰叫你去大便」，女兒又回嘴「我就想聽完整首韓團歌再離開廁所呀！」
陳沂汝說，後來兒女們從國外回來聚在一起，幫媽媽畫眉毛時輕聲跟媽媽講話，以前出門媽媽都會化妝畫得美美的，現在由姊姊幫媽媽畫眉毛、弟弟幫媽媽梳頭髮，用輕鬆的方式陪媽媽走到盡頭，人生圓滿了。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
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為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
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無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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