最美的再見4：厝邊醫師聯手後援醫院完善照護網，共創回家安寧港灣

文：陳婕翎（中央社記者）

疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。

大醫院、小診所通力合作織出完善的居家安寧照護網，接住有需要的個案及家屬，這是作為「厝邊好鄰居」開業診所醫師洪德仁一直以來堅信不移的理念。

安寧照護不只是醫療，更重視醫病信賴，洪德仁回憶，有個好朋友成為收案居家安寧名單一員，故事要從不明原因上腹部悶痛說起，「他在我的診所看了2次，一切太奇怪，立刻讓他到台大醫院檢查。」沒想到竟是「癌王」胰臟癌末期，當場被宣判生命最多只剩6個月。

後來負責洪德仁朋友癌症治療的主治醫師自願成後援醫院醫師，洪德仁不斷提醒好友，控制疼痛最重要，生命有限，別怕使用嗎啡止痛貼片，「我常說真的成癮，已經做神仙」，朋友在第9個月還環島，從癌症病房轉入安寧病房，完成回家安寧願望，最後到安寧病房善終。

對洪德仁來說，每一次生離死別都是重要課程，除了關懷安寧個案的家屬，洪德仁額外重視個案往生後的病例討論，一定會致電後援醫院主治醫師，交換經驗。

曾有醫院居家安寧團隊告訴洪德仁，診所居家提供的照顧超過醫院，醫學中心主治醫師不會24小時待命。洪德仁笑著說，當基層醫師都知道自己能量有限，要相互合作，他與同是乙類安寧服務診所醫師團隊共學，「我常常做小跟班，學習經驗，兩個人一起也不怕犯大錯。」

洪德仁多年來投入北投公共事務，關心社區大小事，更從組織志工為獨居老人送餐，到提供到宅醫療、從事社區安寧，他直言，都是社區第一線陪伴，提供服務都相同，安寧和醫院不應以服務地點甲類、乙類區分你我。

過去醫院居家安寧醫療團隊一肩扛起所有社區個案，上山下海、日曬雨淋，大約10年前有洪德仁這樣的厝邊基層醫療加入，攜手後援醫院，共創回家安寧的港灣。

從事居家安寧17年，從團隊的忙內（老么）變成大學姊，淡水馬偕醫院居家安寧護理師李依芸對於體制的改變很有感，過去接案範圍非常大，從最近的淡水，擴及三芝、雙溪等地，甚至遠到汐止的舟車勞頓，家訪時經常拖著一箱沉重儀器在老舊公寓爬樓梯「負重訓練」。

自從有了社區安寧，基層診所、衛生所醫療團隊加入分工，在地照顧在家中走完最後時日的末期患者。李依芸說，現在團隊照顧病家時間變多、變長，過去為了趕到汐止，一個上午只能訪視1家，現在多數個案家庭都在淡水，同樣時間就能顧及2、3家。

衛福部是在103年開始實施乙類社區安寧療護，降低訓練時數，由基層醫療提供居家安寧療護，至於原治療醫院的安寧專責團隊定期家訪，稱為甲類安寧居家療護。據衛福部統計，截至今年初已有374個乙類社區安寧單位，以衛生所為主。

因厝邊醫師加入，安寧寶貴資源得以最大化，安寧照護協會理事長李英芬提到，居家安寧是著眼在華人「落葉歸根」文化，不僅是完成病人盼望在熟悉地方離開的心願，更能拉近家人距離，「其實家屬在病房容易害怕、不知如何陪伴，回家總能放鬆。」

「安心感是最重要的」，李依芸和李英芬都提到這句話，李英芬說，面對病家求助，護理師得當機立斷，一人分飾多角，有時需要有醫師腦、關懷師腦，出訪不可能來來回回，每一次解決問題應一次到位，下一次就是下週、甚至沒有下一次。

李英芬坦言，「每個資深人員都是寶貝」，安寧專業護理師短時間難以養成，面對突發事件應變力，全靠經驗累積，乙類人員經驗不足，但補足人力空缺，透過促進甲類與乙類經驗分享，一起共好，願意投入安寧的人都有某些特質，希望更多社區醫療執業者可以一起參與。

過去10多年時間，洪德仁的角色不只提供安寧服務，更致力鼓勵更多診所醫師踏出來，參與社區安寧行列，舉辦乙類培訓課程、安排學員到台大醫院、台北榮民總醫院見習。

李英芬分享馬偕醫院的情況，不少醫師轉換跑道，成為開業診所醫師後，也沒有離開，繼續投入乙類，陪伴安寧患者，更多人進行居家安寧，就會更多人知道居家安寧，讓接受度增加，行成良性循環。至於安寧服務單位增加，是否服務質量都提升，有待觀察。

李英芬說，目前居家安寧的考驗不只是人力，當租屋族增加，但房東不同意居家安寧，或在都會化之下，住在高樓大廈的人想回家安寧，逝者如何移出，隨著時空背景不同，都需要社會思考。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航