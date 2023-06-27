最美的再見4：厝邊醫師聯手後援醫院完善照護網，共創回家安寧港灣
我們想讓你知道的是
因厝邊醫師加入，安寧寶貴資源得以最大化，安寧照護協會理事長李英芬提到，居家安寧是著眼在華人「落葉歸根」文化，不僅是完成病人盼望在熟悉地方離開的心願，更能拉近家人距離，「其實家屬在病房容易害怕、不知如何陪伴，回家總能放鬆。」
文：陳婕翎（中央社記者）
疫情改變臨終地點的想法，醫院探視受管制，當家人都想陪伴病人走完最後一哩路，越來越多人選擇居家安寧，但安寧患者也可能染疫，病毒成了阻擋在病家與團隊無形的牆，勇敢醫護全副裝備，親赴病家，是差點被照顧壓力滅頂家屬的浮木。 「溫暖」是所有安寧照護團隊成員必備特質，成為裂縫中的陽光，讓家屬、病人用最美的姿態說再見。過去醫院居家安寧團隊，一肩扛起所有病家，接案上山下海，曬太陽淋雨，現在有診所、衛生所加入居家安寧，共創回家安寧的港灣。
大醫院、小診所通力合作織出完善的居家安寧照護網，接住有需要的個案及家屬，這是作為「厝邊好鄰居」開業診所醫師洪德仁一直以來堅信不移的理念。
安寧照護不只是醫療，更重視醫病信賴，洪德仁回憶，有個好朋友成為收案居家安寧名單一員，故事要從不明原因上腹部悶痛說起，「他在我的診所看了2次，一切太奇怪，立刻讓他到台大醫院檢查。」沒想到竟是「癌王」胰臟癌末期，當場被宣判生命最多只剩6個月。
後來負責洪德仁朋友癌症治療的主治醫師自願成後援醫院醫師，洪德仁不斷提醒好友，控制疼痛最重要，生命有限，別怕使用嗎啡止痛貼片，「我常說真的成癮，已經做神仙」，朋友在第9個月還環島，從癌症病房轉入安寧病房，完成回家安寧願望，最後到安寧病房善終。
對洪德仁來說，每一次生離死別都是重要課程，除了關懷安寧個案的家屬，洪德仁額外重視個案往生後的病例討論，一定會致電後援醫院主治醫師，交換經驗。
曾有醫院居家安寧團隊告訴洪德仁，診所居家提供的照顧超過醫院，醫學中心主治醫師不會24小時待命。洪德仁笑著說，當基層醫師都知道自己能量有限，要相互合作，他與同是乙類安寧服務診所醫師團隊共學，「我常常做小跟班，學習經驗，兩個人一起也不怕犯大錯。」
洪德仁多年來投入北投公共事務，關心社區大小事，更從組織志工為獨居老人送餐，到提供到宅醫療、從事社區安寧，他直言，都是社區第一線陪伴，提供服務都相同，安寧和醫院不應以服務地點甲類、乙類區分你我。
過去醫院居家安寧醫療團隊一肩扛起所有社區個案，上山下海、日曬雨淋，大約10年前有洪德仁這樣的厝邊基層醫療加入，攜手後援醫院，共創回家安寧的港灣。
從事居家安寧17年，從團隊的忙內（老么）變成大學姊，淡水馬偕醫院居家安寧護理師李依芸對於體制的改變很有感，過去接案範圍非常大，從最近的淡水，擴及三芝、雙溪等地，甚至遠到汐止的舟車勞頓，家訪時經常拖著一箱沉重儀器在老舊公寓爬樓梯「負重訓練」。
自從有了社區安寧，基層診所、衛生所醫療團隊加入分工，在地照顧在家中走完最後時日的末期患者。李依芸說，現在團隊照顧病家時間變多、變長，過去為了趕到汐止，一個上午只能訪視1家，現在多數個案家庭都在淡水，同樣時間就能顧及2、3家。
衛福部是在103年開始實施乙類社區安寧療護，降低訓練時數，由基層醫療提供居家安寧療護，至於原治療醫院的安寧專責團隊定期家訪，稱為甲類安寧居家療護。據衛福部統計，截至今年初已有374個乙類社區安寧單位，以衛生所為主。
因厝邊醫師加入，安寧寶貴資源得以最大化，安寧照護協會理事長李英芬提到，居家安寧是著眼在華人「落葉歸根」文化，不僅是完成病人盼望在熟悉地方離開的心願，更能拉近家人距離，「其實家屬在病房容易害怕、不知如何陪伴，回家總能放鬆。」
「安心感是最重要的」，李依芸和李英芬都提到這句話，李英芬說，面對病家求助，護理師得當機立斷，一人分飾多角，有時需要有醫師腦、關懷師腦，出訪不可能來來回回，每一次解決問題應一次到位，下一次就是下週、甚至沒有下一次。
李英芬坦言，「每個資深人員都是寶貝」，安寧專業護理師短時間難以養成，面對突發事件應變力，全靠經驗累積，乙類人員經驗不足，但補足人力空缺，透過促進甲類與乙類經驗分享，一起共好，願意投入安寧的人都有某些特質，希望更多社區醫療執業者可以一起參與。
過去10多年時間，洪德仁的角色不只提供安寧服務，更致力鼓勵更多診所醫師踏出來，參與社區安寧行列，舉辦乙類培訓課程、安排學員到台大醫院、台北榮民總醫院見習。
李英芬分享馬偕醫院的情況，不少醫師轉換跑道，成為開業診所醫師後，也沒有離開，繼續投入乙類，陪伴安寧患者，更多人進行居家安寧，就會更多人知道居家安寧，讓接受度增加，行成良性循環。至於安寧服務單位增加，是否服務質量都提升，有待觀察。
李英芬說，目前居家安寧的考驗不只是人力，當租屋族增加，但房東不同意居家安寧，或在都會化之下，住在高樓大廈的人想回家安寧，逝者如何移出，隨著時空背景不同，都需要社會思考。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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