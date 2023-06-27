作為國際主要債權方，中國在低收入國家債務重組的立場是什麼？

文：德國之聲中文網（路透社）

本次新全球融資契約峰會的主題是「在全球北方和南方之間建立新的協議」，尋求幫助低收入國家處理債務負擔和釋放氣候融資資金的途徑。

作為全球最大的雙邊債務債權國，中國在通過20國集團主導的「共同框架」來向尚比亞、查德、衣索比亞和迦納提供債務減免方面發揮著核心作用。

何為「共同框架」？

所謂「共同框架」（Common Framework）是2020年底在疫情期間由20國集團啟動的一項倡議，旨在更快且更容易地幫助高負債國家重新穩固財政。

該框架將主要債權國聚集在一起，包括中國以及老牌工業國家——也就是所謂的巴黎俱樂部，就債務重組方案與債務方進行共同談判。

不過將近3年時間過去，目前該機制尚未促成任何的債務減免協議，部分原因是富裕工業國家和中國之間存在分歧。在過去十年，中國迅速躍升為國際上一大主要債權方。

中國在債務重組問題上的立場是什麼？

中國希望像國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）這樣的多邊借貸方能夠承擔一部分損失，但是這些國際機構和很多發達國家，尤其是美國，則反對這一方案。美國和歐洲各國反對的理由是，如果答應北京提出的要求，等於變相為中國提供救助。

其中尚比亞就是一個典型案例。該國欠中國60億美元的債務，已經在近三年前陷入債務違約。這個位於非洲東南部的內陸國家已經無法從IMF獲得更多貸款，因為北京方面堅持多邊借貸方也要參與債務減免——而這在以往是不常見的做法。

「共同框架」要求負債國家首先從雙邊借貸方那裡獲得重組許可，然後才是商業債權人和多邊金融機構——這一點令北京不悅。

中國仍繼續在雙邊基礎上與債務國進行談判，並且呼籲債務管理要建立在「具體案例具體分析」的基礎上，儘管「共同框架」的主旨在於提供一個債務減免的標準化進程。

在今年4月舉行的G20財長和央行行長會議上，中國人民銀行行長易綱強調「中國願意和各方合作，落實債務減免的共同框架。」

中國外交部發言人毛寧也在3月的一次新聞記者會上被問到，北京是否會同意對迦納的19億美元債務實施重組時，對記者表示：「與中國之間的官方雙邊債務只佔到迦納外債總額的不到5％。」她呼籲多邊金融機構和商業債權人參與到發展中國家的債務減免進程中，因為這些主體才是發展中國家的主要債權方。

為什麼有些債務中國願意減免，有些則不願意？

今年1月，中國外交部長秦剛在訪問衣索比亞時宣佈，對該國自2000年至今從中國借貸的137億美元債務予以部分免除。

去年8月，中國免除了17個非洲國家所欠的23筆無息貸款，這些債務在2021年年底就已經到期。這些無息貸款的資金出自中國對外援助的預算資金，所以減免程序較為簡便。

根據AidData平台提供的數據，在2000年到2017年之間中國向165個國家政府發放的總共8430億美元貸款當中，無息貸款只佔了不到5％。

中國提供了哪些支持？

5月初，中國僅以觀察員身份參加了斯里蘭卡債權方的首次會議。日本、印度、和法國發起了這一會談，儘管中國才是斯里蘭卡最大的雙邊債權方。截至2021年底，這個南亞島國欠中國74億美元的債務。

在5月隨後有關迦納的討論中，中國加強了參與，同意和法國共同擔任迦納官方債權人委員會的聯合主席。

而對於尚比亞的案例，中國外交部發言人汪文斌的說法是，「中方一向重視尚比亞的債務問題，也將會積極配合，努力尋找更好的解決方案。」

下一步怎麼辦？

分析人士猜測，在這次巴黎的會議上，中國還會繼續表示支持「共同框架」，但是仍然主張在「具體案例具體分析」的基礎上進行債務減免。

在「共同框架」上一次在華盛頓舉行會議時，中方建議IMF在分享債務可持續分析訊息方面加快速度、提升品質。

《路透社》指出，要想讓中國答應減免更多債務，各國恐怕還需要進行不少的說服工作。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：中國在窮國債務減免方面持何種立場？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航