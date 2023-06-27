作為國際主要債權方，中國在低收入國家債務重組的立場是什麼？
我們想讓你知道的是
中國總理李強和世界各國領導人在巴黎匯聚一堂，出席從22日到23日舉行的新全球融資契約峰會。在過去十年，中國迅速躍升為國際上一大主要債權方。在為貧窮國家減免債務方面，中國和西方發達國家存在怎樣的分歧？
文：德國之聲中文網（路透社）
本次新全球融資契約峰會的主題是「在全球北方和南方之間建立新的協議」，尋求幫助低收入國家處理債務負擔和釋放氣候融資資金的途徑。
作為全球最大的雙邊債務債權國，中國在通過20國集團主導的「共同框架」來向尚比亞、查德、衣索比亞和迦納提供債務減免方面發揮著核心作用。
何為「共同框架」？
所謂「共同框架」（Common Framework）是2020年底在疫情期間由20國集團啟動的一項倡議，旨在更快且更容易地幫助高負債國家重新穩固財政。
該框架將主要債權國聚集在一起，包括中國以及老牌工業國家——也就是所謂的巴黎俱樂部，就債務重組方案與債務方進行共同談判。
不過將近3年時間過去，目前該機制尚未促成任何的債務減免協議，部分原因是富裕工業國家和中國之間存在分歧。在過去十年，中國迅速躍升為國際上一大主要債權方。
中國在債務重組問題上的立場是什麼？
中國希望像國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）這樣的多邊借貸方能夠承擔一部分損失，但是這些國際機構和很多發達國家，尤其是美國，則反對這一方案。美國和歐洲各國反對的理由是，如果答應北京提出的要求，等於變相為中國提供救助。
其中尚比亞就是一個典型案例。該國欠中國60億美元的債務，已經在近三年前陷入債務違約。這個位於非洲東南部的內陸國家已經無法從IMF獲得更多貸款，因為北京方面堅持多邊借貸方也要參與債務減免——而這在以往是不常見的做法。
「共同框架」要求負債國家首先從雙邊借貸方那裡獲得重組許可，然後才是商業債權人和多邊金融機構——這一點令北京不悅。
中國仍繼續在雙邊基礎上與債務國進行談判，並且呼籲債務管理要建立在「具體案例具體分析」的基礎上，儘管「共同框架」的主旨在於提供一個債務減免的標準化進程。
在今年4月舉行的G20財長和央行行長會議上，中國人民銀行行長易綱強調「中國願意和各方合作，落實債務減免的共同框架。」
中國外交部發言人毛寧也在3月的一次新聞記者會上被問到，北京是否會同意對迦納的19億美元債務實施重組時，對記者表示：「與中國之間的官方雙邊債務只佔到迦納外債總額的不到5％。」她呼籲多邊金融機構和商業債權人參與到發展中國家的債務減免進程中，因為這些主體才是發展中國家的主要債權方。
為什麼有些債務中國願意減免，有些則不願意？
今年1月，中國外交部長秦剛在訪問衣索比亞時宣佈，對該國自2000年至今從中國借貸的137億美元債務予以部分免除。
去年8月，中國免除了17個非洲國家所欠的23筆無息貸款，這些債務在2021年年底就已經到期。這些無息貸款的資金出自中國對外援助的預算資金，所以減免程序較為簡便。
根據AidData平台提供的數據，在2000年到2017年之間中國向165個國家政府發放的總共8430億美元貸款當中，無息貸款只佔了不到5％。
中國提供了哪些支持？
5月初，中國僅以觀察員身份參加了斯里蘭卡債權方的首次會議。日本、印度、和法國發起了這一會談，儘管中國才是斯里蘭卡最大的雙邊債權方。截至2021年底，這個南亞島國欠中國74億美元的債務。
在5月隨後有關迦納的討論中，中國加強了參與，同意和法國共同擔任迦納官方債權人委員會的聯合主席。
而對於尚比亞的案例，中國外交部發言人汪文斌的說法是，「中方一向重視尚比亞的債務問題，也將會積極配合，努力尋找更好的解決方案。」
下一步怎麼辦？
分析人士猜測，在這次巴黎的會議上，中國還會繼續表示支持「共同框架」，但是仍然主張在「具體案例具體分析」的基礎上進行債務減免。
在「共同框架」上一次在華盛頓舉行會議時，中方建議IMF在分享債務可持續分析訊息方面加快速度、提升品質。
《路透社》指出，要想讓中國答應減免更多債務，各國恐怕還需要進行不少的說服工作。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國在窮國債務減免方面持何種立場？
延伸閱讀
- 中國內部經濟疲弱急向發展中國家追債，正把「世界最貧困國家推向崩垮邊緣」
- 蘇丹內戰衝擊還款能力，打亂中國在非洲的「借貸外交」如意算盤
- 中國對非洲國家放貸利息偏高，無力償還的貸款已經佔到總額的60％
- 什麼時候要還錢？《路透社》揭露中國為獲取還款資訊，派駭客攻擊肯亞8政府部門
- 葉倫稱中國是尚比亞債務重整的「最大障礙」，中大使館反批：先管好自家債務上限危機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。