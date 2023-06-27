黃子佼涉嫌強制猥褻罪、強制罪都在追訴期內，中檢不需主動偵辦嗎？
我們想讓你知道的是
根據被害人描述，黃子佼的行為涉及強制猥褻罪、強制罪的範疇，且事發當時被害人是未成年少女，還會再加重二分之一的刑期，最重可以判7年半。這些非告訴乃論的罪刑，檢警理應在知悉後主動偵辦，中檢卻在受訪時表示沒有接獲報案資料，這使否可能構成瀆職的嫌疑？
台灣演藝圈#MeToo風波越演越烈，近期藝人黃子佼遭爆10多年前強吻未成年少女並拍攝上半身裸照，黃子佼也拍影片承認性騷擾等情事。
根據新聞描述，黃子佼的行為可能涉嫌強制猥褻罪、強制罪或兒少性剝削防制條例等罪，法律追溯期均為20年，其中，強制猥褻罪最重可判五年徒刑，加上被害人當年僅17歲，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，將加重二分之一刑責，因此黃子佼最重刑責可能為七年半的有期徒刑。
強制猥褻罪與強制罪法律追訴期為20年
根據被害人描述，黃子佼違反她的意願強吻被害人已經涉及《刑法》第224條第1項的強制猥褻罪：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。」
而且事發地點在黃子佼的車內，也很有可能觸犯《刑法》304條強制罪：「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」
另外，由於事發時被害人為未成年少女，依《兒童及少年福利與權益保障法》第2條規定：「少年是12至18歲」之人，同法第112條規定「加重其刑二分之一」，因此，若黃子佼遭認定觸犯強制猥褻等罪，其最重可判刑五年，加重其刑二分之一後，最重可判七年半。
強制猥褻罪與強制罪法律追訴期均為20年，黃子佼若是10多年前涉嫌此案，檢察官現在仍可依法偵查。
非告訴乃論之罪，中檢卻不主動偵辦？
強制猥褻罪與強制罪都屬於《刑法》當中的「非告訴乃論之罪」，也就是即使被害人不想追究，檢察官還是可以在期限內起訴並由法院審判。
由於事發地點為台中市，應為台中地檢署主動偵辦，但台中地檢署在接受媒體訪問時卻表示，「尚未接獲任何資料，若有違法事證，將依法偵辦。」
事實上，非告訴乃論之罪，是指任何的犯罪事實一但經檢察官或是司法警察知道後，就一定要依刑事訴訟法的規定開始偵辦調查，進而決定要不要起訴。
檢警若是知悉而不偵辦，就可能會構成《刑法》第127條的瀆職罪。
涉未成年強制猥褻罪行重大，檢調單位應積極主動偵辦。演藝圈#MeToo風波逐漸擴大，面對黃子佼涉嫌強制猥褻罪、強制罪或兒少性剝削防制條例等罪，情節重大，《法操》呼籲中檢應積極主動偵辦。
本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】藝人涉未成年強制猥褻，中檢不需主動偵辦嗎？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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