2023/06/27,
司法

黃子佼涉嫌強制猥褻罪、強制罪都在追訴期內，中檢不需主動偵辦嗎？

黃子佼涉嫌強制猥褻罪、強制罪都在追訴期內，中檢不需主動偵辦嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

根據被害人描述，黃子佼的行為涉及強制猥褻罪、強制罪的範疇，且事發當時被害人是未成年少女，還會再加重二分之一的刑期，最重可以判7年半。這些非告訴乃論的罪刑，檢警理應在知悉後主動偵辦，中檢卻在受訪時表示沒有接獲報案資料，這使否可能構成瀆職的嫌疑？

台灣演藝圈#MeToo風波越演越烈，近期藝人黃子佼遭爆10多年前強吻未成年少女並拍攝上半身裸照，黃子佼也拍影片承認性騷擾等情事。

根據新聞描述，黃子佼的行為可能涉嫌強制猥褻罪、強制罪或兒少性剝削防制條例等罪，法律追溯期均為20年，其中，強制猥褻罪最重可判五年徒刑，加上被害人當年僅17歲，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，將加重二分之一刑責，因此黃子佼最重刑責可能為七年半的有期徒刑。

強制猥褻罪與強制罪法律追訴期為20年

根據被害人描述，黃子佼違反她的意願強吻被害人已經涉及《刑法》第224條第1項的強制猥褻罪：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。」

而且事發地點在黃子佼的車內，也很有可能觸犯《刑法》304條強制罪：「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

另外，由於事發時被害人為未成年少女，依《兒童及少年福利與權益保障法》第2條規定：「少年是12至18歲」之人，同法第112條規定「加重其刑二分之一」，因此，若黃子佼遭認定觸犯強制猥褻等罪，其最重可判刑五年，加重其刑二分之一後，最重可判七年半。

強制猥褻罪與強制罪法律追訴期均為20年，黃子佼若是10多年前涉嫌此案，檢察官現在仍可依法偵查。

非告訴乃論之罪，中檢卻不主動偵辦？

強制猥褻罪與強制罪都屬於《刑法》當中的「非告訴乃論之罪」，也就是即使被害人不想追究，檢察官還是可以在期限內起訴並由法院審判。

由於事發地點為台中市，應為台中地檢署主動偵辦，但台中地檢署在接受媒體訪問時卻表示，「尚未接獲任何資料，若有違法事證，將依法偵辦。」

事實上，非告訴乃論之罪，是指任何的犯罪事實一但經檢察官或是司法警察知道後，就一定要依刑事訴訟法的規定開始偵辦調查，進而決定要不要起訴。

檢警若是知悉而不偵辦，就可能會構成《刑法》第127條的瀆職罪。

涉未成年強制猥褻罪行重大，檢調單位應積極主動偵辦。演藝圈#MeToo風波逐漸擴大，面對黃子佼涉嫌強制猥褻罪、強制罪或兒少性剝削防制條例等罪，情節重大，《法操》呼籲中檢應積極主動偵辦。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】藝人涉未成年強制猥褻，中檢不需主動偵辦嗎？

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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