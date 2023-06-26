梁彥祺考入波隆那市政劇院副首席，成為米蘭市立交響樂團創團以來首位亞洲女性低音提琴手
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梁彥祺出生於台中，曾就讀台中市曉明女中音樂班，接受過台灣交響樂團首席呂孟君教授指導。上週，梁彥祺正式考入義大利波隆那市政劇院的低音提琴副首席之位，成為米蘭市立交響樂團創團以來第一位來自亞洲，且來自台灣的女性低音提琴手。
（中央社）台灣旅義低音提琴演奏家梁彥祺，上週正式考入波隆那市政劇院低音提琴副首席之位，成為米蘭市立交響樂團創團以來第一位來自亞洲，且來自台灣女性低音提琴手。
說到歌劇，當然就不能不提到義大利的歌劇院，波隆那市政劇院（Teatro Comunale di Bologna）為義大利重要且歷史悠久的歌劇院之一，也是義大利標竿性的歌劇院。
波隆那市政劇院創建於1763年，歷史上重要音樂家，托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）、威爾第（Giuseppe Verdi）、卡拉揚（Herbert von Karajan）、阿巴多（Claudio Abbado）都曾經在此表演過。世界知名作曲家華格納（Richard Wagner）更是選擇波隆那市政劇院發布歌劇《羅恩格林》（Lohengrin）之地。
梁彥祺出生於台中，曾就讀台中市曉明女中音樂班，接受過台灣交響樂團首席呂孟君教授指導。大學畢業後即赴義大利羅馬音樂學院追隨低音提琴大師喬治（Massimo Giorgi）。
上週，梁彥祺正式考入義大利波隆那市政劇院的低音提琴副首席之位，成為米蘭市立交響樂團創團以來第一位來自亞洲，且來自台灣的女性低音提琴手。梁彥祺就讀研究所期間就已考取世界知名的米蘭斯卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）以及米蘭市立交響樂團首席的長期合約，並在這兩個樂團工作。
梁彥祺擁有豐富的協奏以及室內樂表演的經驗，多次在義大利重要的音樂廳舉辦獨奏會，也參與無數場巡迴演出，樂團演出經驗遍及全歐洲以及亞洲。
梁彥祺接受《中央社》採訪時表示：「從來沒想過有一天能夠在古典音樂起源地擔任他們文化裡的一員。一路走來我的媽媽和我的恩師呂孟君和喬治一直是讓我往前走的目標和動力」。
她說，在義大利各個重要的樂團中工作了一輪，她意識到在一個對傳統還有一點固執的國家，身為一名亞洲人，尤其又是女性能得到一份正式的合約是多麽困難的一件事。研究所畢業前夕得到米蘭斯卡拉歌劇院的長期合約讓她有了更往上一層樓的想法。當初離開台灣到羅馬讀書時萬萬沒想到會在義大利停留的想法。
梁彥祺感謝波隆那市政劇院的信任，讓她能以台灣人的身分擔任他們樂團裡的重要角色，很開心能以台灣囝仔的身分在國際舞台為台灣發聲，希望未來也能夠以這個身分作為台灣與義大利文化交流的橋樑。
梁彥祺目前同時是「義大利台灣交流協會」（Associazione Taiwan e Italia）的一員，負責協會在音樂方面的統籌。她表示加入協會就是希望能為台義文化交流進一份心力，無論是官方場合的演奏或是協助來自台灣的音樂藝術家回答相關問題，她都希望能盡一份心意。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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