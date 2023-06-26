中國越強大海外華人會過越好？為何大馬華人享有民主，卻嚮往專制的中國

文：周筠

「你去過新疆沒？沒有？那你先去新疆看看。」

65歲的曉玲握起拳頭當麥克風，彷彿自己是中國外交發言人，義正詞嚴地反駁中國新疆有「集中營」的說法。

曉玲是第二代馬來西亞華人，父母當年離開中國，在馬來西亞安家。她是680萬華人中的普通一員，在馬來西亞，華人佔總人口 22.9%，其祖先多來自中國南方，在馬來西亞打拼多年。1957年馬來西亞獨立後，大部分華人取得公民資格，三、四代人後，很多華人的身份和政治認同逐漸轉向馬來西亞。

多元族群的馬來西亞的官方語言是馬來語，但各族群可以選擇母語為教學語言的學校就讀。也正因此，馬來西亞有完整的從小學、中學到大學的中文教育體系。中文資訊也是很多華人重要的訊息來源。

近幾年關於中國的重大新聞事件，可見馬來西亞華人也參與了熱烈的討論，香港反送中運動、新疆拘留營、台海議題，有許多馬來西亞華人情緒激烈地發表言論，他們中的大部分人，是支持中國大陸的立場。

台灣民主實驗室（Doublethink Lab）一項對馬來西亞的調查研究發現，在馬來西亞多元族群裡，受教育程度較低、使用中文為媒介的華人對中國相對有好感，他們平常接收新聞的管道以傳統媒體為主，如報章和電視等等。

類似的結果也與馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center）和馬來亞大學中國研究所在 2022 年的調查相呼應。這兩個機構合作的民調發現，相比起2016年，對中國有好感（Favourable）的馬來西亞受訪者從35%增加至39%，其中華人的好感度增加幅度最大，從2016年的41%上升至67%，而馬來人和印度人對中國的好感度僅分別為28%和27%。

Photo Credit: 關鍵評論網/杜晉軒 馬來西亞官方語言為馬來語，但華裔族群有完整的中文教育體系，很多華人也以中文資訊為主要信息來源。 圖為馬來西亞芙蓉市的中華中學。

馬來西亞社會經歷了政黨輪替，和著名的社會運動，如乾淨與公平選舉聯盟等，公眾的民主意識正在成長。但為何馬來西亞華人會支持一黨專政的中國？

很多馬來西亞華人表達了對中國的喜愛，但很多人甚至不能說出「中華民國」和「中華人民共和國」的差異。對他們來說，什麼是中國？

在馬來西亞研究傳播學的教授林宇良解釋，「中國」在馬來西亞華人的歷史脈絡裡，是一個不斷被建構的概念。

他指出，「對他們而言，反正中國在地理位置上就是要那麼大，才能夠稱之為巨龍，所以只要是在那片土地上執政，是誰都沒問題，最後因為共產黨被聯合國承認，所以當然代表中國。」

「白紙運動」都是美國在搞事？

曉玲生活單純，日常在清潔工作和照顧母親之間兩點一線。她和好朋友，62歲的家庭主婦秋萍一樣，愛好是看中國相關的資訊。

曉玲和秋萍主要使用的媒體是當地華文報紙和電視節目，並通過本土主流寰宇電視（Astro）收看中國媒體，例如央視和鳳凰衛視。近年來，和很多馬來西亞華人一樣，她們新裝了免費的電視盒（TV Box），通過網路線上收看節目，以中國新聞、電視劇、電影、綜藝節目等為主。

雖然在法律和版權上處於灰色地帶，但電視盒價格便宜，其銷售量在疫情爆發後尤其飆升，已經成為華人家庭的「標配」。

Photo Credit：RFA 電視盒子雖然非法，卻成為華人社群中新興的信息渠道，中國的節目通過盒子到達馬來西亞華人觀眾，頗受歡迎。 （圖/馬來西亞媒體The star報導截圖）

華人們從電視盒裡看到的中國，不只有新聞，還有科技、美食、娛樂、農業等，馬來西亞傳播教授陳明輝表示，這種去政治化的內容，讓馬來西亞華人可以輕鬆消化。

綜藝節目的絢爛效果，和電視劇裡表現的高樓大廈，讓曉玲和秋萍驚嘆於中國的發達。兩人也曾去中國多地旅遊，在飛速城市化中的中國，品嚐美食，體驗美景，眼花繚亂。

兩人對中國的熱愛並不僅體現在吃喝玩樂，在「國家大事」上也深信中國的官方敘事。對曉玲和秋萍而言，中國正在崛起，但身為世界霸主的美國卻要壓制中國的發展，並用盡手段在挑起爭端：從香港反送中運動、新疆拘留營、新冠病毒起源、烏俄戰爭、台海問題到白紙運動等等——這一切都是美國在背後挑事。

在台海問題上，曉玲無法理解，台灣為什麼不馬上回歸祖國；在聊起2022年12月在中國爆發的白紙運動時，她認為，這是西方政府控制的媒體故意醜化中國，是美國煽動的顏色革命。他們認為，在14億人口的中國，清零政策是政府的良苦用心，絕大多數民眾都信任政府，而會發生民眾抗議，一定是「有美國在搞鬼」。

提到美國，曉玲和秋萍都不約而同地提起了新冠病毒的來源，曉玲還進一步描繪自己看到的某短影音內容，「美國足球員去武漢踢球，然後在搭地鐵的時候，就用手指沾自己的口水到處亂摸！」兩人都深信，肆虐全球的新冠病毒是美國製造的，是「美國運動員帶到武漢的」。

外交部發言人趙立堅回應新冠病毒溯源問題時曾多次暗示，新冠病毒與美國軍人運動員參加軍運會相關。曉玲關於台灣、白紙運動等議題的觀點，也和中國外交部的表態幾乎一樣。近幾年來，中國外交的戰狼戰略，將這幾個敘事潛移默化的融入大外宣。

曉玲和秋萍並不是受影響的個例。

台灣民主實驗室對馬來西亞的調查研究發現，相比其他族群，華人更認同中國的外宣敘事，在台灣問題、俄烏戰爭、新疆維吾爾人現狀等敏感爭議問題上，大多與中國立場保持一致。

對馬來西亞政府失望，「我更希望共產黨領導」

曉玲和秋萍坦率的說，羨慕中國的生活，希望馬來西亞也可以被習近平領導。

曾任馬來西亞華社會館的高層理事的在天也有同樣感受。上世紀80年代馬來西亞經濟上升期，他年輕時曾到中國經商，富有到可以宴請一個村吃飯，然而現在去中國，面對上漲的物價，他已經沒錢請客了。