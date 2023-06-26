中國越強大海外華人會過越好？為何大馬華人享有民主，卻嚮往專制的中國
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近幾年關於中國的重大新聞事件，如香港反送中運動、新疆拘留營、台海議題，都可見到不少馬來西亞華人表達支持中共的立場。雖然許多華人也追求更民主的馬來西亞，但礙於難解的種族歧視與國內政治民生問題，卻讓一些華人轉而以為，中國的強大似乎可以解決他們在現實裡遇到的各種難題。
文：周筠
「你去過新疆沒？沒有？那你先去新疆看看。」
65歲的曉玲握起拳頭當麥克風，彷彿自己是中國外交發言人，義正詞嚴地反駁中國新疆有「集中營」的說法。
曉玲是第二代馬來西亞華人，父母當年離開中國，在馬來西亞安家。她是680萬華人中的普通一員，在馬來西亞，華人佔總人口 22.9%，其祖先多來自中國南方，在馬來西亞打拼多年。1957年馬來西亞獨立後，大部分華人取得公民資格，三、四代人後，很多華人的身份和政治認同逐漸轉向馬來西亞。
多元族群的馬來西亞的官方語言是馬來語，但各族群可以選擇母語為教學語言的學校就讀。也正因此，馬來西亞有完整的從小學、中學到大學的中文教育體系。中文資訊也是很多華人重要的訊息來源。
近幾年關於中國的重大新聞事件，可見馬來西亞華人也參與了熱烈的討論，香港反送中運動、新疆拘留營、台海議題，有許多馬來西亞華人情緒激烈地發表言論，他們中的大部分人，是支持中國大陸的立場。
台灣民主實驗室（Doublethink Lab）一項對馬來西亞的調查研究發現，在馬來西亞多元族群裡，受教育程度較低、使用中文為媒介的華人對中國相對有好感，他們平常接收新聞的管道以傳統媒體為主，如報章和電視等等。
類似的結果也與馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center）和馬來亞大學中國研究所在 2022 年的調查相呼應。這兩個機構合作的民調發現，相比起2016年，對中國有好感（Favourable）的馬來西亞受訪者從35%增加至39%，其中華人的好感度增加幅度最大，從2016年的41%上升至67%，而馬來人和印度人對中國的好感度僅分別為28%和27%。
馬來西亞社會經歷了政黨輪替，和著名的社會運動，如乾淨與公平選舉聯盟等，公眾的民主意識正在成長。但為何馬來西亞華人會支持一黨專政的中國？
很多馬來西亞華人表達了對中國的喜愛，但很多人甚至不能說出「中華民國」和「中華人民共和國」的差異。對他們來說，什麼是中國？
在馬來西亞研究傳播學的教授林宇良解釋，「中國」在馬來西亞華人的歷史脈絡裡，是一個不斷被建構的概念。
他指出，「對他們而言，反正中國在地理位置上就是要那麼大，才能夠稱之為巨龍，所以只要是在那片土地上執政，是誰都沒問題，最後因為共產黨被聯合國承認，所以當然代表中國。」
「白紙運動」都是美國在搞事？
曉玲生活單純，日常在清潔工作和照顧母親之間兩點一線。她和好朋友，62歲的家庭主婦秋萍一樣，愛好是看中國相關的資訊。
曉玲和秋萍主要使用的媒體是當地華文報紙和電視節目，並通過本土主流寰宇電視（Astro）收看中國媒體，例如央視和鳳凰衛視。近年來，和很多馬來西亞華人一樣，她們新裝了免費的電視盒（TV Box），通過網路線上收看節目，以中國新聞、電視劇、電影、綜藝節目等為主。
雖然在法律和版權上處於灰色地帶，但電視盒價格便宜，其銷售量在疫情爆發後尤其飆升，已經成為華人家庭的「標配」。
華人們從電視盒裡看到的中國，不只有新聞，還有科技、美食、娛樂、農業等，馬來西亞傳播教授陳明輝表示，這種去政治化的內容，讓馬來西亞華人可以輕鬆消化。
綜藝節目的絢爛效果，和電視劇裡表現的高樓大廈，讓曉玲和秋萍驚嘆於中國的發達。兩人也曾去中國多地旅遊，在飛速城市化中的中國，品嚐美食，體驗美景，眼花繚亂。
兩人對中國的熱愛並不僅體現在吃喝玩樂，在「國家大事」上也深信中國的官方敘事。對曉玲和秋萍而言，中國正在崛起，但身為世界霸主的美國卻要壓制中國的發展，並用盡手段在挑起爭端：從香港反送中運動、新疆拘留營、新冠病毒起源、烏俄戰爭、台海問題到白紙運動等等——這一切都是美國在背後挑事。
在台海問題上，曉玲無法理解，台灣為什麼不馬上回歸祖國；在聊起2022年12月在中國爆發的白紙運動時，她認為，這是西方政府控制的媒體故意醜化中國，是美國煽動的顏色革命。他們認為，在14億人口的中國，清零政策是政府的良苦用心，絕大多數民眾都信任政府，而會發生民眾抗議，一定是「有美國在搞鬼」。
提到美國，曉玲和秋萍都不約而同地提起了新冠病毒的來源，曉玲還進一步描繪自己看到的某短影音內容，「美國足球員去武漢踢球，然後在搭地鐵的時候，就用手指沾自己的口水到處亂摸！」兩人都深信，肆虐全球的新冠病毒是美國製造的，是「美國運動員帶到武漢的」。
外交部發言人趙立堅回應新冠病毒溯源問題時曾多次暗示，新冠病毒與美國軍人運動員參加軍運會相關。曉玲關於台灣、白紙運動等議題的觀點，也和中國外交部的表態幾乎一樣。近幾年來，中國外交的戰狼戰略，將這幾個敘事潛移默化的融入大外宣。
曉玲和秋萍並不是受影響的個例。
台灣民主實驗室對馬來西亞的調查研究發現，相比其他族群，華人更認同中國的外宣敘事，在台灣問題、俄烏戰爭、新疆維吾爾人現狀等敏感爭議問題上，大多與中國立場保持一致。
對馬來西亞政府失望，「我更希望共產黨領導」
曉玲和秋萍坦率的說，羨慕中國的生活，希望馬來西亞也可以被習近平領導。
曾任馬來西亞華社會館的高層理事的在天也有同樣感受。上世紀80年代馬來西亞經濟上升期，他年輕時曾到中國經商，富有到可以宴請一個村吃飯，然而現在去中國，面對上漲的物價，他已經沒錢請客了。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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