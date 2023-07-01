TNL+ 2023/07/01,
影劇

【影評】《閃電俠》：懷舊過頭成電影敗筆，DC英雄大雜燴對於年輕觀眾只顯得雜亂

【影評】《閃電俠》：懷舊過頭成電影敗筆，DC英雄大雜燴對於年輕觀眾只顯得雜亂
Photo Credit: 《閃電俠》劇照

我們想讓你知道的是

閃電俠雖然曾客串多部DC系列電影，但未曾有過自己的個人起源電影，這次由安迪馬希提執導的《閃電俠》電影，被評價除了一些特效處理稍微粗糙之外，在節奏、情節、笑點、動作戲上都表現不錯，卻還是無法回收資金，究竟問題出在哪裡？

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

《閃電俠》是DC影業推出的美國超級英雄電影，為DC擴展宇宙的第13部電影作品。

本片雖然是閃電俠第四次出現於DC真人版電影，但反而是首部以閃電俠為主角的真人獨立電影。這種個人起源電影還沒出現，就先在其他超級英雄電影中露面的方式，跟漫威的蜘蛛人有點像。

由於漫威影業帶起過去十幾年來的超級英雄電影熱潮，DC影業也不干示弱，至今推出13部DC超級英雄電影，但無論口碑、票房、風格、聲勢上，都猶有不及。

雖然DC影業標榜自己走黑暗沉鬱，謹守漫畫風格的的高品質路線，13部電影中，亨利・卡維爾成功擦亮超人的品牌，還有蓋兒・加朵重新掀起神力女超人的狂潮，也寫下了亮眼的佳績。

但大部分電影的品質，被認為參差不齊，劣作不少。《正義聯盟》後的電影口碑都不好，不但得罪DC影迷，一般人也不買單。

電影製作背景

外界評價是DC影業在謹守電影風格的基調上，試圖迎合市場。但莫名冷凍亨利・卡維爾，除超人、閃電俠、神力女超人、水行俠之外的，編導、演員的選擇上，也備受詬病。

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