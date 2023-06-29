尚比亞與債權國達成債務重組，成為G20主導「共同框架」的重大突破
我們想讓你知道的是
自從尚比亞2020年陷入債務危機之後，終於在新全球融資契約峰會上與其債權國達成重組債務協議，該國總統稱之為「重要里程碑」。西方領導人和官員多持肯定態度，而出席峰會的中國總理李強對此有些什麼說法？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
在上週於巴黎舉辦的新全球融資契約峰會上，尚比亞與債權國達成協議，重組其63億美元債務，此決定被視為一個重大突破。尚比亞是20國集團主導「共同框架」的一個試驗案例，該框架旨在簡化對陷入債務危機的發展中國家的救濟。
身為非洲最大銅礦生產國的尚比亞，於2020年成為第一個在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間拖欠主權債務的非洲國家，時隔將近一年後，尚比亞同意了國際貨幣基金組織（IMF）提供的13億美元救助條款。而本次在巴黎達成的重組協議也為尚比亞從IMF獲得1.88億美元的資金鋪平了道路，這筆錢即是13億美元條款中的一部分。
重要里程碑
尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）在推特上的聲明寫道：「尚比亞已經與我們的官方債權人達成了一項債務處理協議——這是我們走向經濟復甦和增長的一個重要里程碑。」
此項重組63億美元貸款的協議將尚比亞的債務償還期重新安排為至少20年，在正式開始償還前有3年的寬限期，此期間尚比亞只需支付利息。
中國為尚比亞最大債權國
尚比亞的債務重組協議涵蓋了來自中國、法國、英國、南非、以色列和印度等國家的貸款，其中積欠最大債權國——中國的債務就高達41億美元，將近本次債務重組總額的三分之二。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上寫道，本次的債務重組協議是「一個歷史性的成就」。他補充說，將會繼續努力確保陷入債務陷阱的其他國家也能從中受益。
IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在一份書面聲明中說，這將有助於「尚比亞走上可持續經濟增長和減貧的道路。」美國財政部長葉倫（Janet Yellen）對此也樂見其成，她表示，希望所有官方雙邊和私營部門的債權人迅速完成債務重組程序，「這將為尚比亞家庭提供救濟，並鼓勵啟動經濟所需的私人投資。」
中方：已提供最高減免
此前，一些西方官員指責中國——即尚比亞最大的雙邊債權人——在重組談判中拖了後腿，而中國政府否認了這一點。中國外交部發言人毛寧在今年3月的一次新聞記者會中，呼籲多邊金融機構和商業債權人參與到發展中國家的債務減免進程中，因為這些主體才是發展中國家的主要債權方。
本次也出席了新全球融資契約峰會的中國國務院總理李強則在會上表示：中國給予貧窮發展中國家的債務減免是20國集團國家中最高的。他也提到，中方給予的減免包括了主要工業化經濟體和新興經濟體的債務減免倡議所涵蓋的40％以上的債務，但李強沒有提到近一步的細節。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：贊比亞與債權國達成債務重組協議
延伸閱讀
- 中國內部經濟疲弱急向發展中國家追債，正把「世界最貧困國家推向崩垮邊緣」
- 蘇丹內戰衝擊還款能力，打亂中國在非洲的「借貸外交」如意算盤
- 中國對非洲國家放貸利息偏高，無力償還的貸款已經佔到總額的60％
- 什麼時候要還錢？《路透社》揭露中國為獲取還款資訊，派駭客攻擊肯亞8政府部門
- 葉倫稱中國是尚比亞債務重整的「最大障礙」，中大使館反批：先管好自家債務上限危機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！