尚比亞與債權國達成債務重組，成為G20主導「共同框架」的重大突破

文：德國之聲中文網（綜合報導）

在上週於巴黎舉辦的新全球融資契約峰會上，尚比亞與債權國達成協議，重組其63億美元債務，此決定被視為一個重大突破。尚比亞是20國集團主導「共同框架」的一個試驗案例，該框架旨在簡化對陷入債務危機的發展中國家的救濟。

身為非洲最大銅礦生產國的尚比亞，於2020年成為第一個在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間拖欠主權債務的非洲國家，時隔將近一年後，尚比亞同意了國際貨幣基金組織（IMF）提供的13億美元救助條款。而本次在巴黎達成的重組協議也為尚比亞從IMF獲得1.88億美元的資金鋪平了道路，這筆錢即是13億美元條款中的一部分。

重要里程碑

尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）在推特上的聲明寫道：「尚比亞已經與我們的官方債權人達成了一項債務處理協議——這是我們走向經濟復甦和增長的一個重要里程碑。」

此項重組63億美元貸款的協議將尚比亞的債務償還期重新安排為至少20年，在正式開始償還前有3年的寬限期，此期間尚比亞只需支付利息。

Today #Zambia has reached an agreement on a debt treatment with our official creditors – a significant milestone in our journey towards economic recovery & growth. On behalf of the people of Zambia, I thank our official creditors for their continued engagement & support. 🇿🇲 pic.twitter.com/2syN8ImuLn — Hakainde Hichilema (@HHichilema) June 22, 2023

中國為尚比亞最大債權國

尚比亞的債務重組協議涵蓋了來自中國、法國、英國、南非、以色列和印度等國家的貸款，其中積欠最大債權國——中國的債務就高達41億美元，將近本次債務重組總額的三分之二。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上寫道，本次的債務重組協議是「一個歷史性的成就」。他補充說，將會繼續努力確保陷入債務陷阱的其他國家也能從中受益。

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在一份書面聲明中說，這將有助於「尚比亞走上可持續經濟增長和減貧的道路。」美國財政部長葉倫（Janet Yellen）對此也樂見其成，她表示，希望所有官方雙邊和私營部門的債權人迅速完成債務重組程序，「這將為尚比亞家庭提供救濟，並鼓勵啟動經濟所需的私人投資。」

中方：已提供最高減免

此前，一些西方官員指責中國——即尚比亞最大的雙邊債權人——在重組談判中拖了後腿，而中國政府否認了這一點。中國外交部發言人毛寧在今年3月的一次新聞記者會中，呼籲多邊金融機構和商業債權人參與到發展中國家的債務減免進程中，因為這些主體才是發展中國家的主要債權方。

本次也出席了新全球融資契約峰會的中國國務院總理李強則在會上表示：中國給予貧窮發展中國家的債務減免是20國集團國家中最高的。他也提到，中方給予的減免包括了主要工業化經濟體和新興經濟體的債務減免倡議所涵蓋的40％以上的債務，但李強沒有提到近一步的細節。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：贊比亞與債權國達成債務重組協議

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀