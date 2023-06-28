從MeToo演變成YouToo：「比爛」成為卸責的理由，讓加害者繼續混水摸魚
我們想讓你知道的是
比爛對於事件的本質都沒有幫助，甚至讓被害者更生氣，很多加害人卻都用這種方式來取代道歉，因為這在以前（甚至是現在），都很有效，特別是政治圈。確實把水弄混，會讓很多旁觀者更看不清楚，或許會讓旁觀者想「他們都一樣」，然後就合理化了這些錯誤的行為。
文：楚焱堯
台灣的「MeToo」爭議從從5月底第一起爆料開始，已經延燒了超過三週。
「MeToo」運動是從美國開始，延續了兩三年，後來也延燒到其他國家。但當時台灣卻未受到影響。
其實過去台灣當然也不是從沒爆過類似案件，只是最後都不了了之。
這次會成為一股浪潮，真要說還是在於那第一把火點的時機跟位置。
恰好是燒在選舉期間，以及事件內容剛好跟民進黨主推的戲劇《人選之人》情節很雷同。
這讓人感到很諷刺的「巧合」。
因為一直強調重視主張婦女權益的民進黨，結果其婦女部（已改為性平部）就發生這樣爭議的事件。
諷刺更在於，戲如人生。而人生竟比戲更不堪。戲中有正義，現實生活卻只有邪惡。
如果不是這麼巧合的諷刺，恐怕也只是如過去一樣的轉瞬即逝，就連一度也成為中國微博熱搜的林奕含事件，最後也只是以「兩人曾經交往」結案。
於是，就這樣從原本以為是「零星個案」，結果演變成幾乎天天都有人出來爆料。就連國外的主流媒體也都注意到台灣正掀起了「MeToo」運動。
本來以為只是政壇而已，因為選舉快到了，特別引人注意，但現已經幾乎全面延燒，藝文界、新聞界、學術界......。
事實上，連產業界都有，只是就是在那個產業小圈圈發酵，但加害者後來也幾乎都道歉跟辭職了。筆者就知道好幾個產業，一些該領域領導公司的高層都陸續下台了。
本來以為稍稍沉寂了，上週燒到了演藝圈更是震撼，特別是前幾天黃子佼自爆的言論，讓許傑輝的案子甚至都只算是暖場而已。
原以為黃子佼自爆已經夠震撼了，又接連出現NoNo跟炎亞綸的爭議。
果然，沒有最震撼，只有更震撼。
之前很多人在說，這樣下去，早晚會出現「涉及刑責」的人。因為國外的MeToo運動是有加害者坐牢的。如今假如爆料皆為真，黃子佼、NoNo、炎亞綸恐怕就不只是「社會性死亡」這麼簡單了，而是可能被抓去關。
筆者對於這幾週從MeToo演變成YouToo，有以下幾點感想：
一、「比爛」成為卸責的理由
之前筆者很早就在想，哪時候MeToo會變成YouToo。後來黃子佼的自爆果然開始了。
其實政治圈一開始就在「YouToo」了。
互相比爛，就顯得我沒那麼爛。我沒錯，我不需要道歉，因為誰誰誰也這樣！
別人如此，甚至更爛，也不代表你沒錯。
這就像很多台車接連闖紅燈，警察只攔到了其中一台，這個個闖紅燈的人卻說，為什麼你不攔他們？
錯誤的事，並不是別人這樣做，我也可以這樣做。難道你沒闖紅燈嗎？
比爛對於事件的本質都沒有幫助，甚至讓被害者更生氣，很多加害人卻都用這種方式來取代道歉，因為這在以前（甚至是現在），都很有效，特別是政治圈。
確實把水弄混，會讓很多旁觀者更看不清楚，或許會讓旁觀者想「他們都一樣」，然後就合理化了這些錯誤的行為。
這些不明就裡的人，逐漸被麻痺，也越來越不以為意。
加害者就可以繼續混水摸魚。
不過那些闖紅燈沒被攔下來的人，後續也可能因為被拍照而接到罰單。
最好的方式，還是不要心存僥倖。
二、勿以惡小而為之
筆者不去比較性騷跟性侵哪個比較嚴重，但刑法擺在那邊，性侵的罪刑比較嚴重。很多人也是這樣的認知，認為性騷只是小惡，甚至根本不算是惡。
這些被爆出的案例，大部分是性騷的階段。
多數人，心存僥倖，以為摸一下，反正也不會怎樣。
還有很多人，旁觀者及粉絲，認為這些人只是摸一下，只是「小惡」，但實際上這可能只是他們「試探」的方式。
也就是如果你不拒絕，我就更進一步了，你拒絕，我反正停手就好，甚至給你一些錢補償，姑且合理了剛剛的行為。
其實有很多爆料個案就是如此，被拒絕才停手。
很多大惡，都是從小惡而起。
過去由於這些性騷，甚至利用權勢性侵，這些都很難舉證。過往甚至不乏有反被告的案例。或是因為這些加害者的位高權重，而出現檢討被害人的情況，也就是反過來被社會檢討。
因此受害者過去往往只能藏在心裡。加害者就是因為如此，而肆無忌憚。但在現在這種網路時代，即使沒有刑責，可能也會面對到「社會性死亡」的情況。
所以錯誤的事，不論嚴重與否，都盡量不要觸犯。
你可以發現，很多人都是十幾年前做的事情被爆出，卻正好是爆在他們「現在最紅的時候」，也就是「不是不報，只是時候未到」。
三、不要成為加害者的幫凶
某些加害者的粉絲，成為了幫凶。
你對你的偶像很體諒跟愛護，這很好，即使你不捨，但若是你的偶像都不否認了，你卻去網路霸凌受害者，甚至是受到慫恿。這不只是招黑而已，而是會讓其他受害者更不敢發聲，更痛苦。
這和社會檢討受害者，又是兩種不同層面的迫害。你成為了加害者為所欲為的勇氣。
而且別以為不會在你身上發生，如果以後你被「他人的偶像」欺負了，你也是受害者呢？
這樣「多凌寡」、「強凌弱」的社會環境，真的是你期待的嗎？
而且你想的若是那個人「害」你的偶像被譴責，那真的大錯特錯。
所謂的人設崩壞，有時候根本不存在。因為那可能就代表了：他用「假人設」，他「騙」了你。
一些已被爆出性騷的網路名嘴，一個個都是因為在節目上「指責別人性騷」，才讓加害者更受不了而舉報。而黃子佼代言「國民法官」，NoNo被爆出前的幾天前才跟現任警政署長合照，主題是反詐騙，炎亞綸則是去年的十大傑出青年之首等等。
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