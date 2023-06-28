當私密影像外流受害者站在你面前，你會對他說什麼？
我們想讓你知道的是
針對「未經同意散布私密影像」的議題，三位政大與交大的大學生組成Snails+團隊，於6/11在台北捷運中山站發起一場街頭行動：為彰顯外流社群的真實樣態，Snails+蒐集了來自網路各處的戲謔、攻擊性留言，並將象徵觀看流量的標誌圖示貼滿受害者的全身，站立於街頭，邀請民眾上前正視並感受此情此景，最後撕除她身上的傷害。
文：吳靜恩、陳亭蓁、張文
性私密影像被他人持有並加以威脅，甚至不用威脅便日日夜夜活在恐懼之中；無數平台與社群上大量流傳，網友恣意點閱觀看，又持續分享的無盡循環；每一個點閱下載，每一句看似輕巧的譏諷揶揄......
「被拍攝的我，遭受外流後所要承受的一切。現在我站在你面前，請你正視這些對我的攻擊，你會怎麼想？」
針對「未經同意散布私密影像」的議題，三位政大與交大的大學生組成Snails+團隊，於6/11在台北捷運中山站發起一場街頭行動：為彰顯外流社群的真實樣態，Snails+蒐集了來自網路各處的戲謔、攻擊性留言，並將象徵觀看流量的標誌圖示貼滿受害者的全身，站立於街頭，邀請民眾上前正視並感受此情此景，最後撕除她身上的傷害。
不同溫層的想法與交流——來自民眾真實的回饋
- 早知如此，何必當初
「不要拍就沒事了。」在行動過程中，部分民眾表達類似的看法。因為那些散布與觀看的人抱持的惡意太過龐大，我們無法改變他們，能做的只有管好自己。
- 我有錯嗎？
事實上，私密影像的拍攝有許多不同模式，從伴侶之間的合意/脅迫拍攝、詐騙集團的誘導、於廁所的偷拍以及駭入手機等各種非法取得途徑。
起初也許立意良善的保護性倡導，但用字會逐漸變成「不要拍就好了」、「聰明一點，要會保護自己」，不僅忽視影像取得手段的情境差異，也無意間將外流之後的責任很不公平地歸咎在被害者身上，這股社會壓力使他們更難以向外求助、反抗加害者，甚至開始質疑自己也是錯的、有罪的。同時讓加害者合理化自身犯罪的行為，只因為「當初是他們自己願意拍的」。
「受害者的形象並非片面且單薄。同意拍攝不等於同意被散佈和需要承受這些對待。」
對於民眾的回應，Snails+以不同的視角切入嘗試對話。有的民眾表示自己接收到了以往不曾思考過的方向，也有部分仍然抱持一貫想法，然而即便如此，過程中也未曾出現激烈的指責與對罵，而是理性訴說自己的想法，並傾聽對方，試著理解。
你沒有錯，我們都在——那些手寫下的溫暖
「其實當初發起這個行動時我們是害怕的，怕路過的人冷眼旁觀，怕大家對於受害者不以為意甚至嗤之以鼻。實際過程中還是有遇到不少令我們感到挫敗的時刻，但同時也遇到很多蘊含力量的聲音。」Snails+團隊表示。
一位母親牽著兩位小女孩經過，年幼的女孩似懂非懂地聽著團隊的說明，最後寫下「加油」二字。她也許還不知道何謂性私密影像外流，那些都還離她太遙遠，但她明白有一些人受傷了、過的很不好，小小的鼓勵也許可以帶來一點幫助，而她願意給予。
年邁阿伯並不清楚相關議題，這些是他的日常中不會出現的討論，但在當天走向前仔細凝視，靜靜聆聽團隊的說明，最後提筆寫下「不要傷害他們」六字。
害怕「安慰太過淺白」的男子在看板前駐足了很久，反覆斟酌筆下的一字一句；一旁的母親耐心地等候、陪伴。最後，兩人留下一張寫滿留言的便條紙。
一對年輕男女走向前，男子淡淡地說自己也曾是被外流的角色，同行的女子並未附和或是給予回應，接過紙筆寫下「可以逃避，也可以面對，大家都跟你們站在一起。」
對於面臨同樣經歷的你／妳，Snails+想說......
當行動走向尾聲，原先貼滿當事者身上的傷害被撕除下來，有的散落地面，有的被模擬的當事人握在手中。每個人的生命歷程都有太多不一樣的地方，遭受這些經歷的你不曉得當時是怎麼走過來的，現在的你還好嗎？
許多觀念要能改變、導正是相當困難的，需要歷經一段很長的時間才能慢慢產生變化，在私密影像不再成為脅迫對方的手段之前，在社會大眾能意識到事態嚴重性與傷害之前，在你們尚未耗盡所有力氣之前，希望仍然存在的善意能帶來一點力量，人不要就這樣消失，希望你們自由。
Snails聯繫方式：
- IG: snailsplus_
- Gmail: snailsplus2023@gmail.com
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！