當私密影像外流受害者站在你面前，你會對他說什麼？

文：吳靜恩、陳亭蓁、張文

性私密影像被他人持有並加以威脅，甚至不用威脅便日日夜夜活在恐懼之中；無數平台與社群上大量流傳，網友恣意點閱觀看，又持續分享的無盡循環；每一個點閱下載，每一句看似輕巧的譏諷揶揄......

「被拍攝的我，遭受外流後所要承受的一切。現在我站在你面前，請你正視這些對我的攻擊，你會怎麼想？」

攝影：魏思涵 看板與模擬受害者

針對「未經同意散布私密影像」的議題，三位政大與交大的大學生組成Snails+團隊，於6/11在台北捷運中山站發起一場街頭行動：為彰顯外流社群的真實樣態，Snails+蒐集了來自網路各處的戲謔、攻擊性留言，並將象徵觀看流量的標誌圖示貼滿受害者的全身，站立於街頭，邀請民眾上前正視並感受此情此景，最後撕除她身上的傷害。

不同溫層的想法與交流——來自民眾真實的回饋

攝影：魏思涵

早知如此，何必當初

「不要拍就沒事了。」在行動過程中，部分民眾表達類似的看法。因為那些散布與觀看的人抱持的惡意太過龐大，我們無法改變他們，能做的只有管好自己。

我有錯嗎？

事實上，私密影像的拍攝有許多不同模式，從伴侶之間的合意/脅迫拍攝、詐騙集團的誘導、於廁所的偷拍以及駭入手機等各種非法取得途徑。

起初也許立意良善的保護性倡導，但用字會逐漸變成「不要拍就好了」、「聰明一點，要會保護自己」，不僅忽視影像取得手段的情境差異，也無意間將外流之後的責任很不公平地歸咎在被害者身上，這股社會壓力使他們更難以向外求助、反抗加害者，甚至開始質疑自己也是錯的、有罪的。同時讓加害者合理化自身犯罪的行為，只因為「當初是他們自己願意拍的」。

「受害者的形象並非片面且單薄。同意拍攝不等於同意被散佈和需要承受這些對待。」

對於民眾的回應，Snails+以不同的視角切入嘗試對話。有的民眾表示自己接收到了以往不曾思考過的方向，也有部分仍然抱持一貫想法，然而即便如此，過程中也未曾出現激烈的指責與對罵，而是理性訴說自己的想法，並傾聽對方，試著理解。

你沒有錯，我們都在——那些手寫下的溫暖

攝影：魏思涵

「其實當初發起這個行動時我們是害怕的，怕路過的人冷眼旁觀，怕大家對於受害者不以為意甚至嗤之以鼻。實際過程中還是有遇到不少令我們感到挫敗的時刻，但同時也遇到很多蘊含力量的聲音。」Snails+團隊表示。

一位母親牽著兩位小女孩經過，年幼的女孩似懂非懂地聽著團隊的說明，最後寫下「加油」二字。她也許還不知道何謂性私密影像外流，那些都還離她太遙遠，但她明白有一些人受傷了、過的很不好，小小的鼓勵也許可以帶來一點幫助，而她願意給予。

年邁阿伯並不清楚相關議題，這些是他的日常中不會出現的討論，但在當天走向前仔細凝視，靜靜聆聽團隊的說明，最後提筆寫下「不要傷害他們」六字。

攝影：魏思涵 民眾與團隊成員

害怕「安慰太過淺白」的男子在看板前駐足了很久，反覆斟酌筆下的一字一句；一旁的母親耐心地等候、陪伴。最後，兩人留下一張寫滿留言的便條紙。

一對年輕男女走向前，男子淡淡地說自己也曾是被外流的角色，同行的女子並未附和或是給予回應，接過紙筆寫下「可以逃避，也可以面對，大家都跟你們站在一起。」

對於面臨同樣經歷的你／妳，Snails+想說......

當行動走向尾聲，原先貼滿當事者身上的傷害被撕除下來，有的散落地面，有的被模擬的當事人握在手中。每個人的生命歷程都有太多不一樣的地方，遭受這些經歷的你不曉得當時是怎麼走過來的，現在的你還好嗎？

許多觀念要能改變、導正是相當困難的，需要歷經一段很長的時間才能慢慢產生變化，在私密影像不再成為脅迫對方的手段之前，在社會大眾能意識到事態嚴重性與傷害之前，在你們尚未耗盡所有力氣之前，希望仍然存在的善意能帶來一點力量，人不要就這樣消失，希望你們自由。

現場側拍 / 攝影：魏思涵

現場側拍 / 攝影：魏思涵

Snails聯繫方式：

IG: snailsplus_

Gmail: snailsplus2023@gmail.com

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九