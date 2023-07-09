【專訪】《獸靈之詩》作者邱常婷：想用文字告訴大家，台灣值得這樣的一個故事

我們想讓你知道的是
如果已經讀過《獸靈之詩》的讀者，想必都能從故事深刻感受到邱常婷的野心與帶來的震撼體驗，除了引頸期盼的《獸靈之詩》下冊，月亮熊也非常好奇接下來，常婷有沒有可以透露的寫作計畫，或是接下來想挑戰的創作方向？
提問：月亮熊｜受訪：邱常婷
你還記得第一次愛上閱讀的瞬間嗎？獨步文化自《筷：怪談競演奇物語》以降，陸續邀請台灣優秀創作者薛西斯、瀟湘神等人，交出數本精彩的華文創作小說，本次則聯手台灣新銳寫作者邱常婷，為台灣讀者帶來一鳴驚人的奇幻新經典《獸靈之詩》。這個描述了獸靈傳說的故事，從我們最親近的土地出發，將呼喚出你愛上閱讀的時刻，無論你是不熟奇幻小說的麻瓜、或是讀遍天下魔法故事的女巫或巫師，都可以經歷到只屬於你的魔幻旅程！
特邀《Asterigos失落迷城》編劇暨作家月亮熊跨海與作者邱常婷文字對談，深入一窺這場心碎心痛心醉，又使你怦然心動的神祕冒險背後的創作旅程。
《獸靈之詩》開頭便提及世界各地都流傳久遠的獸靈傳說，更有與獸靈結合的人類現身說法，展現神奇的「模仿」神力。於是各方勢力皆想以獸靈博得利益⋯⋯獸靈與人的傳奇就此展開。月亮熊首先好奇的是：「『獸靈』與『模仿』是個很有趣的發想，能聊聊選擇這樣設定的原因嗎？」
邱常婷表示一切其實正源自於她真實的生活：「獸靈跟人類之間結合、產生特殊能力的設計，是一直以來就想寫的。起源於我家養著一隻老貓，我常常覺得牠不知道什麼時候會死掉，到時候我一定會很傷心，然後就想，如果可以把自己的生命分給牠就好了。不過當真的變成小說設定時，我意識到需要在其上附加限制，後來就變成不是任何動物都會有獸靈，而是只有已絕種或瀕臨絕種的生物才會產生獸靈，我想這對於讀者來說，也會產生一些特殊的意義。」
而「模仿」的概念則來自柏拉圖的「模仿說」，藝術來自於模仿，藝術是對現實世界的模仿，這個想法本身就很像奇幻小說的設定了。
邱常婷是這樣說的：「仔細想想，假如在我們的這個真實世界之外，有另一個世界，是模仿我們的世界而誕生的⋯⋯這不是很有趣嗎？而且因為是模仿我們的世界所誕生，便會出現類似魔法的力量——模仿。就是這樣，用肢體動作、文字和聲音來模仿，就能得到被模仿物的力量，聽起來根本就是藝術創作本身！也因此故事中的模仿師在我的私心就是小說家、藝術家之類的角色。」
而關於角色如何施行模仿上，她則表示自己深深受到「地海」系列的影響，這個部分也會在下冊有更深入的描寫，就先在此賣個關子，也讓深深喜愛《獸靈之詩》的月亮熊忍不住跳出來敲碗：「我天天都在想著什麼時候能見到下冊，妳這樣說害我更在意啦（笑）！」
而除了上述的發想，月亮熊自言在讀《獸靈之詩》時，感受到裡頭有許多值得深思與討論的核心元素，也都深深影響著主角價值觀與行動，她想問：「作者最想在故事中拋出什麼樣的探討主題？」對此，邱常婷也忍不住說，這都是因為她有太多太多想要討論的主題啦！
邱常婷表示：「小說是我的發聲方式，在臉書或其他社群平台無法輕易做出評論或針對時事回應，回到小說裡我就會深入挖掘。但如果讀者僅僅是覺得故事挺好看的，那也沒問題。因為我相信自己有將這些主題和劇情好好結合，正是因為劇情需要，所以才會產生這些待探討的主題，因此我可以說是既刻意又不刻意地在拋出主題吧。」
比如說她想討論人類和動物的關係，也想討論原住民和漢人文化的衝突與融合，同時想討論自由的可貴，以及追求自由付出的代價，想討論相同性別與不同性別的情感，想討論自我認同的困難，環境和物種滅絕⋯⋯如果以上這些讀者不曾在閱讀的過程中思考，那她也覺得無妨：「我會看做是自己在劇情和人物塑造上的成功。」
月亮熊同樣很能理解透過小說發聲的想法，不過同樣身為創作者的她也提到，故事中若是放入太多元素，處理的難度也會加倍，但《獸靈之詩》依然完成這個艱鉅的任務，以「說好故事」為最終目標，讓她在閱讀時，完全沉浸在這個僅由文字搭建出來的真實世界裡。月亮熊說：「在我心中，《獸靈之詩》無疑是一部極為完整的奇幻小說，這邊的『完整』不只是小說本身，也包括出版社與編輯強大的支持性，完整到我一度擔心台灣讀者無法理解這本小說完成的難度，以及《獸靈之詩》對奇幻作者們所帶來的衝擊。」
月亮熊自言，以她看來，常婷優異的文字能力撐起了整個故事的重量，不但延續《風暴之子》開拓出來的類型要素，同時又帶出嶄新且獨特的風格，讓人見證了台灣奇幻小說的全新可能性。說了這麼多，作者自己又是怎麼看待《獸靈之詩》出版的過程呢？
關於這個提問，邱常婷則選擇從整本書出版的角度來談這件事情。她表示，編輯曾寄給她《K.I.N.G：天災對策室》，好讓她知道獨步文化未來將如何做華文小說，當時她在心中就產生了模糊的概念：「我大概知道《獸靈之詩》出版以後會是怎樣——這個故事會受到細心的對待，會有專業的插畫家、封面設計師協助製作書封，同時行銷也會不遺餘力，用最好的方式去處理這個作品。
而我的故事本身，就是綜合這所有的一切誕生出的書，我的想法很簡單，就是台灣值得這樣的一個故事，這樣的一本書，我要在自己力所能及的範圍內完成足以配得上這些的作品，所以基本上就是，希望讀者不僅僅是在閱讀的過程中備感尊榮（？），也要在看見書本體的第一眼，就覺得這就是屬於你的故事，這是為你而生的小說。 」
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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