【專訪】《獸靈之詩》作者邱常婷：想用文字告訴大家，台灣值得這樣的一個故事

提問：月亮熊｜受訪：邱常婷

你還記得第一次愛上閱讀的瞬間嗎？獨步文化自《筷：怪談競演奇物語》以降，陸續邀請台灣優秀創作者薛西斯、瀟湘神等人，交出數本精彩的華文創作小說，本次則聯手台灣新銳寫作者邱常婷，為台灣讀者帶來一鳴驚人的奇幻新經典《獸靈之詩》。這個描述了獸靈傳說的故事，從我們最親近的土地出發，將呼喚出你愛上閱讀的時刻，無論你是不熟奇幻小說的麻瓜、或是讀遍天下魔法故事的女巫或巫師，都可以經歷到只屬於你的魔幻旅程！

特邀《Asterigos失落迷城》編劇暨作家月亮熊跨海與作者邱常婷文字對談，深入一窺這場心碎心痛心醉，又使你怦然心動的神祕冒險背後的創作旅程。

《獸靈之詩》開頭便提及世界各地都流傳久遠的獸靈傳說，更有與獸靈結合的人類現身說法，展現神奇的「模仿」神力。於是各方勢力皆想以獸靈博得利益⋯⋯獸靈與人的傳奇就此展開。月亮熊首先好奇的是：「『獸靈』與『模仿』是個很有趣的發想，能聊聊選擇這樣設定的原因嗎？」

邱常婷表示一切其實正源自於她真實的生活：「獸靈跟人類之間結合、產生特殊能力的設計，是一直以來就想寫的。起源於我家養著一隻老貓，我常常覺得牠不知道什麼時候會死掉，到時候我一定會很傷心，然後就想，如果可以把自己的生命分給牠就好了。不過當真的變成小說設定時，我意識到需要在其上附加限制，後來就變成不是任何動物都會有獸靈，而是只有已絕種或瀕臨絕種的生物才會產生獸靈，我想這對於讀者來說，也會產生一些特殊的意義。」

而「模仿」的概念則來自柏拉圖的「模仿說」，藝術來自於模仿，藝術是對現實世界的模仿，這個想法本身就很像奇幻小說的設定了。

邱常婷是這樣說的：「仔細想想，假如在我們的這個真實世界之外，有另一個世界，是模仿我們的世界而誕生的⋯⋯這不是很有趣嗎？而且因為是模仿我們的世界所誕生，便會出現類似魔法的力量——模仿。就是這樣，用肢體動作、文字和聲音來模仿，就能得到被模仿物的力量，聽起來根本就是藝術創作本身！也因此故事中的模仿師在我的私心就是小說家、藝術家之類的角色。」

而關於角色如何施行模仿上，她則表示自己深深受到「地海」系列的影響，這個部分也會在下冊有更深入的描寫，就先在此賣個關子，也讓深深喜愛《獸靈之詩》的月亮熊忍不住跳出來敲碗：「我天天都在想著什麼時候能見到下冊，妳這樣說害我更在意啦（笑）！」

而除了上述的發想，月亮熊自言在讀《獸靈之詩》時，感受到裡頭有許多值得深思與討論的核心元素，也都深深影響著主角價值觀與行動，她想問：「作者最想在故事中拋出什麼樣的探討主題？」對此，邱常婷也忍不住說，這都是因為她有太多太多想要討論的主題啦！

邱常婷表示：「小說是我的發聲方式，在臉書或其他社群平台無法輕易做出評論或針對時事回應，回到小說裡我就會深入挖掘。但如果讀者僅僅是覺得故事挺好看的，那也沒問題。因為我相信自己有將這些主題和劇情好好結合，正是因為劇情需要，所以才會產生這些待探討的主題，因此我可以說是既刻意又不刻意地在拋出主題吧。」

比如說她想討論人類和動物的關係，也想討論原住民和漢人文化的衝突與融合，同時想討論自由的可貴，以及追求自由付出的代價，想討論相同性別與不同性別的情感，想討論自我認同的困難，環境和物種滅絕⋯⋯如果以上這些讀者不曾在閱讀的過程中思考，那她也覺得無妨：「我會看做是自己在劇情和人物塑造上的成功。」

月亮熊同樣很能理解透過小說發聲的想法，不過同樣身為創作者的她也提到，故事中若是放入太多元素，處理的難度也會加倍，但《獸靈之詩》依然完成這個艱鉅的任務，以「說好故事」為最終目標，讓她在閱讀時，完全沉浸在這個僅由文字搭建出來的真實世界裡。月亮熊說：「在我心中，《獸靈之詩》無疑是一部極為完整的奇幻小說，這邊的『完整』不只是小說本身，也包括出版社與編輯強大的支持性，完整到我一度擔心台灣讀者無法理解這本小說完成的難度，以及《獸靈之詩》對奇幻作者們所帶來的衝擊。」

月亮熊自言，以她看來，常婷優異的文字能力撐起了整個故事的重量，不但延續《風暴之子》開拓出來的類型要素，同時又帶出嶄新且獨特的風格，讓人見證了台灣奇幻小說的全新可能性。說了這麼多，作者自己又是怎麼看待《獸靈之詩》出版的過程呢？

關於這個提問，邱常婷則選擇從整本書出版的角度來談這件事情。她表示，編輯曾寄給她《K.I.N.G：天災對策室》，好讓她知道獨步文化未來將如何做華文小說，當時她在心中就產生了模糊的概念：「我大概知道《獸靈之詩》出版以後會是怎樣——這個故事會受到細心的對待，會有專業的插畫家、封面設計師協助製作書封，同時行銷也會不遺餘力，用最好的方式去處理這個作品。

而我的故事本身，就是綜合這所有的一切誕生出的書，我的想法很簡單，就是台灣值得這樣的一個故事，這樣的一本書，我要在自己力所能及的範圍內完成足以配得上這些的作品，所以基本上就是，希望讀者不僅僅是在閱讀的過程中備感尊榮（？），也要在看見書本體的第一眼，就覺得這就是屬於你的故事，這是為你而生的小說。 」