TNL+ 2023/06/30,
歐洲

在德國把自家花園的樹砍了可能會被鄰居舉報，最重還得罰五萬歐元？

在德國把自家花園的樹砍了可能會被鄰居舉報，最重還得罰五萬歐元？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

他還說，現在這個季節不能隨便剪枝，否則會被處罰的。要剪枝都是2月底以前就要剪，不然3月春天以後，鳥兒巢穴已築好而樹被剪枝之後，鳥巢容易被看到，就容易被發現，成鳥就不敢來孵蛋了。

春天在德國是讓人開心、滿懷希望的季節。寒冷難耐的冬天結束前，2月銀鈴似地小白花綻開，3月滿地蒲公英及白色美麗的瑪格麗特比賽般地鋪灑綠油油草地。

接著，來不及長葉就急著先開花的櫻花傾力全開，白雪、粉嫩紅地亮炫滿街，落雨似地小花片，用她與春風跳探戈的舞姿呼喚春天，德國櫻花雖沒有如日本櫻花那樣地長垂吊掛，迸發出煙火四放的樣態，但她們是實實在在於6月長出小串櫻花的櫻桃樹，6月看那紅透嬌嫩如圓形耳環的櫻桃巧掛綠油油樹上，恰如夏天裝飾好的聖誕樹，這——才是櫻桃樹該有的風光與模樣。

春天到了鳥也來了，早晨叫醒我的經常是外邊花園鳥兒啾啾叫聲，那是我最喜歡的晨醒鬧鐘。花園中最常見、長最快的樹不外乎是楓樹。一、兩天不見，有如萬箭齊發，不剪枝幹花園中其他花花草草就會被楓樹侵吞。為了讓楓樹不長太快，我常會拿起剪枝的剪刀修修剪剪。

今年5月中旬一次修剪楓葉亂枝時，無意中看到眼睛高度密密麻麻的葡萄葉中，赫然出現圓盤形、淺棕色密麻卻整齊有序交錯的小細枝。定睛一看，不得了了，是鳥巢，一個直徑約有8公分大的細緻鳥巢，裡面什麼都沒有，乾乾淨淨，清清爽爽，完全不敢相信自己所見，因為那個鳥巢像藝術品一般地精緻，細細綿綿一層一層地完整編織成巢，建築巢穴的鳥工超乎想像。

密麻的小細枝紮實地互相參雜編搭，看似雜亂無章，箇中的條理分明可辨，很是牢固。暗嘆鳥嘴雖小，一根一根撿食枯枝築巢的功夫著實讓人叫讚、欽佩。

我躡起腳趾想看清楚有沒有鳥蛋，只見鳥巢清淨地擱置在那，好像有人剛造好的房子，正在等待新主人入住。

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Photo Credit: 劉威良 提供

每年3月到9月不能剪樹枝

傻傻的我要德國老公來看，老公看著我剪得快光禿禿的那片木隔牆心中很是不悅。他說，沒有樹葉遮蔽，這鳥巢是白做了，母鳥被嚇跑了，牠得快點再到別處築巢，因為這個巢曝光了，牠一定不會來這生蛋育養幼鳥。

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