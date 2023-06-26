2023/06/26,
政治

疫後首個「七一」，香港恐難再有政治訴求遊行

疫後首個「七一」，香港恐難再有政治訴求遊行
2020年7月1日香港警察於市區驅趕結集的市民｜Photo Credit: GettyImages

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北京中央對香港舉辦遊行的訊息愈來愈明確，今年4月到港考察的港澳辦主任夏寶龍表明，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，環保民生等訴求很易被「騎劫」。社會普遍將此言論解讀為香港恐怕不能再舉辦遊行。

（中央社）今年7月1日是香港疫情過後首個「七一」（主權移交週年）。港警表示，迄今接獲1件七一汽車遊行申請，正評估是否批准。多年來舉辦七一大遊行的民陣及不少公民組織已解散，使今年七一香港恐難藉遊行表達政治訴求。

本週六7月1日是香港主權移交26週年。據《香港01》報導，香港警務處長蕭澤頤24日表示，迄今接獲1件七一汽車遊行申請，目前正進行初步評估，再決定會否發出「不反對通知書」。據了解，這項申請是香港汽車會的港車北上活動。

由2003年開始「民間人權陣線」都主辦七一遊行，當年港府擬推動《基本法》23條立法，加上SARS疫情導致299人死亡，民不聊生，估計有50萬人上街，港府也撤回23條提案。

之後每年民陣都主辦七一遊行，參加人數多寡反映了當時香港的政治經濟環境。

2019年香港政府計劃修訂逃犯條例，同年7月1日有55萬參加七一遊行，創下最多人數參與紀錄，也是民陣最後一次舉辦七一遊行。

2020年6月30日深夜《港區國安法》實施，此前港警以防疫為由，首度不同意民陣舉行七一遊行；2021年民陣沒有申辦七一遊行，同年8月就被迫解散。

2022年香港主權移交25週年，中國國家主席習近平訪港，香港在一片和諧中渡過七一。

隨著港府撤銷防疫限制，今年香港逐步復常，但迄今沒有與政治訴求相關的遊行。

今年3月警方批准香港「將軍澳都會駅業主委員會」舉行反對政府填海的集會遊行，但提出多項限制，包括參加者須戴上印有獨立編號的掛頸牌、不能戴口罩，人數上限為100等。遊行期間參加者要全程留在膠帶範圍內。

香港前職工盟成員黃迺元及杜振豪原本申請今年5月1日勞動節舉辦遊行，但黃迺元一度無故失蹤，其後宣布取消遊行。

北京中央對香港舉辦遊行的訊息愈來愈明確，今年4月到港考察的港澳辦主任夏寶龍表明，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，環保民生等訴求很易被「騎劫」（挾持、控制）。社會普遍將此言論解讀為香港恐怕不能再舉辦遊行。

今年是香港撤銷防疫限制後首個七一，香港特首李家超20日表明，過去七一曾有人破壞社會安寧和做違法行為，如果今年有人「騎劫」七一，「製造不良氣氛或進行破壞性活動」，必定追究其法律責任。

香港於《國安法》實施後，除民陣外，不少公民組織都解散，相信今年七一香港難藉遊行表達政治訴求。

新聞來源：香港疫後首個七一 恐難再有政治訴求遊行

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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