2023/06/27,
科技

AI實戰經驗11點：英文是最好的程式語言、Meta已在開源AI社群拔得頭籌

AI實戰經驗11點：英文是最好的程式語言、Meta已在開源AI社群拔得頭籌
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

過去半年來，有無數的公開模型發表，很多公司和開發者宣稱，自己用幾百（千）塊美金、少少的訓練資料、快快的訓練速度，就讓小模型的表現跟GPT-4有87％像。這些看似驚人的成果看看就好，重要的是一定要自己佈署驗證重製這些實驗，然後你會發現 ......

文：程世嘉

上半年的AI實戰經驗11點小結，這篇文章主要是基於iKala在KOL Radar（全世界超過100萬的網紅資料）及CDP兩個產品、以及我們協助客戶導入AI的研究發展整理而成。我們會持續在Hugging Face和公開的論文發表我們的成果。

1. 縮小大腦、一樣聰明？

很難，模型的參數量目前對於LLM的能力目前還是決定性的關鍵，我們總計測試了40餘種模型，大部分在30B以下，發現腦子縮小就是會變笨。「The False Promise of imitating proprietary LLMs」這篇論文總結了這件事情。

但是誰不希望又小、又好、又快呢？所以研究社群對於把模型縮小還是繼續投入非常多的心力。不過我們發現一件奇怪的事情，AI 寫程式的能力似乎與模型大小沒有必然關係，跟其他人類認知工作呈現不一樣的趨勢，目前我們無法解釋這個現象，如果版上大大有在進行這方面的研究，歡迎交流。

2. 開源語言模型的領域出現吹牛大賽

承續上一點，過去半年來，有無數的公開模型發表，很多公司和開發者宣稱，自己用幾百（千）塊美金、少少的訓練資料、快快的訓練速度，就讓小模型的表現跟GPT-4有87％像。這些看似驚人的成果看看就好，重要的是一定要自己佈署驗證重製這些實驗，然後你會發現 ...... （以下略）。

3. AI私有化和客製化的趨勢已經形成

導入AI跑得比較快的客戶已經普遍認知到，市面上的大模型諸如GPT-4、Claude、Midjourney、PaLM 2等等，是非常難重製出來的模型，而且也沒有必要耗費龐大資源，只為了把這些大模型放在自己家裡，因為多數的企業並不需要一個「通用型 LLM」，企業只需要根據自身的商業模式決定語言模型要具備什麼樣的能力就好。

4. 要嘛整體退化、要嘛少一隻手

由於重製大模型的可行性低，大家又很想要導入AI，所以現在的方向是朝向訓練「產業專屬的模型」，而方式則是「直接摘除語言模型的特定能力（例如只會聽說讀、但是不會寫）」或是「整個模型弱化（聽說讀寫一起變差）」，這部份可以參考論文「Distilling Step-by-Step! Outperforming Larger Language Models with Less Training Data and Smaller Model Sizes」。

5. 企業導入AI的雙軌思維

企業主現在想的是「AI怎麼用在既有的商業模式？」和「AI如何提昇既有人員的生產力？」現在每個組織都在拆解內部的工作流程，去蕪存菁加上自動化提昇人員單位生產力，同時也積極探索AI到底能不能為企業帶來商業模式的增值。

我們服務的企業多數從iKala CDP開始建置「數據中台」，在探索的同時，也趕快把資料整理好，因為無論如何，沒有資料就沒有AI，反正未來一定會用到AI，那在摸索的同時能做的重要事情就趕快一起做。所以我們看到AI開始快速拉動Big Data和Cloud的市場發展。以往的數位轉型目的不明，但現在的數位轉型是為了取得「智慧」，目的明確也證明AI真的有效，企業主也因此開始積極投入。

6. 大模型平台化的趨勢形成

承續上面提到的大模型，回到經濟學規模經濟的現象，由於大模型的訓練和維運成本只有Big Tech玩得起，並且能夠降低單位服務成本阻擋小型的競爭者，這些模型正在全面走向平台化。它們會是私有模型的基礎，外部企業和開發者可以用低成本調用這些大模型產出的結果，不過無法得知太多大模型運作的細節。

沒有任何誘因讓Big Tech們會想透漏大模型的細節（Meta是例外，見下一點），除非是政府的監管和介入，不過這是條漫漫長路，政策制定者可能最後還是會和Big Tech取得商業利益和國家（區域）治理的平衡，Big Tech不會受到太多傷害。

7. Meta已經在開源AI的社群拔得頭籌

隨著LLaMA和SAM（Segment Anything Model）收到廣大的歡迎，Meta已經搶回相當程度的AI話語權，不過Meta最不一樣的是，這家公司並不「直接靠AI賺錢」，Google、Amazon、Microsoft都把AI放到雲端讓大家租賃，OpenAI在販賣ChatGPT的訂閱，只有Meta是持續靠著超級強的社群平台網路效應繼續賺進大把大把的廣告錢。所以Meta在開放AI的激進程度，肯定會繼續超越其他Big Tech。

8. 英文是最好的程式語言

多數的（開源）模型在英文的表現還是明顯得好，這會拉大西方國家和全世界的科技發展差距，以及主導全世界使用者日後的使用習慣，甚至危及某些語言的普及性，所以各國政府和大型私人企業開始發展屬於自己的大模型，想要抵抗這種「語言霸權」。

但就算投入龐大資源訓練出國家的專屬模型，重點還是在於「有沒有人要用？」所以當訓練AI模型拉升到國家層級的時候，已經變成是行銷和服務的問題，而不是技術的問題，我呼籲各國相關單位要把重點放對地方。


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