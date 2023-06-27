AI實戰經驗11點：英文是最好的程式語言、Meta已在開源AI社群拔得頭籌
我們想讓你知道的是
過去半年來，有無數的公開模型發表，很多公司和開發者宣稱，自己用幾百（千）塊美金、少少的訓練資料、快快的訓練速度，就讓小模型的表現跟GPT-4有87％像。這些看似驚人的成果看看就好，重要的是一定要自己佈署驗證重製這些實驗，然後你會發現 ......
文：程世嘉
上半年的AI實戰經驗11點小結，這篇文章主要是基於iKala在KOL Radar（全世界超過100萬的網紅資料）及CDP兩個產品、以及我們協助客戶導入AI的研究發展整理而成。我們會持續在Hugging Face和公開的論文發表我們的成果。
1. 縮小大腦、一樣聰明？
很難，模型的參數量目前對於LLM的能力目前還是決定性的關鍵，我們總計測試了40餘種模型，大部分在30B以下，發現腦子縮小就是會變笨。「The False Promise of imitating proprietary LLMs」這篇論文總結了這件事情。
但是誰不希望又小、又好、又快呢？所以研究社群對於把模型縮小還是繼續投入非常多的心力。不過我們發現一件奇怪的事情，AI 寫程式的能力似乎與模型大小沒有必然關係，跟其他人類認知工作呈現不一樣的趨勢，目前我們無法解釋這個現象，如果版上大大有在進行這方面的研究，歡迎交流。
2. 開源語言模型的領域出現吹牛大賽
承續上一點，過去半年來，有無數的公開模型發表，很多公司和開發者宣稱，自己用幾百（千）塊美金、少少的訓練資料、快快的訓練速度，就讓小模型的表現跟GPT-4有87％像。這些看似驚人的成果看看就好，重要的是一定要自己佈署驗證重製這些實驗，然後你會發現 ...... （以下略）。
3. AI私有化和客製化的趨勢已經形成
導入AI跑得比較快的客戶已經普遍認知到，市面上的大模型諸如GPT-4、Claude、Midjourney、PaLM 2等等，是非常難重製出來的模型，而且也沒有必要耗費龐大資源，只為了把這些大模型放在自己家裡，因為多數的企業並不需要一個「通用型 LLM」，企業只需要根據自身的商業模式決定語言模型要具備什麼樣的能力就好。
4. 要嘛整體退化、要嘛少一隻手
由於重製大模型的可行性低，大家又很想要導入AI，所以現在的方向是朝向訓練「產業專屬的模型」，而方式則是「直接摘除語言模型的特定能力（例如只會聽說讀、但是不會寫）」或是「整個模型弱化（聽說讀寫一起變差）」，這部份可以參考論文「Distilling Step-by-Step! Outperforming Larger Language Models with Less Training Data and Smaller Model Sizes」。
5. 企業導入AI的雙軌思維
企業主現在想的是「AI怎麼用在既有的商業模式？」和「AI如何提昇既有人員的生產力？」現在每個組織都在拆解內部的工作流程，去蕪存菁加上自動化提昇人員單位生產力，同時也積極探索AI到底能不能為企業帶來商業模式的增值。
我們服務的企業多數從iKala CDP開始建置「數據中台」，在探索的同時，也趕快把資料整理好，因為無論如何，沒有資料就沒有AI，反正未來一定會用到AI，那在摸索的同時能做的重要事情就趕快一起做。所以我們看到AI開始快速拉動Big Data和Cloud的市場發展。以往的數位轉型目的不明，但現在的數位轉型是為了取得「智慧」，目的明確也證明AI真的有效，企業主也因此開始積極投入。
6. 大模型平台化的趨勢形成
承續上面提到的大模型，回到經濟學規模經濟的現象，由於大模型的訓練和維運成本只有Big Tech玩得起，並且能夠降低單位服務成本阻擋小型的競爭者，這些模型正在全面走向平台化。它們會是私有模型的基礎，外部企業和開發者可以用低成本調用這些大模型產出的結果，不過無法得知太多大模型運作的細節。
沒有任何誘因讓Big Tech們會想透漏大模型的細節（Meta是例外，見下一點），除非是政府的監管和介入，不過這是條漫漫長路，政策制定者可能最後還是會和Big Tech取得商業利益和國家（區域）治理的平衡，Big Tech不會受到太多傷害。
7. Meta已經在開源AI的社群拔得頭籌
隨著LLaMA和SAM（Segment Anything Model）收到廣大的歡迎，Meta已經搶回相當程度的AI話語權，不過Meta最不一樣的是，這家公司並不「直接靠AI賺錢」，Google、Amazon、Microsoft都把AI放到雲端讓大家租賃，OpenAI在販賣ChatGPT的訂閱，只有Meta是持續靠著超級強的社群平台網路效應繼續賺進大把大把的廣告錢。所以Meta在開放AI的激進程度，肯定會繼續超越其他Big Tech。
8. 英文是最好的程式語言
多數的（開源）模型在英文的表現還是明顯得好，這會拉大西方國家和全世界的科技發展差距，以及主導全世界使用者日後的使用習慣，甚至危及某些語言的普及性，所以各國政府和大型私人企業開始發展屬於自己的大模型，想要抵抗這種「語言霸權」。
但就算投入龐大資源訓練出國家的專屬模型，重點還是在於「有沒有人要用？」所以當訓練AI模型拉升到國家層級的時候，已經變成是行銷和服務的問題，而不是技術的問題，我呼籲各國相關單位要把重點放對地方。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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AWS GameDay