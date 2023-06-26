促進台日觀光，宜蘭將設3眺望平台，民眾在蘇澳、頭城就可遠眺日本最西端領土與那國島
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游錫堃表示，宜蘭是台灣跟日本國土的與那國島距離最短的地點，如果將此特點加以突顯，將有助於發展成一具有特色的觀光旅遊路線。不過與那國島靠近釣魚台，促進交流是否引發北京關切？游錫堃回應說「如果什麼都怕，台灣就走不出去了。」
為促進台日兩國觀光，立法院長游錫堃近日拋出宜蘭蘇澳和沖繩與那國島船舶直航，將於7月4日率團出發「試航」，今（26）日率先公開在宜蘭眺望與那國島觀景點設置計畫，被問及台灣一連串動作是否將引發中國關切？游錫堃表示「如果害怕北京抗議，那麼台灣就走不出去。」
立法院長游錫堃今日邀集立委、交通部公路總局、觀光局、農委會林務局、宜蘭縣政府等單位，於宜蘭縣政府召開最後階段協調會，並對外公開眺望與那國島觀景點設置計畫，將於蘇澳台九丁線9.9K烏岩角、11.4K望那之丘，及頭城金面大觀景觀平台北宜公路56.8K設置3個眺望點。
游錫堃表示，宜蘭是台灣跟日本國土的與那國島距離最短的地點，如果將此特點加以突顯，將有助於發展成一具有特色的觀光旅遊路線，對促進兩國間觀光旅遊有所助益，因此自今年2月起，推動在宜蘭完善眺望與那國島之景點，作為擴展國內外及日本旅遊觀光休憩地方。
與那國島是日本最西端領土，是沖繩縣八重山（Yaeyama）諸島最西側的小島，距宜蘭蘇澳僅111公里。
與那國島鄰近中、日存有爭議的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），日本政府近年不斷加強防禦工事，除了經與那國島居民公投通過、2016年在島上設立一座主要執行監視任務的軍事基地，去年也在島上派駐一個機動雷達部隊，以監視中國在釣魚台列嶼近海的巡邏船艦。
日本跨黨派國會議員「日華議員懇談會」去年10月組團來台，就曾在游錫堃陪同下前往宜蘭，團長古屋圭司更透過軍用高倍望遠鏡遠眺與那國島。雖然當時因氣候不佳、景觀受限，古屋圭司仍表示「雖然看不到，但內心感覺雙方距離很近」，強調「台灣有事、日本就有事」這句話的深厚含義。
游錫堃最近拋出蘇澳、與那國島船舶直航議題，由他率團出訪「試航」，暫定7月4日出航；立法院秘書處證實，依照目前規劃，將從蘇澳港搭客輪前往與那國島，單趟船程2小時，採當天往返；屆時「日華議員懇談會」會長古屋圭司將與多位日本國會議員在與那國島迎接，古屋圭司等人也會與游錫堃搭船到蘇澳。
和與那國島交流是否會引發北京關切？游錫堃表示，對於北京的目的不予評論，但「我們的目的定位完全在觀光」，所以在7月4日邀集交通部、財政部、林務局等相關單位，還有宜蘭大學等產官學界搭船前往，就是為了打通一條觀光通路。游錫堃說，宜蘭跟與那國島111公里很近，宜蘭去到基隆也要百公里，值得大家共同行銷，這行銷對宜蘭縣是有幫助的，他強調，「如果什麼都怕，台灣就走不出去了。」
而《自由時報》報導，與那國島隸屬日本沖繩縣，現任沖繩知事玉城丹尼關注與中國關係，北京也加強拉攏。相關人士透露，玉城丹尼可能會在7月訪中，加上解放軍近期在附近海域多所出沒，為避免捲入地緣紛爭，游錫堃將此行定調為推動兩地觀光、強化台日文化聯繫，以降低政治敏感性，這次行程將未安排媒體隨行。
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核稿編輯：翁世航
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