人的一生大約睡掉20年，為什麼我們要花這麼長的時間在睡眠上？
我們想讓你知道的是
睡眠幾乎占據我們一天1/3以上的時間，讀者可以思考人生總共花了多少時間在睡眠上。人一天大概需要至少8小時的睡眠，假如活了60歲，總共有20年在睡覺。試想，20年的時間可以做多少事情，為什麼我們要花這麼長的時間在一個看似沒有作用的睡眠行為上？
文：張芳嘉（台灣大學獸醫學院院長、台灣大學神經生物與認知科學研究中心主任、台灣睡眠醫學學會常務監事）
Take Home Message
- 睡眠是維持生存的必要生理狀態。然而，台灣慢性失眠症的盛行率卻高達10.7％。
- 目前已有多個理論說明睡眠的功能和重要性，例如幫助大腦皮質的發展、強化記憶、改善免疫功能等。
- 透過改變睡眠相關神經傳遞物質的濃度，能調控我們進入睡眠各階段和清醒的時間；而光線則會影響睡眠的節律。
近年來睡眠相關問題逐漸受到重視，主要的理由是深受睡眠障礙困擾的人愈來愈多。根據台灣醫學學會在2019年的調查，全台灣慢性失眠症（insomnia）的盛行率約為10.7％，在美國甚至有高達一半以上的人抱怨過睡不著覺，至少有3000萬的美國成年人受到嚴重的長期失眠所苦。
另外，有超過1000萬名美國人患有睡眠呼吸中止症（sleep apnea），遺傳性睡眠疾病猝睡症（narcolepsy）病人的盛行率則約為1/2000，甚至許多人有睡眠障礙卻不自知。
其實，睡眠問題或睡眠障礙的情形通常伴隨年紀增加，並且與日夜節律紊亂、生活壓力增加有關。
為什麼我們需要睡覺？
睡眠是怎麼發生、又是如何調控的呢？睡眠的產生最主要由大腦－中樞神經系統控制，而周邊神經系統或周邊構造對於睡眠的影響則微乎其微。不能說沒有但相當少，主要的調控機制仍在大腦裡面。
睡眠幾乎占據我們一天1/3以上的時間，讀者可以思考人生總共花了多少時間在睡眠上。人一天大概需要至少8小時的睡眠，假如活了60歲，總共有20年在睡覺。試想，20年的時間可以做多少事情，為什麼我們要花這麼長的時間在一個看似沒有作用的睡眠行為上？
事實上，睡眠一定有它的功能，但是為什麼需要睡眠？睡眠的功能是什麼？目前有許多研究睡眠的學者提出關於睡眠功能的假說和驗證，不過都如瞎子摸象一般。研究發現的都是睡眠的部分功能，無法完全得知睡眠真正完整的功能。
若要研究睡眠，就必須定義什麼是睡眠。睡眠的原始定義是：「一種可逆的行為狀態，在睡眠時感官脫離對於環境的刺激，且反應變得遲鈍。」這是從行為學上定義的睡眠行為。不過目前已經知道這種定義不太正確，雖然我們在睡覺時傳到中樞系統的外在感覺刺激確實減少了，但這些感覺刺激還是可以傳送到我們大腦中，只是會因為被抑制而減少。
而睡眠也並不單只是一種行為，它其實是一種基本的生理需求，跟人們會口渴、飢餓一樣，屬於生物體維持生存及生命必須的生理狀態。讀者應該有這樣的經驗：當前一晚熬夜後，隔天就有很強的驅動力量驅使我們補眠，這是無法抗拒的。如果將一隻大白鼠完全的睡眠剝奪，將會造成這隻老鼠死亡，代表著睡眠是生存中一項非常重要、不可或缺的行為，也是維持生存的必要生理狀態。
睡著時發生了什麼事？睡眠各階段的生理狀態
睡眠主要可以分成兩種不同的類型，第一種稱作「快速動眼期睡眠」（rapid eye movement sleep, REM sleep），另一個階段則是「非快速動眼期睡眠」（non-rapid eye movement sleep, NREM sleep）。非快速動眼期睡眠由淺層睡眠到深層睡眠分別為N1、N2、N3階段，其中深層睡眠N3階段也被稱為慢波睡眠（slow wave sleep）。
睡眠結構主要如圖一所示，正常人從清醒階段進入睡眠，一定是進到非快速動眼期睡眠的N1階段，不會直接進入快速動眼期睡眠，否則就是猝睡症。N1階段是在醒睡之間的階段，也就是似醒似睡之間，在這個階段最容易被喚醒。N1階段所占比例大約只有整體睡眠的2～5％，而在失眠病患身上可以觀察到N1的比例顯著增加，代表失眠病患被喚醒的機率增加。
N1階段維持約1～5分鐘後，接著進入N2階段，N2占整體睡眠的比例最多，大約是45～60％，所以此階段又被稱為基礎睡眠（baseline of sleep）。之後就進入深層睡眠的N3階段，在此階段的睡眠難以被喚醒，維持約15～30分鐘後就會回復到N2階段，接著進入快速動眼期睡眠，形成一個睡眠週期（sleep cycle）。
每一個睡眠週期大約90分鐘，整個8小時的睡眠大約會歷經4～6個週期，前2個週期（大約剛入眠的前3個小時）會進入到N3階段，而後面幾個週期主要是由N2以及快速動眼期睡眠構成，兩者的比例會在清晨時段增加。從睡眠中清醒則可以由N2階段或是快速動眼期睡眠醒來。
人體在各睡眠階段呈現出的生理現象皆不相同，如圖二所示，在清醒階段主要呈現非同步化的腦波（desynchronized electroencephalograms,EEGs），由高頻率、低震幅的α波（8～13赫茲，Hz）及β波（13～30Hz）主導，此時的呼吸速率、心跳、血壓等生理數值都較高，肌肉張力較大。睡眠N1的腦波是由頻率較慢一點的θ波（4～7Hz）及α波組成，在這個階段的腦波頻率、呼吸速率、心跳、血壓、肌肉張力都會隨著睡眠深度的增加而逐漸減低。
進入N2階段時，腦波及生理數值的變化與N1階段類似，但在N2腦波會出現13Hz的睡眠紡錘波（sleep spindle）及1～2Hz的K複成波（K-complex），目前已知睡眠紡錘波與記憶固化（memory consolidation）及記憶活化（memory reactivation）有關。
在N3的慢波睡眠中會呈現同步化的腦波（synchronized EEGs），主要是由低頻率、高震幅的δ波（0.5～4Hz）主導，腦波頻率、呼吸速率、心跳、血壓、肌肉張力都降到最低，但是肌肉張力仍然存在。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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