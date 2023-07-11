人的一生大約睡掉20年，為什麼我們要花這麼長的時間在睡眠上？

文：張芳嘉（台灣大學獸醫學院院長、台灣大學神經生物與認知科學研究中心主任、台灣睡眠醫學學會常務監事）

Take Home Message 睡眠是維持生存的必要生理狀態。然而，台灣慢性失眠症的盛行率卻高達10.7％。

目前已有多個理論說明睡眠的功能和重要性，例如幫助大腦皮質的發展、強化記憶、改善免疫功能等。

透過改變睡眠相關神經傳遞物質的濃度，能調控我們進入睡眠各階段和清醒的時間；而光線則會影響睡眠的節律。

近年來睡眠相關問題逐漸受到重視，主要的理由是深受睡眠障礙困擾的人愈來愈多。根據台灣醫學學會在2019年的調查，全台灣慢性失眠症（insomnia）的盛行率約為10.7％，在美國甚至有高達一半以上的人抱怨過睡不著覺，至少有3000萬的美國成年人受到嚴重的長期失眠所苦。

另外，有超過1000萬名美國人患有睡眠呼吸中止症（sleep apnea），遺傳性睡眠疾病猝睡症（narcolepsy）病人的盛行率則約為1/2000，甚至許多人有睡眠障礙卻不自知。

其實，睡眠問題或睡眠障礙的情形通常伴隨年紀增加，並且與日夜節律紊亂、生活壓力增加有關。

為什麼我們需要睡覺？

睡眠是怎麼發生、又是如何調控的呢？睡眠的產生最主要由大腦－中樞神經系統控制，而周邊神經系統或周邊構造對於睡眠的影響則微乎其微。不能說沒有但相當少，主要的調控機制仍在大腦裡面。

睡眠幾乎占據我們一天1/3以上的時間，讀者可以思考人生總共花了多少時間在睡眠上。人一天大概需要至少8小時的睡眠，假如活了60歲，總共有20年在睡覺。試想，20年的時間可以做多少事情，為什麼我們要花這麼長的時間在一個看似沒有作用的睡眠行為上？

事實上，睡眠一定有它的功能，但是為什麼需要睡眠？睡眠的功能是什麼？目前有許多研究睡眠的學者提出關於睡眠功能的假說和驗證，不過都如瞎子摸象一般。研究發現的都是睡眠的部分功能，無法完全得知睡眠真正完整的功能。

若要研究睡眠，就必須定義什麼是睡眠。睡眠的原始定義是：「一種可逆的行為狀態，在睡眠時感官脫離對於環境的刺激，且反應變得遲鈍。」這是從行為學上定義的睡眠行為。不過目前已經知道這種定義不太正確，雖然我們在睡覺時傳到中樞系統的外在感覺刺激確實減少了，但這些感覺刺激還是可以傳送到我們大腦中，只是會因為被抑制而減少。

而睡眠也並不單只是一種行為，它其實是一種基本的生理需求，跟人們會口渴、飢餓一樣，屬於生物體維持生存及生命必須的生理狀態。讀者應該有這樣的經驗：當前一晚熬夜後，隔天就有很強的驅動力量驅使我們補眠，這是無法抗拒的。如果將一隻大白鼠完全的睡眠剝奪，將會造成這隻老鼠死亡，代表著睡眠是生存中一項非常重要、不可或缺的行為，也是維持生存的必要生理狀態。

睡著時發生了什麼事？睡眠各階段的生理狀態

睡眠主要可以分成兩種不同的類型，第一種稱作「快速動眼期睡眠」（rapid eye movement sleep, REM sleep），另一個階段則是「非快速動眼期睡眠」（non-rapid eye movement sleep, NREM sleep）。非快速動眼期睡眠由淺層睡眠到深層睡眠分別為N1、N2、N3階段，其中深層睡眠N3階段也被稱為慢波睡眠（slow wave sleep）。

睡眠結構主要如圖一所示，正常人從清醒階段進入睡眠，一定是進到非快速動眼期睡眠的N1階段，不會直接進入快速動眼期睡眠，否則就是猝睡症。N1階段是在醒睡之間的階段，也就是似醒似睡之間，在這個階段最容易被喚醒。N1階段所占比例大約只有整體睡眠的2～5％，而在失眠病患身上可以觀察到N1的比例顯著增加，代表失眠病患被喚醒的機率增加。

N1階段維持約1～5分鐘後，接著進入N2階段，N2占整體睡眠的比例最多，大約是45～60％，所以此階段又被稱為基礎睡眠（baseline of sleep）。之後就進入深層睡眠的N3階段，在此階段的睡眠難以被喚醒，維持約15～30分鐘後就會回復到N2階段，接著進入快速動眼期睡眠，形成一個睡眠週期（sleep cycle）。

每一個睡眠週期大約90分鐘，整個8小時的睡眠大約會歷經4～6個週期，前2個週期（大約剛入眠的前3個小時）會進入到N3階段，而後面幾個週期主要是由N2以及快速動眼期睡眠構成，兩者的比例會在清晨時段增加。從睡眠中清醒則可以由N2階段或是快速動眼期睡眠醒來。

Photo Credit: 科學月刊

人體在各睡眠階段呈現出的生理現象皆不相同，如圖二所示，在清醒階段主要呈現非同步化的腦波（desynchronized electroencephalograms,EEGs），由高頻率、低震幅的α波（8～13赫茲，Hz）及β波（13～30Hz）主導，此時的呼吸速率、心跳、血壓等生理數值都較高，肌肉張力較大。睡眠N1的腦波是由頻率較慢一點的θ波（4～7Hz）及α波組成，在這個階段的腦波頻率、呼吸速率、心跳、血壓、肌肉張力都會隨著睡眠深度的增加而逐漸減低。

進入N2階段時，腦波及生理數值的變化與N1階段類似，但在N2腦波會出現13Hz的睡眠紡錘波（sleep spindle）及1～2Hz的K複成波（K-complex），目前已知睡眠紡錘波與記憶固化（memory consolidation）及記憶活化（memory reactivation）有關。

在N3的慢波睡眠中會呈現同步化的腦波（synchronized EEGs），主要是由低頻率、高震幅的δ波（0.5～4Hz）主導，腦波頻率、呼吸速率、心跳、血壓、肌肉張力都降到最低，但是肌肉張力仍然存在。