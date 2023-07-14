2023/07/14,
心理

《社會叢林的生存守則》：世界上大多數人都是「巨嬰」，自以為是屹立在「愚昧之巔」

《社會叢林的生存守則》：世界上大多數人都是「巨嬰」，自以為是屹立在「愚昧之巔」
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

第一類人，介於0到A之間，數量占多數。這種人外表看起來是成年人，但心理還停留在嬰兒階段，也就是「巨嬰」。他們每天都需要心理安慰，活在假象裡，自以為是，最終屹立在「愚昧之巔」。他們看起來很有「自信」，但這種自信不堪一擊，因為他們深怕受人質疑，一旦被質疑就會惱羞成怒。這不叫自信，而是「無知者無畏」。

文：水木然

從愚昧之巔到絕望之谷

下圖是人生成長曲線圖，看懂這張圖，就能深刻洞見社會的真相。

其中呈現出商業、愛情、管理等的本質，接著就來詳細解讀一下這張圖：

圖3_人生成長曲線圖
Photo Credit: 高寶出版

橫坐標代表一個人的認知水準，縱坐標代表一個人的自信程度，一共分為三大類型。

第一類人，介於0到A之間，數量占多數。

這種人外表看起來是成年人，但心理還停留在嬰兒階段，也就是「巨嬰」。他們每天都需要心理安慰，活在假象裡，自以為是，最終屹立在「愚昧之巔」。

站在愚昧的巔峰，他們更加目中無人，時刻以自我為中心，逢人就證明自己，滔滔不絕，口若懸河，喜歡被誇獎和讚美。

他們看起來很有「自信」，但這種自信不堪一擊，因為他們深怕受人質疑，一旦被質疑就會惱羞成怒。這不叫自信，而是「無知者無畏」。

當然，他們可能已經取得一定的「成就」，甚至是年少成名，但這種成就往往是基於運氣，而不是實力。也正是因為運氣帶來的成就，讓他們更加看不清自己和世界的真相。

這種人總有一天會因為得意忘形而遭遇重大挫折，比如遭人背叛、戰略失誤、投資失利等，爬得越高，摔得越重，他們會一下子從巔峰摔到谷底，亦即圖中的B點：「絕望之谷」。

如此就進入第二類人的範疇，指的是那些因為看不清真相而遭受巨大現實打擊且重新審視自己和世界的人。

人到了B點後，只有兩條出路。第一條是從此一蹶不振，再也爬不起來，並開始憤世嫉俗，一輩子活在失敗的陰影下。

第二條出路就是痛定思痛，反思自己為什麼會跌倒，總結教訓後重新站起來，這種人擁有「谷底反彈」的能力，他們拍一拍身上的泥土，再次踏上人生的征途。

他們不再好大喜功，腳踏實地前行，從B點一步步往上爬。他們一邊學習，一邊實踐；實事求是地看待周圍的一切，一邊提升認知，一邊以認知作為行為的準則。

這一類人中有一小部分經歷艱難險阻，攀登到C點，第三類人於焉誕生。

這一類人經歷人生波折，又透過日積月累的刻苦修行，終於成為成熟的人。

此時的他們淡定又從容，對世事的規律了然於胸，對人性的善惡洞若觀火，且終於看清世界和人生的真相。

只有極少數人能抵達C點，也就是說—只有極少數人才能看到真相。

這類人抵達C點後，繼續往上爬，為了無限接近最上面那條曲線，那條曲線就是人類的極限，代表真理。

有意思的是，人越往上爬，越發現自己的無知。蘇格拉底說：「我唯一知道的，就是我一無所知。」因為你知道得越多，會發現自己知道得越少，越覺得自己渺小，也會越謙卑。

從A到B再到C，就是人心智逐漸成熟的過程。

世界上大多數人都在0到A之間，亦即第一類人；其中一小部分經歷挫折後重啟人生，一點點往上爬，成為第二類人；之後只有極少數人能爬到C，領略人間真正的風光，成為第三類人。

書籍介紹

本文摘錄自《社會叢林的生存守則：14個大人必備濾鏡，幫你看清人生、職場、商場、關係的真相》，高寶出版

作者：水木然

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

★長踞管理暢銷排行榜
★破萬讀者100%好評

成為強者制勝沒有捷徑，但在價值至上的時代埋頭苦幹已沒有多大意義，唯有看穿世界的本質，掌握邏輯與規律，才能獲得好的起點，受用終身。

不想被說菜，也不想當韭菜，初入社會叢林的你，光知道潛規則還不夠！百萬粉絲追蹤自媒體人與網路營銷專家 水木然，將他多年的經驗精簡歸結成14個篇章與你分享，為你省下在生涯發展初期四處碰壁的冤枉路。

＃給想要征服世界而非隨波逐流的你

世界不會按照你想要的方式運轉，你需要了解這個世界的底層邏輯與規律，才能駕馭自己在未來社會發展的速度與方向，獲得你想要的機會、職位與能力。

RI372-社會叢林的生存守則_立體書
Photo Credit: 高寶出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。