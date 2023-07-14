《社會叢林的生存守則》：世界上大多數人都是「巨嬰」，自以為是屹立在「愚昧之巔」
我們想讓你知道的是
第一類人，介於0到A之間，數量占多數。這種人外表看起來是成年人，但心理還停留在嬰兒階段，也就是「巨嬰」。他們每天都需要心理安慰，活在假象裡，自以為是，最終屹立在「愚昧之巔」。他們看起來很有「自信」，但這種自信不堪一擊，因為他們深怕受人質疑，一旦被質疑就會惱羞成怒。這不叫自信，而是「無知者無畏」。
文：水木然
從愚昧之巔到絕望之谷
下圖是人生成長曲線圖，看懂這張圖，就能深刻洞見社會的真相。
其中呈現出商業、愛情、管理等的本質，接著就來詳細解讀一下這張圖：
橫坐標代表一個人的認知水準，縱坐標代表一個人的自信程度，一共分為三大類型。
第一類人，介於0到A之間，數量占多數。
這種人外表看起來是成年人，但心理還停留在嬰兒階段，也就是「巨嬰」。他們每天都需要心理安慰，活在假象裡，自以為是，最終屹立在「愚昧之巔」。
站在愚昧的巔峰，他們更加目中無人，時刻以自我為中心，逢人就證明自己，滔滔不絕，口若懸河，喜歡被誇獎和讚美。
他們看起來很有「自信」，但這種自信不堪一擊，因為他們深怕受人質疑，一旦被質疑就會惱羞成怒。這不叫自信，而是「無知者無畏」。
當然，他們可能已經取得一定的「成就」，甚至是年少成名，但這種成就往往是基於運氣，而不是實力。也正是因為運氣帶來的成就，讓他們更加看不清自己和世界的真相。
這種人總有一天會因為得意忘形而遭遇重大挫折，比如遭人背叛、戰略失誤、投資失利等，爬得越高，摔得越重，他們會一下子從巔峰摔到谷底，亦即圖中的B點：「絕望之谷」。
如此就進入第二類人的範疇，指的是那些因為看不清真相而遭受巨大現實打擊且重新審視自己和世界的人。
人到了B點後，只有兩條出路。第一條是從此一蹶不振，再也爬不起來，並開始憤世嫉俗，一輩子活在失敗的陰影下。
第二條出路就是痛定思痛，反思自己為什麼會跌倒，總結教訓後重新站起來，這種人擁有「谷底反彈」的能力，他們拍一拍身上的泥土，再次踏上人生的征途。
他們不再好大喜功，腳踏實地前行，從B點一步步往上爬。他們一邊學習，一邊實踐；實事求是地看待周圍的一切，一邊提升認知，一邊以認知作為行為的準則。
這一類人中有一小部分經歷艱難險阻，攀登到C點，第三類人於焉誕生。
這一類人經歷人生波折，又透過日積月累的刻苦修行，終於成為成熟的人。
此時的他們淡定又從容，對世事的規律了然於胸，對人性的善惡洞若觀火，且終於看清世界和人生的真相。
只有極少數人能抵達C點，也就是說—只有極少數人才能看到真相。
這類人抵達C點後，繼續往上爬，為了無限接近最上面那條曲線，那條曲線就是人類的極限，代表真理。
有意思的是，人越往上爬，越發現自己的無知。蘇格拉底說：「我唯一知道的，就是我一無所知。」因為你知道得越多，會發現自己知道得越少，越覺得自己渺小，也會越謙卑。
從A到B再到C，就是人心智逐漸成熟的過程。
世界上大多數人都在0到A之間，亦即第一類人；其中一小部分經歷挫折後重啟人生，一點點往上爬，成為第二類人；之後只有極少數人能爬到C，領略人間真正的風光，成為第三類人。
書籍介紹
本文摘錄自《社會叢林的生存守則：14個大人必備濾鏡，幫你看清人生、職場、商場、關係的真相》，高寶出版
作者：水木然
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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