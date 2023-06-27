沖繩海底光纖電纜多次被安裝中國製監聽設備，據報早在2018年就被曝光

文：吉村剛史

翻譯：Lily Chen

早在今（2023）年2月，多個中國的無人偵察氣球飛越美國本土。6月8日《華爾街日報》的報導亦引發關注，該報導指出，以鄰近美國的古巴為據點，中國的間諜活動越發活躍。其中，電信公司相關人士在近期證實，日本近海的海底光纖電纜已被安裝中國製的監聽設備。這是一個備受矚目的案件，顯示近年中國在全球持續進行、強化其對外的間諜活動。

已經不只一次發現中國製監聽設備？

《This week on OKINAWA》是始於1955年，以駐沖繩美軍為對象，在沖繩發行的雜誌。該雜誌引用電信公司相關人士的證詞，在6月4日刊物中報導，已在沖繩近海的海底光纖電纜上發現了中國製監聽設備。據美軍相關人士透露，駐沖繩美軍也相當關注該消息。

該雜誌提到，在海底電纜上發現監聽設備這件事是在「約五年前」的2018年時被曝光。

接受該雜誌訪問的日本知名電信公司的技術人員說明：「總務省官員給我們看了被安裝在海底電纜上的中國製監聽設備的照片，要求我們加強對海底電纜的檢查。」

為了增加可信度，該雜誌也向曾在總務省工作過的人求證。總務省的前員工證實：「我不隸屬於綜合電信局，所以沒看過中國監聽設備的照片。但是我知道確實有人在海底電纜上安裝了中國的監聽設備。」該人員亦暗示，這不只發生過一次。

從光放大器外洩的電磁波

依照總務省的要求，該知名電信公司於2018年對海底電纜進行全面檢查，結果發現了監聽設備。

一般情況下，透過光纖電纜監聽光訊號在技術層面上是困難的。然而，在固定的區間內，海底電纜會被安裝放大光訊號的設備「光放大器」。光放大器是海底電纜的弱點，被發現的中國製監聽設備據說就是針對光放大器進行安裝。

技術人員指出，「（安裝監聽設備的中國）監聽了從光放大器外洩的電磁波，並分析資訊。」全面檢查時，總務省公開的照片上也拍到了光放大器上被安裝了的小型監聽設備。

海底光纖電纜纜放大器｜Photo Credit: 美軍人員提供 / TNL 日本版

海底光纖電纜——超級重要的基礎建設

沖繩的主要電信有NTT、AU、KDDI、AT&T，以及美軍提供的海底光纖電纜。沖繩因此能跟日本本土、其他亞洲國家與地區、關島、夏威夷、澳洲等地保持聯繫。

在現代社會，網際網路已經是最重要的基礎建設之一。但是目前連接著各大洲之間網際網路的支柱並不是衛星，而是海底光纖電纜。

其實知名海底電纜製造商之一的NEC在官網刊登著海底光電纜的概況，就「連接各大洲，進行跨國通訊的海底光電纜通訊系統」進行了說明，「它能承受8000公尺下的深海水壓，傳輸超過1萬公里的距離。因為超大的通訊容量及低延遲的特色，目前海底光電纜已經取代衛星，承擔了99％的跨國通訊。」亦強調其作為基礎建設的重要性，「這些海底設備必須在深海正常運作25年。」

各國的情報機構以海底電纜為目標，進行監聽和資訊收集的行為，可以追溯到使用有線電話的時代。這種互相對峙的狀態從美蘇冷戰時期一直延續至今。

美國國家安全局 （NSA）和中央情報局（CIA）的前職員愛德華・史諾登（Edward Snowden），曾在2013年舉報美國國家安全局的稜鏡計劃監聽專案（PRISM），最近也揭露了美國政府利用海底電纜進行資訊蒐集的行為。此外，中國的華為海洋等公司也參與了海底電纜事業。

中國對外的間諜活動越發活躍

關於中國針對美國的間諜活動，今年2月，多個無人偵察氣球飛入美國及加拿大上空，被美方軍機擊落。中國聲稱這些是用於氣象觀測的民用氣球，但是美國在擊落氣球後進行了調查，發現氣球上搭載了多個天線和用來提供電力以啟動感應器的太陽能板。美國政府高官指出，「這些氣球能夠定位手機等設備，並蒐集數據。」

另外，據今年6月8日美國《華爾街日報》報導，美國當局表示，中國計劃在靠近美國本土的古巴境內設立間諜機構。此後，美國政府高官透露，中國一直計劃於古巴展開間諜活動，並早在2019年加強了資訊蒐集設施，引發大量討論。

其中，關於偵察氣球，日本防衛省受到美國案例的啟發，在今年2月宣布，2019年11月、2020年6月、2021年9月分別於鹿兒島薩摩川內市、仙台市、青森縣八戶市上空發現的氣球，極有可能是來自中國的無人偵察氣球。如果屬實，已經侵犯日本領空，將通過外交途徑向中國政府進行確認，並表示絕不容忍其侵犯日本領空。

《This week on OKINAWA》根據新的證詞指出，2018年在沖繩近海的海底光纖電纜上發現了中國製的監聽設備。該雜誌亦提到，一位熟悉間諜、反間諜的前陸上自衛官做出了評論，「雖然涉及軍事機密的通訊會使用衛星，但是民間、大眾傳媒的通訊仍被中國攔截、監聽著，這是一大威脅。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九