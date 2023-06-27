沖繩海底光纖電纜多次被安裝中國製監聽設備，據報早在2018年就被曝光
我們想讓你知道的是
為了增加可信度，該雜誌也向曾在總務省工作過的人求證。總務省的前員工證實：「我不隸屬於綜合電信局，所以沒看過中國監聽設備的照片。但是我知道確實有人在海底電纜上安裝了中國的監聽設備。」該人員亦暗示，這不只發生過一次。
文：吉村剛史
翻譯：Lily Chen
早在今（2023）年2月，多個中國的無人偵察氣球飛越美國本土。6月8日《華爾街日報》的報導亦引發關注，該報導指出，以鄰近美國的古巴為據點，中國的間諜活動越發活躍。其中，電信公司相關人士在近期證實，日本近海的海底光纖電纜已被安裝中國製的監聽設備。這是一個備受矚目的案件，顯示近年中國在全球持續進行、強化其對外的間諜活動。
已經不只一次發現中國製監聽設備？
《This week on OKINAWA》是始於1955年，以駐沖繩美軍為對象，在沖繩發行的雜誌。該雜誌引用電信公司相關人士的證詞，在6月4日刊物中報導，已在沖繩近海的海底光纖電纜上發現了中國製監聽設備。據美軍相關人士透露，駐沖繩美軍也相當關注該消息。
該雜誌提到，在海底電纜上發現監聽設備這件事是在「約五年前」的2018年時被曝光。
接受該雜誌訪問的日本知名電信公司的技術人員說明：「總務省官員給我們看了被安裝在海底電纜上的中國製監聽設備的照片，要求我們加強對海底電纜的檢查。」
為了增加可信度，該雜誌也向曾在總務省工作過的人求證。總務省的前員工證實：「我不隸屬於綜合電信局，所以沒看過中國監聽設備的照片。但是我知道確實有人在海底電纜上安裝了中國的監聽設備。」該人員亦暗示，這不只發生過一次。
從光放大器外洩的電磁波
依照總務省的要求，該知名電信公司於2018年對海底電纜進行全面檢查，結果發現了監聽設備。
一般情況下，透過光纖電纜監聽光訊號在技術層面上是困難的。然而，在固定的區間內，海底電纜會被安裝放大光訊號的設備「光放大器」。光放大器是海底電纜的弱點，被發現的中國製監聽設備據說就是針對光放大器進行安裝。
技術人員指出，「（安裝監聽設備的中國）監聽了從光放大器外洩的電磁波，並分析資訊。」全面檢查時，總務省公開的照片上也拍到了光放大器上被安裝了的小型監聽設備。
海底光纖電纜——超級重要的基礎建設
沖繩的主要電信有NTT、AU、KDDI、AT&T，以及美軍提供的海底光纖電纜。沖繩因此能跟日本本土、其他亞洲國家與地區、關島、夏威夷、澳洲等地保持聯繫。
在現代社會，網際網路已經是最重要的基礎建設之一。但是目前連接著各大洲之間網際網路的支柱並不是衛星，而是海底光纖電纜。
其實知名海底電纜製造商之一的NEC在官網刊登著海底光電纜的概況，就「連接各大洲，進行跨國通訊的海底光電纜通訊系統」進行了說明，「它能承受8000公尺下的深海水壓，傳輸超過1萬公里的距離。因為超大的通訊容量及低延遲的特色，目前海底光電纜已經取代衛星，承擔了99％的跨國通訊。」亦強調其作為基礎建設的重要性，「這些海底設備必須在深海正常運作25年。」
各國的情報機構以海底電纜為目標，進行監聽和資訊收集的行為，可以追溯到使用有線電話的時代。這種互相對峙的狀態從美蘇冷戰時期一直延續至今。
美國國家安全局 （NSA）和中央情報局（CIA）的前職員愛德華・史諾登（Edward Snowden），曾在2013年舉報美國國家安全局的稜鏡計劃監聽專案（PRISM），最近也揭露了美國政府利用海底電纜進行資訊蒐集的行為。此外，中國的華為海洋等公司也參與了海底電纜事業。
中國對外的間諜活動越發活躍
關於中國針對美國的間諜活動，今年2月，多個無人偵察氣球飛入美國及加拿大上空，被美方軍機擊落。中國聲稱這些是用於氣象觀測的民用氣球，但是美國在擊落氣球後進行了調查，發現氣球上搭載了多個天線和用來提供電力以啟動感應器的太陽能板。美國政府高官指出，「這些氣球能夠定位手機等設備，並蒐集數據。」
另外，據今年6月8日美國《華爾街日報》報導，美國當局表示，中國計劃在靠近美國本土的古巴境內設立間諜機構。此後，美國政府高官透露，中國一直計劃於古巴展開間諜活動，並早在2019年加強了資訊蒐集設施，引發大量討論。
其中，關於偵察氣球，日本防衛省受到美國案例的啟發，在今年2月宣布，2019年11月、2020年6月、2021年9月分別於鹿兒島薩摩川內市、仙台市、青森縣八戶市上空發現的氣球，極有可能是來自中國的無人偵察氣球。如果屬實，已經侵犯日本領空，將通過外交途徑向中國政府進行確認，並表示絕不容忍其侵犯日本領空。
《This week on OKINAWA》根據新的證詞指出，2018年在沖繩近海的海底光纖電纜上發現了中國製的監聽設備。該雜誌亦提到，一位熟悉間諜、反間諜的前陸上自衛官做出了評論，「雖然涉及軍事機密的通訊會使用衛星，但是民間、大眾傳媒的通訊仍被中國攔截、監聽著，這是一大威脅。」
延伸閱讀
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- 《路透社》記者直擊：古巴的秘密軍事基地是中國的監聽站嗎？
- 中國駭客組織「伏特颱風」被控攻擊美國設施，一篇看懂潛在威脅
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
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淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
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WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
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- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
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榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！