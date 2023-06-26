2023/06/26,
影劇

《閃電俠》慘遭滑鐵盧第2週票房暴跌73%，北美票房尚未破億幾乎可宣告賠本

《閃電俠》慘遭滑鐵盧第2週票房暴跌73%，北美票房尚未破億幾乎可宣告賠本
Photo Credit: 華納兄弟

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DC影業的超級英雄《閃電俠》票房持續不利，進入第二週後北美票房暴跌，也幾乎讓這部斥資2億美元、1億美元行銷的大作宣告賠本作收，而DC影業今年還有兩部超級英雄大片要上映，但從《沙贊！眾神之怒》到《閃電俠》，幾乎讓DC在票房上沒有有樂觀的本錢。

由伊薩米勒（Ezra Miller）主演的《閃電俠》票房碰上嚴重鐵板，6月於全球盛大上映之後，至今為止北美僅進帳8764萬美元，除了北美之外的國際市場則是1.23億美元，總累積為2.1億美元，對於一部製作成本2億美元，營銷成本1億美元的超級商業鉅片而言，目前的成績遠低於預期成績，與戲院拆完帳之後，未來也幾乎宣告製片廠華納兄弟對於《閃電俠》是賠本作收。

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Photo Credit: 華納兄弟

而在票房市場上，《閃電俠》上週也持續面對老對手《元素方城市》以及《蜘蛛人：穿越新宇宙》等片的群起圍攻，根據《綜藝報》指出，上週末《閃電俠》在北美4265家電影院，票房僅進帳1530萬美元，進入第二週末票房暴跌73%，相比近期DC的超級英雄作品，《黑亞當》的59%以及《沙贊！眾神之怒》的69%相比，《閃電俠》在票房上顯然遇上更大的跌幅。

《閃電俠》在北美的首週末票房為5500萬美元，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）當時就表示：「對於一部超級英雄電影來說，《閃電俠》為期三天的首映表現不佳。」

尤其是隨著6月30日即將上映的《印第安納瓊斯：命運輪盤》，7月暑期持續接檔的大片《不可能的任務：致命清算第一章》以及大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》，《閃電俠》在票房上幾乎也沒有上升反彈的空間。

而且《閃電俠》次週在北美的1530萬美元，反倒輸給在北美已上映4週《蜘蛛人：穿越新宇宙》的1930萬美元，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的票房也重回北美冠軍。至今為止，《蜘蛛人：穿越新宇宙》在北美累積3.16億美元，全球票房則為5.6億美元，此成績非常亮眼，也幾乎是《閃電俠》難以企及的數字。

而今（2023）年DC旗下的超級英雄，《沙贊！眾神之怒》、《閃電俠》的票房皆不甚理想，今年DC則還有《藍甲蟲》（8月）、《水行俠2：失落的國度》（12月），從上半年的票房檢視，也讓後續的兩部大作的票房預測不敢過於樂觀。

至於《元素方城市》則是以1850萬美元的票房，位居上週北美票房亞軍，這也讓《元素方城市》於北美的票房累積達到6500萬美元，全球票房則是1.21億美元。《元素方城市》進入次週的票房跌幅僅有37%，從比例來看次週的表現算是不錯。

不過，《元素方城市》的首週末開票成績非常糟糕，北美僅有2950萬美元，遠低於2015年《恐龍當家》以及2020年《1/2的魔法》的3900萬美元，《元素方城市》甚至成為皮克斯當代最糟糕的開片票房。次週的微小跌幅則代表或許市場的口碑評價尚可，但《元素方城市》的製作成本也落在2億美元，幾乎也會賠本作收。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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