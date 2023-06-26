《閃電俠》慘遭滑鐵盧第2週票房暴跌73%，北美票房尚未破億幾乎可宣告賠本
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DC影業的超級英雄《閃電俠》票房持續不利，進入第二週後北美票房暴跌，也幾乎讓這部斥資2億美元、1億美元行銷的大作宣告賠本作收，而DC影業今年還有兩部超級英雄大片要上映，但從《沙贊！眾神之怒》到《閃電俠》，幾乎讓DC在票房上沒有有樂觀的本錢。
由伊薩米勒（Ezra Miller）主演的《閃電俠》票房碰上嚴重鐵板，6月於全球盛大上映之後，至今為止北美僅進帳8764萬美元，除了北美之外的國際市場則是1.23億美元，總累積為2.1億美元，對於一部製作成本2億美元，營銷成本1億美元的超級商業鉅片而言，目前的成績遠低於預期成績，與戲院拆完帳之後，未來也幾乎宣告製片廠華納兄弟對於《閃電俠》是賠本作收。
而在票房市場上，《閃電俠》上週也持續面對老對手《元素方城市》以及《蜘蛛人：穿越新宇宙》等片的群起圍攻，根據《綜藝報》指出，上週末《閃電俠》在北美4265家電影院，票房僅進帳1530萬美元，進入第二週末票房暴跌73%，相比近期DC的超級英雄作品，《黑亞當》的59%以及《沙贊！眾神之怒》的69%相比，《閃電俠》在票房上顯然遇上更大的跌幅。
《閃電俠》在北美的首週末票房為5500萬美元，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）當時就表示：「對於一部超級英雄電影來說，《閃電俠》為期三天的首映表現不佳。」
尤其是隨著6月30日即將上映的《印第安納瓊斯：命運輪盤》，7月暑期持續接檔的大片《不可能的任務：致命清算第一章》以及大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》，《閃電俠》在票房上幾乎也沒有上升反彈的空間。
而且《閃電俠》次週在北美的1530萬美元，反倒輸給在北美已上映4週《蜘蛛人：穿越新宇宙》的1930萬美元，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的票房也重回北美冠軍。至今為止，《蜘蛛人：穿越新宇宙》在北美累積3.16億美元，全球票房則為5.6億美元，此成績非常亮眼，也幾乎是《閃電俠》難以企及的數字。
而今（2023）年DC旗下的超級英雄，《沙贊！眾神之怒》、《閃電俠》的票房皆不甚理想，今年DC則還有《藍甲蟲》（8月）、《水行俠2：失落的國度》（12月），從上半年的票房檢視，也讓後續的兩部大作的票房預測不敢過於樂觀。
至於《元素方城市》則是以1850萬美元的票房，位居上週北美票房亞軍，這也讓《元素方城市》於北美的票房累積達到6500萬美元，全球票房則是1.21億美元。《元素方城市》進入次週的票房跌幅僅有37%，從比例來看次週的表現算是不錯。
不過，《元素方城市》的首週末開票成績非常糟糕，北美僅有2950萬美元，遠低於2015年《恐龍當家》以及2020年《1/2的魔法》的3900萬美元，《元素方城市》甚至成為皮克斯當代最糟糕的開片票房。次週的微小跌幅則代表或許市場的口碑評價尚可，但《元素方城市》的製作成本也落在2億美元，幾乎也會賠本作收。
新聞來源
- Box Office: ‘Spider-Verse’ Returns to No. 1 as ‘The Flash’ Collapses by 73% and Jennifer Lawrence’s ‘No Hard Feelings’ Opens to $15 Million（Variety）
延伸閱讀
- 《沙贊！眾神之怒》票房慘遭滑鐵盧，超級英雄電影的號召力大不如前？
- 《蜘蛛人：穿越新宇宙》持續寫紀錄，超越首集成為索尼影業史上票房最高動畫電影
- 【影評】《閃電俠》：一分為二的超級英雄，伊薩米勒有巴布狄倫、琳賽蘿涵、死侍的影子
- 《阿凡達》名導詹姆斯卡麥隆抨擊超級英雄電影：「漫威和DC的角色不管幾歲，表現得就像大學生」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
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我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！