2023/06/26,
勞工

「週休三日」公民提案，人事行政總處3原因不予參採，勞動部：現階段全面實施有困難

「週休三日」公民提案，人事行政總處3原因不予參採，勞動部：現階段全面實施有困難
圖為民眾搭乘捷運上下班通勤之畫面。｜Photo Credit: 中央社

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勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，以整體產業來說，現行缺工情況下，要再壓縮工時、增加休息時間，各行各業都會比較辛苦，可能影響農產果菜運銷；警消人力也更吃緊，恐導致超勤時數大增；醫療機構及社福機構以現階段人力評估，門診、照顧人力都會無法跟上。

（中央社）民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲逾5000人連署，今（26）日行政院人事行政總處、勞動部正式回應出爐，人事行政總處列3點原因，決定不予參採。

民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」及「修改勞基法第30條，降低每週工時」，獲逾5000人連署，政府分別將在6月26日、7月2日前回應。

經過相關機關問題釐清、討論研議等程序之後，人事行政總處、勞動部今日均正式回應，對於週休3日持保留態度。

人事行政總處列出3大考量，首先，實施週休3日攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

第二，目前沒有其他國家公、私部門全面實施週休3日的經驗，僅有極少數國家試辦部分政府機關週休3日的案例，缺乏實施週休3日對政府機關的行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響等經驗或統計分析數據可供參考。

第三，政府機關負有執行公共任務的責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向的條件及配套措施還沒有完備之前，不宜貿然全面實施週休3日。

人事行政總處表示，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成此案提議，加上上述因素，因此決定不予參採。

勞動部則說，經開會討論，週休3日除了涉及諸多法規須修正，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，才能有辦法進一步討論。

勞動部表示，落實週休2日仍是現階段政策重點，不過為了強化事業單位遵循法令，避免勞工過勞，將持續加強勞動條件檢查及相關法令宣導，營造友善職場環境。

勞動部：現階段全面實施週休3日，對多個產業有困難

（中央社）勞動部今日表示，現階段要全面性實施週休3日或縮短勞基法工時規定，恐造成教育現場、產業經濟及醫療社福等的困難，但若工作職務適合，事業單位可利用彈性工時調整。

民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」及「修改勞基法第30條，降低每週工時」，均獲逾5000人連署。行政院人事行政總處與勞動部等相關部會今日在平台上正式回應。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛下午接受媒體聯訪表示，7日已與各地主管機關、事業主管機關和勞工團體等召開會議，經熱烈討論，不論勞資雙方都認同，現階段全面性實施週休3日或縮短勞基法工時規定，都不是很好的時機。

教育現場部分，黃維琛指出，週休3日可能要配合課程縮減，若維持現行學制要在時間內修完相同學分，則可能要縮減寒暑假、或將1天7節課增加為9節，對學生來說會很辛苦，且恐有場館、老師衝堂問題；若各學校有意願和餘裕可以自行調配，但是要全面性推動，恐壓縮彈性空間。

金融股市與產業經濟方面，黃維琛說，金管會指出，以現在成交量推估，週休3日後每年證交稅會減少新台幣300億元，營業員收入也會受影響，且因國外現在都還沒有週休3日，產業經濟將面臨競爭力的問題。

黃維琛指出，以整體產業來說，現行缺工情況下，要再壓縮工時、增加休息時間，各行各業都會比較辛苦，可能影響農產果菜運銷；警消人力也更吃緊，恐導致超勤時數大增；醫療機構及社福機構以現階段人力評估，門診、照顧人力都會無法跟上。

黃維琛說，缺工部分，勞動部已增加方案，盼提升勞參率，「多一些勞工進入勞動市場，就有機會讓每個人的工作時間往下調」。另外，產業在職務適合、不缺工狀況下，也可利用現有雙週、4週彈性工時，集中甚至減少工作時間，達成週休3日，有賴勞資雙方討論協調。

至於台灣工時與經濟合作暨發展組織（OECD）主要先進國家相較為第4高的說法，勞動部分析說明，因日、韓、德等國部分工時勞工占16%到26%（台灣僅占3%），因此平均每人每年總工時統計遭拉低；若以全時就業者比較，台灣2021年每週經常性工時為41.6小時，比韓國43.9小時、日本42.5小時都低，且與德國40.1小時及台灣法定正常工時40小時相去不遠。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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