中國對美光晶片實施禁令，最後傷害的可能是自己

翻譯：Sherry Chen

隨著美國和中國在科技領域爭奪主導地位，中國國家互聯網信息辦公室以美光未能通過網絡安全審查為由，將其禁止參與中國的「關鍵基礎設施」項目。

隨後，中國國家網絡安全審查辦公室宣布將審查在中國銷售的美光產品，以「防止因產品問題引起的網絡安全風險，維護國家安全」。然而，在3月31日辦公室啟動網絡安全審查時，引用了「中華人民共和國國家安全法」和「中華人民共和國網絡安全法」，而非針對特定產品的關注，引發了國際間對審查有效性的辯論。

中國在廣島舉行的G7峰會結束當天宣布了這項禁令。北京方面聲稱這項禁令純粹出於國家安全考慮，然而美國商務部認為這是出於政治動機和經濟脅迫的形式。無論北京方面的理由是什麼，這都對雙邊貿易關係造成了打擊，並將在長期來看損害中國經濟。

中國的動機

中國共產黨（CCP）參與國際貿易的動機一直與其他國家不同。在現代中國形成的過程中，中國共產黨主席毛澤東擁護國內生產和自給自足，但這對經濟發展造成了損害。他的繼任者，中國共產黨主席鄧小平，在國外被視為擁抱貿易自由化原則的改革者，但他將國際貿易視為實現毛澤東政治目標的資源聚集方式。中共對貿易的觀點可以用鄧小平提出的「韜光養晦」一詞來概括。

自從2018年習近平主席再次上任以來，中國利用經濟脅迫來實現政治目標的做法不斷增加。根據歐洲議會研究服務的報告，經濟脅迫最常見的目標，是「易於與受脅國家產業相關聯的象徵性行業」。

除了發起經濟脅迫行動外，習近平主席還通過「中國製造2025」倡議，試圖「加強中國在高科技產業中的全球強國地位，減少對外國技術進口的依賴」。中國認為，已經在國際投資方面取得了相當程度的發展，並可以更有效地運用其經濟實力在與其他國家的政治爭端中發揮作用。然而，將經濟實力作為武器，將使中國在長期內相對於G7成員國處於較弱的地位，最終將損害中國人民和國家的製造業基礎。

中國共產黨利用其經濟實力對其自身的人民和產業造成損害的一個例子是2020年對澳大利亞煤炭的禁令。

在2020年，中國要求國有能源公司和鋼鐵製造商停止進口澳大利亞煤炭，原因是澳大利亞支持對Covid-19的來源進行獨立調查。這一禁令立即影響了兩國，到12月份，大約有46艘載著約500萬噸澳大利亞煤炭的船隻滯留在中國海岸線外。煤炭價格在澳大利亞內部大幅下跌，而在中國卻飆升，導致兩者之間出現了每噸85美元的價格差異。

在禁令實施後，中國能夠找到俄羅斯等其他的煤炭供應國，而澳大利亞則能夠找到其他的買家，比如日本，其中一些買家還以高價轉售澳大利亞煤炭給中國。中國的國有企業，如中國大唐集團、中國華能集團、中國能源投資集團和中國寶武鋼鐵集團，在北京解除禁令後，僅在2023年初才重新開始進口澳大利亞煤炭。

這一政治行動中最大的輸家並非澳大利亞，其煤炭出口僅在2021年下降了2-3%，而是中國的民眾和私營企業。中國的國有企業受到中國政府的經濟後盾，免受經濟後果的影響。

美國對中國的禁令作出回應

美國商務部在與印太經濟框架（IPEF）盟友合作方面，在應對中國經濟脅迫方面表現出了特別的效果。商務部與IPEF貿易部長舉行了會議，討論中國對美光的針對性行為。華盛頓認為，這一禁令是出於政治動機，針對美光是因為它是一個著名的美國品牌，這與歐洲議會關於中國經濟脅迫戰術的簡報一致。

雖然美光禁令只是眾多事件中的一個，但它使美國及其盟友更加團結，共同應對中國的整體經濟脅迫。這可以從美國國內政策與國際協議和夥伴關係的一致性中看出。

根據美國商務部長吉娜·雷蒙多的說法，印太經濟框架關於供應鏈的協議與520億美元的CHIPS法案一致。這兩項倡議將增強美國國內的半導體製造能力，增加來自美國盟友的外國投資，並減少美國與其13個印太經濟框架盟友之間的貿易壁壘。通過應對中國的經濟脅迫，增加友好國家之間的貿易關係，美國正在帶領其他國家解除中國的經濟武器庫，同時保護全球產業免受由政治引起的經濟震盪的影響。

Photo Credit: GettyImages 美國商務部長吉娜·雷蒙多（右）

對未來的影響

分析師預測，這項禁令對美光的影響將有限，財務成本只估計占公司收入的個位數百分比。美光在中國市場的大部分收入與關鍵基礎設施無關，而這是中國禁令的焦點領域。美光總收入中約有20%來自「企業和雲服務器」領域，這可能是中國認為的關鍵基礎設施。

中國市場僅占美光收入的11-16％，當加上向中國市場銷售的經銷商客戶時，收入暴露率約為25％。伯恩斯坦分析師Mark Li估計，如果中國所有的伺服器禁止使用美光產品，將只對美光的收入產生2％的影響。如果考慮更廣泛的25％收入暴露率，這些限制將影響其5％的收入。

記憶體單元是一種基於全球供求的商品，其價格由供應和需求決定。在禁令實施後，中國將不得不以較高的價格從美光的競爭對手購買記憶體單元，包括韓國的三星和SK海力士。與此同時，美光將能夠找到其他替代目的地銷售其產品，因為全球對記憶體單元的需求仍然存在。

截至2023年，中國建立國內DRAM製造基地的努力已經失敗。依賴外國供應商的情況下，中國對關鍵基礎設施的限制不太可能擴展到消費產品，這可能將最小化對美光收入的影響，大約只有2％左右。