2023/06/26,
印太

Tik Tok將在東南亞投資數十億美元 ，印尼賣家通過直播熱潮獲利

Tik Tok將在東南亞投資數十億美元 ，印尼賣家通過直播熱潮獲利
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TikTok首席執行長周受資日前宣布，未來幾年將在東南亞地區投資數十億美元，其中最大經濟體印尼不僅擁有最多用戶，不少商家透過該平台的直播功能販賣商品，TikTok去年在東南亞地區的44億美元商品交易總額中，印尼便佔了42%，

據《CNN BUSINESS》報導，字節跳動旗下TikTok首席執行長周受資（Shou Zi Chew）在本月15日表示，在全球對該公司的數據安全審查日益嚴格的情況下，TikTok未來幾年將在東南亞投資數十億美元。TikTok在東南亞總共擁有3.25億用戶，其中1.25億的用戶聚集在印尼，周受資也補充，TikTok在東南亞擁有8000名員工，東南亞最大經濟體印尼的TikTok上有200萬店家在該平台上銷售商品。

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TikTok CEO周受資。

根據新加坡諮詢公司Momentum Works的數據，TikTok去年在東南亞地區促成了44億美元（約新台幣1365億元）的商品交易總額（GMV），印尼便佔了該筆金額的42%。

亞洲新聞台》也指出，印尼用戶在這款應用程式上的花費比其他東南亞用戶都要得多。該平台上所推出的「TikTok Shop」也越來越受歡迎，去年在東南亞銷售的商品中有三分之一以上為印尼人所購買，印尼企業家紛紛湧向該平台推廣科技、時尚服飾和自製產品。店家被TikTok的電子商務功能所吸引，這些功能使他們能夠通過直播或開設線上商店進行銷售。

旗下擁有20名線上銷售直播主的服飾品牌Monomolly發言人Nadya Paramitha表示，自去年啟動TikTok直播功能以來，該公司的收入增長了30%，且據該公司的員工稱，TikTok平台的演算法推動了Monomolly的業務發展。

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TikTok銷售經理Chelvyana Onggo Winata則表示，該平台允許賣家「隨機進入新市場」，而不是依賴用戶基於興趣的搜索結果。除了公司，許多個人的直播主也使用TikTok進行直播並銷售產品。

TikTok充分利用了印尼市場，自2021年推出以來，已擁有超過200萬賣家。每在該平台上售出一件商品，該公司便收取1%的佣金和2萬印尼盾（約新台幣41元）的費用，從而在競爭中不斷擴大市場份額。

此外，專家也表示TikTok的印尼戰略正在迎合購物習慣的轉變，因為年輕客戶需要更新奇的體驗來才會打開錢包，例如買家透過「虛擬對話」與賣家進行互動。

雅加達經濟與法律研究中心分析師Bhima Yudhistira也表示：「印尼的數位市場由Z世代主導，因為他們更能適應新事物，市場模式會也會隨之迅速變化。」

他也補充，在印尼的帶動下，東南亞的線上購物明年預計將發展成為一個價值350億美元（約新台幣1兆859億元）的市場。

但《金融時報》指出，TikTok在東南亞地區面臨的挑戰是要從時尚和美容領域、平均訂單價值較低的商品，轉向更高單價的商品。

「他們（TikTok）擅長化妝品和護膚品，但在電子產品或家居用品和其他利潤率較高的商品方面，儘管付出了很大努力，他們仍舉步維艱。」印尼一家以電子產品為主的電子商務平台的高管表示。

此外，印尼由數千個島嶼組成，當中有許多偏遠的村莊，因此TikTok嚴重依賴第三方支付服務也被視為一個弱點。

即便TikTok來勢洶洶，但其在東南亞電子商務市場上仍要與來自Sea的蝦皮（Shopee）、以及阿里巴巴的拉贊達（Lazada）兩家大巨頭競爭。由於專注於削減成本和盈利，蝦皮與拉贊達的銷售增長在過去18個月中皆有所放緩，但兩家公司目前正準備專注於提高商品交易總額。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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