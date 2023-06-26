斯洛伐克反北約、反歐盟、反烏克蘭情緒高漲，左派民粹主義費佐有望贏得9月大選

綜合《華盛頓郵報》與《CGTN》報導，斯洛伐克的反北約、反歐盟及反烏克蘭情緒日益高漲，使主張停止援助烏克蘭、制裁俄羅斯的，左派民粹主義政治人物費佐（Robert Fico），於國內的民調躍升榜首，很可能於今（2023）年9月贏得大選，成為下一屆斯洛伐克總理。

斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）表示，斯國民眾之所以出現反對援助烏克蘭的情緒，除了國內政治動盪、俄烏戰爭使經濟衰退以外，俄國對斯國成功的資訊戰與大外宣也是關鍵之一。而隨著俄烏戰爭持續，除了斯洛伐克以外，極端主義也逐漸在歐洲抬頭。

斯洛伐克反烏克蘭的原因

經濟不穩定與政治動盪

自俄烏戰爭開打以來，斯洛伐克一直是堅定支持烏克蘭的國家之一。斯洛伐克正在增加武器的產量以應對俄烏戰爭，上個（5）月，政府宣布將在未來兩年內，增加155毫米砲彈的產量為目前的五倍。斯洛伐克也在今年向烏克蘭提供了13架MIG-19戰鬥機。

然而，斯國內部反對援助烏克蘭的勢力正逐漸抬頭。曾兩度擔任總理的費佐察覺到了民意，因此在備戰今年9月的大選時，主張停止援烏以及脫離親北約、親歐盟的路線，收獲了大批民眾，尤其是年輕選民的支持，費佐的支持度也一舉躍升全國第一。

民意轉向的一大原因是戰爭對經濟的打擊，俄烏戰爭開打以來，斯洛伐克的經濟遭受重創，國內的生活成本大漲，許多貧窮家庭入不敷出，導致民眾希望能盡快結束對烏克蘭的援助。

此外，斯洛伐克近年頻繁遭遇政治動盪，在過去三年間就換了三次政府，今年9月的選舉很可能使斯洛伐克再度更換政府。而多數民眾對於國家在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間的防疫表現也不滿意。

上述幾個因素使得斯國民眾對政府的信任度大幅降低。根據斯洛伐克智庫GlobSec今年的調查，斯國民眾對政府的信任度僅有18％，也連帶使得現任政府親西方、烏克蘭的立場受到質疑。

成功的資訊戰

斯洛伐克總統卡普托娃指出，俄國在斯國成功操作資訊戰也是扭轉民意的關鍵之一。根據《華盛頓郵報》報導，俄國將北約及烏克蘭士兵比喻為「納粹」，並將俄烏戰爭歸咎於美國，指出美國試圖利用讓烏克蘭加入北約，挑起衝突，引發第三次世界大戰。

此類訊息被費佐及其他反對派政治勢力大肆傳播，使多數民意逐漸反美親俄。

根據GlobSec 3月的調查，只有40%的斯洛伐克人認為，俄羅斯需對俄烏戰爭的爆發負責，有34%的人認為是西方主動挑釁俄羅斯才導致戰爭爆發。根據同一份調查，去（2022）年斯洛伐克有72％的民眾認為政府應繼續留在北約，而今年只剩下58%的斯洛伐克人，支持國家續留北約。

在軍事援烏方面，斯洛伐克智庫布拉迪斯拉瓦政策研究所（Bratislava Policy Institute）的一項調查指出，有70%的斯洛伐克人反對向烏克蘭提供武器。民調公司易普索（Ipsos）的調查則發現，有60%的斯洛伐克受訪者，反對向烏克蘭捐贈MiG-29戰鬥機。在費佐的支持者中，有92%的民眾反對向烏克蘭捐贈MiG-29戰鬥機。

民粹主義正逐漸蔓延歐洲

根據《華盛頓郵報》報導，隨著俄烏戰爭持續，歐洲許多國家都出現了民粹主義、極端主義復興的浪潮。

除了匈牙利長期受較支持俄國的極右翼總理奧班（Viktor Orban）執政以外，近期，德國的極右翼政黨另類選擇黨（AFD）的支持度逐漸上升，目前已與執政黨社會民主黨（SPD）持平。

此外，奧地利的極右翼民粹主義政黨自由黨（FPO）成為該國主要的政治勢力，西班牙的極右翼政黨人民聲音黨（VOX）也預計在下個（7）月的選舉中扮演關鍵角色。

卡普托娃也對斯洛伐克即將舉行的選舉感到擔憂。她警告，若費佐最終勝選，民粹主義將在歐洲進一步擴散，斯洛伐克也可能會重蹈匈牙利的覆轍，成為「歐盟的問題兒童」。

對烏克蘭、歐盟的影響

歐盟的許多官員擔憂，費佐將成為下一個奧班，對於歐盟而言，若最後費佐勝選，斯洛伐克可能會與匈牙利一起，進一步分裂歐盟。

斯洛伐克臨時外交部長弗拉喬夫斯基（Miroslav Wlachovsky）則補充，對於烏克蘭而言：「如果越來越多國家效仿匈牙利，則未來恐不會再有獨立的烏克蘭，因為他們將沒有用於自衛的彈藥或武器。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航