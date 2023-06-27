2023/06/27,
社會

政治圈Metoo正在逐漸退燒？數據顯示綠負聲量最高、好感度三黨打平

政治圈Metoo正在逐漸退燒？數據顯示綠負聲量最高、好感度三黨打平
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

6月初至今，政治圈相關討論逐步遞減，直到6月中旬政治圈聲量與非政治圈聲量黃金交叉，焦點逐漸轉向演藝圈。從資深藝人許傑輝被多人控訴性騷開始，到黃子佼被爆後聲量衝上高峰，從輿情走勢觀察，這把火在燒向演藝圈後，政治圈的MeToo討論熱度正在遞減。

政壇本月初爆發MeToo風波，一路延燒到藝文界、教育界、演藝圈，其中民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量接連傳出相關案件，包括民進黨內驚爆多起前黨工遭同事、合作廠商騷擾的事件，黨內也組成調查小組進行調查、進行懲處。

國民黨立委傅崐萁被控性騷、立委陳雪生被法院認定性騷，外界高度關注其是否仍將代表國民黨參選2024立委；民眾黨前發言人徐千晴自曝被黨內主管性騷經驗，以及前黨工踢爆曾被「吃案」；時代力量則有前黨員劉仕傑涉嫌性騷擾，後由中央黨部出面道歉，均引發輿論譁然。

面對這波性騷風暴，行政部門與朝野立委紛紛提出「性平三法」修法主張，盼在7月前完成修法程序，回應社會期待。

MeToo焦點由政治圈轉向娛樂圈

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析6月1日至6月19日之間，網路輿情聲量走勢，並分析有關「性騷風波」的討論中，與政治人物相關以及與政治人物無關的網路聲量表現。

數據分析發現，月初政壇從民進黨開始爆發MeToo風波，例如距離首起個案爆發4天後、6月3日單日聲量衝上超過6.6萬則，社會高度熱議「民進黨兩天爆8＋1性騷擾案」，隨後整體聲量逐步趨緩，來到每天平均2.9萬則左右。

而政治圈相關討論逐步遞減，直到6月中旬政治圈聲量與非政治圈聲量黃金交叉，焦點逐漸轉向演藝圈。

尤其是資深藝人許傑輝被多人控訴性騷，6月15日發布聲明「退出演藝圈」，單日非政治圈聲量超過2.2萬則，而6月19日近年形象良好的主持人黃子佼遭多人控訴性騷，他自拍影片承認涉事、進一步踢爆多位主持人的「黑歷史」引發軒然大波，單日非政治圈聲量衝上4萬多則高峰。從輿情走勢觀察，政治圈的MeToo討論熱度遞減，這把火在燒向演藝圈後，焦點已逐步轉移。

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Photo Credit: TPOC

相較藍白兩黨，民進黨受傷最重

進一步討論政壇MeToo風暴中，處於輿論批評核心的民進黨、國民黨、民眾黨三個主要政黨的網路正負面聲量。

整體而言，三黨都陸續爆出類似案件，但處置方式或有不同。數據指出，民進黨、國民黨、民眾黨的網路好感度（P/N值）差不多，均落在0.13至0.15的低谷之間，顯示性別議題早已跳脫政黨屬性，民眾對於類似事件的態度是絕不寬容。

不過，三黨的整體聲量與負面聲量數字出現明顯差別，民眾黨2萬多則總聲量中，負面聲量高達1萬出頭，國民黨5.7萬多則總聲量中，負面聲量逼近3萬則，民進黨21.9萬則總聲量中，負面聲量衝破9.6萬則，直逼10萬大關。

這顯示相較藍白兩黨，民進黨受傷最重，負面聲量是另外兩黨的數倍，特別是相較藍白陣營，民進黨長期強調性別平等價值並以此自我標榜，但在這波MeToo運動中，過往進步價值形象翻車，成為輿論反噬、批評的主要原因。

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Photo Credit: TPOC

台灣掀起MeToo浪潮，橫跨各個領域，無論是政治圈、外交圈、司法界、藝文界、教育界、演藝圈，甚至是其他領域的公眾人物，陸續有人被指控曾涉性騷，面對眾多受害者勇敢站出來，重新闡述過往遭受的性騷擾、性暴力，在在引發輿論關注，特別是在年輕世代為主的網路社群方面，迴響特別熱烈。

MeToo是否將成為選戰主戰場？

外界也好奇，對比2022年地方選舉中，各黨派的「論文門」成為選戰攻防主旋律，面對即將到來的2024年總統及立委選舉，「MeToo」是否將成為主要戰場？

從網路輿情數字觀察，大眾討論性騷風波的討論熱度有逐漸消退的趨勢，並將焦點轉向演藝圈，不過，從過去幾次選舉不難看出，年輕人未必對特定政黨有堅定的政黨認同，但總會有堅定的議題價值，就算討論聲量消退，性別議題仍將成為外界檢視各個政黨、候選人的重要指標。

因此，各政黨應趁著台灣社會關注MeToo運動之際，徹底檢討黨內性平機制，具體回應民意，對性別平等、多元、友善做出貢獻，才有辦法說服年輕世代自己的擁有與其相同的價值，進一步爭取選票支持。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：政治圈「Metoo」風潮過了？數據揭綠負聲量最高　好感度三黨打平

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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