跨性別免術換證案終極勝訴，四個月過去改變來了嗎？

撰文：Cadence、Cindy｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Beth｜製圖：Mo

今年2月，歷經超過七年的漫長訴訟，香港的跨性別社群終於成功爭取法院推翻嚴苛的更改身份證性別規定：終審法院五位法官一致裁決，入境處強制跨性別人士完成下身手術才可更改身份證性別，違反《基本法》和侵犯人權，頒令入境處撤銷政策。這次「終極勝訴」絕對是跨性別平權的里程碑，影響深遠，但是否就「一天光晒」，跨性別人士終於得到期盼已久的法律承認？終審結果出爐後，入境處隨即表示會研究判詞並跟進，超過30個本地團體亦曾聯署和到各政府部門請願，要求港府盡快跟進判詞並訂立《性別承認法》。但四個月過去，入境處仍未公佈新的換證安排如何，甚至連其中一位案主Henry都曾表示未能成功換證 ——司法上的勝利好不容易爭取到了，政策以致社會觀念上的真正平權何時才到？除了回顧這宗司法覆核案的高低跌宕和後續發展，Ｇ點亦訪問了案主之一的Ｑ先生，記錄他參與官司的心路歷程及未來展望。

圖片由作者提供 其中一位申請人Henry 謝浩霖（中）與支持者於終院外留影。終審勝訴後，他形容這次裁決是遲來的公義。

多年來，入境處規定跨性別人士必須「完成」性別肯定手術，即切除子宮、卵巢或陰莖等性器官，再建造陰莖或陰道，才能申請更改身份證上的性別登記。但縱觀全球，很多國家或地區的性別承認制度皆向更人性化的方向發展，如接納跨性別人士自我聲明（self-determination）或僅要求一定程度的醫學證明，手術不再必須。像香港要求跨性別人士做手術才能換證，可謂採用了最嚴苛的門檻——下身手術不僅侵入性強、復原時間長，亦會令人失去生育能力，所以不是每位跨性別人士都願意或適合進行手術。本案三位申請人Ｑ、Ｒ和Henry皆是女跨男的跨性別人士，過去曾接受胸部切除手術和荷爾蒙治療，亦以男性身份生活多年，卻仍被入境處以「未完成全套手術」為由拒絕換證，因此分別在2015年和2017 年狀告入境處違憲。

隱暪家人投身十年司法戰 Ｑ：見前輩平權努力望貢獻

據Ｑ先生回憶，2012年前跨性別男性若在海外完成胸部手術，回港即可更改身分證上的性別。但當他計劃提出申請時，入境處卻在2012年實施新政策，詳細要求跨性別人士必須完成下身手術方可更改性別。Ｑ曾過境澳門，當他向關防職員展示標記為女性的身份證時，職員看了看他的樣子，一臉奇怪。Ｑ唯有說出口：「我係跨性別。」雖然最終他順利過關，但諸如此類的困擾和誤解在生活中不斷累積，成了他申請司法覆核的初衷。

從萌生念頭到真正落場爭取，卻是同路人的經歷給了Ｑ勇氣，讓他行前多一步。「我喺trans嘅社群成長，佢地令我見到人生嘅光。同埋見住前輩為我們爭取跨性別權利同做好多教育，我都想貢獻返個社群」Ｑ說。起初完成胸部手術卻不能改自己的身份證，Ｑ主要覺得「好嬲」，但2013年他看到Ｗ小姐案在不被人看好的情況下，歷經高院原訟庭及上訴庭兩審俱敗後，最終在終院逆轉勝，他於是在同年年底開始諮詢律師意見，並終於在2015年申請司法覆核，挑戰入境處的不平等政策。

圖片來源：蘋果日報

司法平權之路卻非一蹴而就，如同W小姐案，Ｑ他們的案件也是在高院吃了兩次敗仗，上訴庭法官更在判詞中斷言「全套手術是最清晰、絕對和客觀的標準」，必須確保改變性別不可逆轉，自我聲明、荷爾蒙治療或局部手術都不足以證明這一點。最終上訴至終院的只剩下Ｑ和 Henry。

「其實都唔止打咗七年，由搵律師計都有十年，一開始都預咗要打到終審法院」Ｑ輕描淡寫地說。對高院兩仗俱敗，他表現得十分坦然。熟悉香港司法體系的他知道，即使高院判他們贏，政府同樣會上訴到底，案件最終必會在終院解決，因此之前的敗訴都沒有影響他上訴的決心。反而是Ｑ身邊的家人，十年間曾多次勸說他不要堅持下去：「我初初都係暪住家人入稟司法覆核，佢地都有叫我discontinue（終止聆訊）……有次未上到終院，阿爸就遊說我：『宜家社會嗰狀況，你搞司法覆核落去都唔會贏。』我提到Ｗ小姐都係輸兩次先贏，佢就話：『宜家政治氣氛唔同咗。』」。

終院一致裁定入境處違憲 不合理侵犯跨性別身體主權

但終院在今年2月頒下判詞，Ｑ和 Henry真的迎來逆轉勝。五位法官一致裁定入境處要求跨性別男性完成下身手術才能換證，侵犯了他們在《香港人權法案》第14條下享有身體完整性（body integrity）的權利，令跨性別人士「被迫選擇基本權利被侵犯，或接受侵入性強、醫學上卻非必要的手術的兩難局面」（判詞第107段）。至於入境處一直強調的「必須確保改變性別後不可逆轉」，終院採納內分泌學家Dr Joshua David Safer的分析 ———— 雖然Dr Safer承認不能完全排除跨性別男性更改身份證後，恢復換證前性別並懷孕的可能性，但他行醫多年從未遇過這種個案，形容為「非常例外」的情況，而他亦補充除了下身手術外，很多跨性別男性會接受的療程，包括服食荷爾蒙改變毛髮生長、聲線和喉結的構造、胸部切除手術等都是不可逆轉（判詞第98、99段）。

終院同時參考了英國、荷蘭、德國、意大利、南韓等多國採用的性別承認標準，包括醫療診斷、行政程序和自我聲明等方法，指下身手術不是唯一可行及客觀的準則，入境處卻採用侵入性和風險最高的標準，對跨性別人士造成不相稱的侵害，頒令入境處現行的跨性別換證政策違憲須撤銷。遺憾的是，終院在判詞中對「應採用甚麼標準作為更改性別的門檻」沒有著墨，僅指法庭沒有角色改寫入境處的政策，亦沒有指出入境處需要在甚麼時間內完成檢討，或政府應訂立《性別承認法》以全面處理社會上牽涉性別承認的不同議題。

圖片由作者提供／截圖自本案判詞

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