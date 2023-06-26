中信銀行ATM首創金融卡解鎖功能 首波提供金融FIDO ATM註冊服務 全面新增日、韓文操作介面

中信銀積極優化客戶使用體驗和創新功能，成為市場首家推出讓自行客戶於ATM上解鎖晶片金融卡的銀行。過去，當中信銀客戶因忘記金融卡密碼而被鎖定時，客戶需前往銀行櫃檯或聯繫客戶服務中心解鎖。而現在，凡已完成設備綁定及開通OTP（One Time Password；一次性密碼）功能的中信銀客戶，即可在中信銀ATM上啟動解鎖功能。用與金融卡相同的身分證字號登入中信銀Home Bank APP，開啟收付選單的「掃碼」功能，掃描ATM畫面上QR Code，並於ATM上輸入APP上顯示的OTP，便能獲得三次輸入密碼的機會，每人單月最多解鎖三次。客戶不再受限於銀行營業時間，24小時皆可至中信銀全臺逾七千臺ATM自行操作。

中信銀亦觀察到客戶線上辦理金融業務的需求增加，因此響應政策與財金公司合作，為首波共同提供「金融FIDO」註冊服務之ATM設備代理行。本次服務可提供兆豐銀行客戶，持兆豐晶片金融卡於中信銀ATM進行金融FIDO功能註冊，再使用兆豐銀行的APP掃描中信銀ATM產出之明細表QR Code進行驗證，即可簡化該APP驗證身分程序。未來中信銀將持續開發擴大金融FIDO註冊應用範圍，讓民眾只要完成一次身分識別申請，即可於跨機構開戶或辦理業務時，不用再使用實體卡片或帳號密碼重複認證。

此外，中信銀透過全臺持有效居留證人數及中信銀外籍客戶數等資料分析，了解到日、韓語系為外籍客戶語系排名前二，因此新推出了ATM日、韓服務介面，以滿足持有臺灣晶片金融卡的外籍客戶使用需求。除了日、韓文外，客戶還可選擇英、印、泰、越一共六種語言介面。凡進行臺/外幣提款或存款、臺幣轉帳等交易後，ATM將自動記憶客戶的語言偏好，下次使用時將直接顯示客戶慣用語言，提供客戶友善且便捷的操作體驗。中信銀將持續以客戶體驗為核心，從客戶旅程出發，提供無時不在、無所不在的金融服務。