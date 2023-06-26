永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家不藏私分享旅日秘境攻略、股市理財策略

跟著永豐大戶一起玩日本！日本向來是國人出國旅遊的首選之一，當地的美食及文化都深受國人喜歡。自從日本重新開放邊境就去了日本4趟的吳怡霈，分享永豐銀行的新世代VIP數位帳戶「DAWHO」是最貼心的換匯、旅遊消費好幫手。

張維中則說，日本因疫情期間觀光服務需求降低，會說英文的服務業員工變少，加上為減少實體接觸，不僅入國程序電子化，數位支付方式開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，電子支付已漸成日本現在消費趨勢。

張維中提到，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，最能感受在地生活樣貌；而常去日本旅遊的「進階者」可嘗試大眾浴池「錢湯」，有機會一探當地民俗風情；或是前往谷中體驗東京慢旅樂趣。他也提醒，到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。

周冠男於直播中分享，投資理財重在多元投資、分散市場，平時應培養良好理財習慣及妥善運用現有財務工具，切勿追短線交易，才能為自己存下一筆旅遊基金，「投資關鍵在於紀律，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅。」

周冠男以「七二法則」舉例，若以台灣第一檔ETF「0050」年化報酬率9％來看：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若投資40年時間，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。

在後疫情時代，旅遊不僅需要便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，運用永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更能讓我們旅遊安心又放心。