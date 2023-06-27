【國際大風吹】歐盟通過世界首部人工智慧法草案，依風險分四大類，ChatGPT將被納管
我們想讓你知道的是
針對歐盟的AI法草案，微軟和IBM等正在拼命開發AI的大公司都給予正面評價，但也提醒如何劃分風險層級需要更細緻的規範。在此同時，ChatGPT開發商OpenAI的創辦人山姆奧特曼則表示歐盟這份草案規範可能太嚴格，一度放話OpenAI會退出歐盟市場，但不到48小時後又改口說，目前沒有停止歐盟業務的計畫。
不論你想不想，人工智慧AI的時代都已經來了。從查找資料、金融理財、自動駕駛、都市管理，到國防安全，都免不了會融入AI。但AI會不會出現失誤，或被人利用變成做壞事的工具，確實讓人擔心。特斯拉創辦人馬斯克最近就說，雖然覺得AI發展下去應該是好事，但也不能排除發生災難的可能性。
超級人工智慧帶來負面影響，這種風險確實存在，所以如果我們創造通用人工智慧時不夠謹慎的話，是有可能帶來災難性的後果。
——SpaceX/特斯拉執行長 馬斯克
該怎麼管理AI的發展，近幾年來也一直讓各國政府很頭痛。而就在6月中，歐盟通過了人工智慧法草案，最終版本有望在今年年底生效，成為全世界第一部管理人工智慧的法律。今天這一集，就用短短的篇幅來介紹這部草案，看看立法者認為AI有什麼樣的風險？又該怎麼管理呢？
依風險分級，生成式AI需資訊透明
歐盟人工智慧法草案，開宗明義，把立法目的講得很清楚，要確保歐盟的人工智慧系統安全、透明、可追蹤、不含歧視，以及環境友善。另外，AI系統應該要由人類監督，而不是自動化管理，以免導致有害的後果。
6月14號表決通過的草案，依照風險嚴重程度，把AI系統分成四大類。
第一類是風險無法接受。這類AI由於對人類構成嚴重威脅，因此要全面禁止，包括以行為、社經地位、個人特徵為準的社會評分系統，遠端即時生物特徵辨識系統，預測個人會不會犯罪的預防性執法系統等等。
什麼風險是高到不能接受的？其實引發不少討論，尤其是能不能為了國安和執法，有條件開放即時性的遠端生物特徵辨識系統。但最終辯論結果，連為了抓捕恐怖份子，或尋找失蹤兒童，都不開放即時辨識，只能允許非即時性辨識，以免AI系統淪為大規模監控的工具。
議會決定保留具體條款避免任何大規模監控的風險，同時也保留非即時性生物特徵辨識系統，以便追捕罪犯以及處理任何潛在風險。
——歐盟AI草案報告員裴尼斐（Brando Benifei）
第二類是高度風險，也就是有可能損害人身安全或基本人權的AI系統，必須要在上市前接受審查，上市後也要持續追蹤。例如，交通、醫療、電梯設備等等，安全性非常重要的產品。另外，關鍵基礎建設、教育職業訓練、邊防移民、司法和民主程序等等，可能牽扯到歧視或基本人權的領域，也屬於這一類。
第三類是有限風險，爆紅的ChatGPT等生成式AI就屬於這一類。這類的規範重點是資訊透明，必須標示AI生成的內容、必須讓用戶知道自己正在跟AI互動。目的是希望AI不要被拿來傳播假資訊。另外，如果AI系統的訓練過程使用任何有版權的文字、影像、聲音作品，也必須明確列出。這樣一來，等於給了版權持有人要求分潤的機會。
我說過很多次，我們主要任務是保護言論自由，但說到AI生成內容，我不認為機器有任何言論自由可言。
——歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）
最後一類則是風險極低的，例如過濾垃圾信件、遊戲軟體等等，其實絕大多數應用應該是屬於這類，就不需要面對任何特殊規範。
如果違規，歐盟將依照情節輕重和比例原則處以罰款。例如，如果推出風險無法接受的AI系統，將面對4000萬歐元或全球營收7%的罰款，而且是取兩者較高的為準。相較之下，歐盟為了保護個資的GDPR法規，罰款最高是1000萬歐元或全球營收的2%，所以AI法的罰則算是蠻重的。
歐盟AI法有望引領全球標準
針對歐盟的AI法草案，微軟和IBM等正在拼命開發AI的大公司，都給予正面評價，表示樂見相關法律規範，但是也提醒，具體要如何劃分風險層級，尤其是哪些系統屬於高風險，恐怕需要更細緻的規範。
在此同時，ChatGPT開發商OpenAI的創辦人山姆奧特曼則是表示，歐盟這份草案的規範可能太嚴格了，還一度放話，如果最終認定太難遵守，OpenAI會退出歐盟市場，但不到48小時後他又改口說，目前沒有停止歐盟業務的計畫。
我最近到全球各地跟各國領袖會面，大家非常用心、專注、急迫地討論如何消除（AI）相關的龐大風險，以便享受這個科技帶來的好處，大家都想解決這個問題。
——OpenAI創辦人奧特曼
雖然在開發先進AI方面，歐盟落後給美國和中國，但美國的相關立法工程遲遲沒有開始動工，而歐盟則是從2019年就啟動，2021年就提出初版草案，因此才會處在領先地位。
接下來，人工智慧法草案，還要跟歐盟執委會以及各會員國討論，才會確定最終版本，預定今年年底拍板定案。如果到時候表決過關，通常也還要一兩年的緩衝期，才會完全生效。歐盟官員透露，正在跟美國討論一套人工智慧的產業行為準則，沒有約束力，純屬自願性質，希望邀請業者共襄盛舉，在各國法規落地前的空窗期，就能幫產業建立一套大家認可的規範。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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