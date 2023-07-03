縱觀10年，關鍵評論網已遠遠超過評論、但依舊非常關鍵
我們想讓你知道的是
關鍵評論網的創立，可以看出當初Joey跟Mario那種社會責任的初心，透過併購、開設多元平台等方式，找到了自己的商業模式，並成為一家全媒體集團。同時堅持「編業分離」的原則，提供優質的政治評論和國際新聞，填補了台灣在這方面的不足。
文：林之晨
認識兩位創辦人是在很早以前，那時Mario還沒到商周、而Joey還是專業經理人。我們常常在基隆路上Mario開設的一家咖啡館見面。當時的我也是一位兼職部落客，想獲得新知、了解媒體人、媒體生態都在做些什麼，幾乎每週都會去他們的聚會。
聚會中我最喜歡聽著他們聊天，如何討論傳統媒體與新媒體之間的關係此消彼長，聽著像Mario尚在傳統媒體工作的新媒體從業者的觀察、聽他們激盪未來無限的可能性，甚至一起加入討論未來媒體的發展方向。
後來，這兩位聊天中的行動派，真的付諸實行做了一件大事，關鍵評論網誕生了。
跨界合作擴大影響力
關鍵評論網的創立，可以看出當初Joey跟Mario那種社會責任的初心。當時，台灣缺乏一個良好的政治、政策評論平台以及國際新聞來源。在那樣的背景下，他們創辦的關鍵評論網帶著對社會的使命感。
然而，作為一家獨立媒體，關鍵評論網一路走來真的不容易。我們都知道政治相關的新聞很難變現、國際新聞要拉廣告也充滿挑戰。
但關鍵努力通過各種併購、開設YT、Podcast等多元平台頻道，找到了自己的商業模式，實現了正循環。現在甚至跟日本媒體合併、並將在納斯達克上市，這可説是台灣媒體從沒有過的創舉。
2019年我成為台灣大哥大總經理時，其中一個任務是推動5G開台、加速普及技術。然而，5G是一個相對抽象的概念，我們需要找到一種方式向消費者傳達5G的好處。於是2020年我們和同時也有著新媒體概念的關鍵評論網開始合作，探討如何製作網路原生的內容。當時Mario正開始拍影片，我們這對老朋友決定再次攜手，一起用新媒體、新串連方式拍攝節目。
我們選擇共同喜歡的主題：遊戲和運動，去傳達關於5G技術和生活變革的內容。節目中以真實的對話展示了朋友之間的自然交流，也更真實的去和閱聽人溝通，這很符合年輕觀眾對於真誠和真實感的追求，也透過這次合作獲得了觀眾的喜愛和分享。這跟印象中過往照著腳本去進行的影片製作方式有著極大的不同，得到迴響與成就滿足感也大不相同。
填補台灣媒體缺口的獨立媒體使命感
從朋友到合作夥伴，一路走來，我認為關鍵評論網已經從獨立媒體畢業，成為一個主流媒體，對各個族群都產生了相當的影響力。
關鍵不僅是一個文字媒體，還涉足影音和聲音媒體，可以說是一個全媒體的集團。作為一家獨立媒體，關鍵評論網更難能可貴的是，10年來一直以來都堅持著「編業分離」的原則與初衷，力求提供優質的政治評論和國際新聞，填補了台灣在這方面的缺口。
媒體是一種公共財，創辦媒體的人應該抱持著某種理想性，看到社會上的缺陷並努力填補。 在關鍵評論網的成功之後，我相信會激勵更多具有理想性的媒體創業者，從獨立媒體的角度出發，建立起一波又一波能夠表達台灣聲音、昇華成主流化媒體的無限可能性。
遠遠超過評論的關鍵評論網
10年如一刻，真心想說的是：「時至今日，關鍵評論網已經遠遠超過評論了，但是依舊非常關鍵。相信10年之後，它不只是關鍵，更是這個社會不可或缺的、一個大家信賴的資訊來源。」
恭喜關鍵評論網10週年，你們的努力和理念將持續影響著台灣的媒體環境。希望未來10年關鍵評論網充滿更多的成就和突破，繼續為台灣社會帶來重要而關鍵的聲音。
責任編輯：Joanna
核稿編輯：楊士範
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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