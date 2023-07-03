縱觀10年，關鍵評論網已遠遠超過評論、但依舊非常關鍵

文：林之晨



認識兩位創辦人是在很早以前，那時Mario還沒到商周、而Joey還是專業經理人。我們常常在基隆路上Mario開設的一家咖啡館見面。當時的我也是一位兼職部落客，想獲得新知、了解媒體人、媒體生態都在做些什麼，幾乎每週都會去他們的聚會。

聚會中我最喜歡聽著他們聊天，如何討論傳統媒體與新媒體之間的關係此消彼長，聽著像Mario尚在傳統媒體工作的新媒體從業者的觀察、聽他們激盪未來無限的可能性，甚至一起加入討論未來媒體的發展方向。

後來，這兩位聊天中的行動派，真的付諸實行做了一件大事，關鍵評論網誕生了。

跨界合作擴大影響力

關鍵評論網的創立，可以看出當初Joey跟Mario那種社會責任的初心。當時，台灣缺乏一個良好的政治、政策評論平台以及國際新聞來源。在那樣的背景下，他們創辦的關鍵評論網帶著對社會的使命感。

然而，作為一家獨立媒體，關鍵評論網一路走來真的不容易。我們都知道政治相關的新聞很難變現、國際新聞要拉廣告也充滿挑戰。

但關鍵努力通過各種併購、開設YT、Podcast等多元平台頻道，找到了自己的商業模式，實現了正循環。現在甚至跟日本媒體合併、並將在納斯達克上市，這可説是台灣媒體從沒有過的創舉。

2019年我成為台灣大哥大總經理時，其中一個任務是推動5G開台、加速普及技術。然而，5G是一個相對抽象的概念，我們需要找到一種方式向消費者傳達5G的好處。於是2020年我們和同時也有著新媒體概念的關鍵評論網開始合作，探討如何製作網路原生的內容。當時Mario正開始拍影片，我們這對老朋友決定再次攜手，一起用新媒體、新串連方式拍攝節目。

我們選擇共同喜歡的主題：遊戲和運動，去傳達關於5G技術和生活變革的內容。節目中以真實的對話展示了朋友之間的自然交流，也更真實的去和閱聽人溝通，這很符合年輕觀眾對於真誠和真實感的追求，也透過這次合作獲得了觀眾的喜愛和分享。這跟印象中過往照著腳本去進行的影片製作方式有著極大的不同，得到迴響與成就滿足感也大不相同。

填補台灣媒體缺口的獨立媒體使命感

從朋友到合作夥伴，一路走來，我認為關鍵評論網已經從獨立媒體畢業，成為一個主流媒體，對各個族群都產生了相當的影響力。

關鍵不僅是一個文字媒體，還涉足影音和聲音媒體，可以說是一個全媒體的集團。作為一家獨立媒體，關鍵評論網更難能可貴的是，10年來一直以來都堅持著「編業分離」的原則與初衷，力求提供優質的政治評論和國際新聞，填補了台灣在這方面的缺口。

媒體是一種公共財，創辦媒體的人應該抱持著某種理想性，看到社會上的缺陷並努力填補。 在關鍵評論網的成功之後，我相信會激勵更多具有理想性的媒體創業者，從獨立媒體的角度出發，建立起一波又一波能夠表達台灣聲音、昇華成主流化媒體的無限可能性。

遠遠超過評論的關鍵評論網

10年如一刻，真心想說的是：「時至今日，關鍵評論網已經遠遠超過評論了，但是依舊非常關鍵。相信10年之後，它不只是關鍵，更是這個社會不可或缺的、一個大家信賴的資訊來源。」

恭喜關鍵評論網10週年，你們的努力和理念將持續影響著台灣的媒體環境。希望未來10年關鍵評論網充滿更多的成就和突破，繼續為台灣社會帶來重要而關鍵的聲音。

責任編輯：Joanna

核稿編輯：楊士範