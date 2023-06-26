民意普遍支持公共區域設置「無孩童區」，韓國的「身份歧視」恐造就生育率持續探底

綜合《CNN》與《Pime Asia News》報導，近年來韓國許多公共區域設有「無孩童區」（no-kids zones），隨著韓國生育率持續下滑，國會希望廢除「無孩童區」，部分區域的立法機關也已經開始進行相關討論。然而，韓國民意仍普遍支持「無孩童區」，也使得相關討論在該國引發熱議。

為何要廢除無孩童區？

低生育率

韓國是全球出生率最低的國家，去（2022）年韓國的生育率僅有0.78，遠低於日本的1.3以及台灣的0.98，而維持人口穩定至少需2.1的生育率，韓國與台灣皆未達指標的一半。

韓國除了是世界上出生率最低的國家，也是高齡化最快的國家之一，這也使韓國民眾擔心其在未來，需面對勞動力不足，老年族群無人照顧，以及退休金、醫療資源不夠用的問題。報導指出，韓國的當務之急是提升生育率，而設置「無孩童區」顯然是個不明智的選擇，因為這會使父母在帶小孩上更不方便，也會降低年輕人育兒的意願。

主張廢除「無孩童區」的議員龍慧仁表示，她在2021年生完孩童後，深受「無孩童區」所苦。龍慧仁提到，她患有產後憂鬱症，孩子出生後的100天內都待在家裡不願出門。後來她終於感覺身體好一點了，可以帶孩子去散步時，她卻感受到深深的不便及歧視。

她回憶：「當我們試圖進入一家咖啡廳時，我們立即被拒絕進入，因為那是禁止兒童進入的區域，我無助地流下了眼淚，感覺社會似乎不願意接受我。」

她說，許多新手媽媽都有類似的感覺，她也補充，韓國勞動部正在調查一個案例，在該案例中，一名在科技公司擔任程序員的職業婦女在生完孩童後自殺，並留下了遺書，表示：「難道職業婦女是罪人嗎？ 」

支持廢除「無孩童區」的議員指出，政府在過去16年裡，花費了超過2000億美元，試圖鼓勵更多人生孩子。與其投入更多資金改變父母的意願，還不如努力改變這個社會對父母及孩童的歧視。

「無孩童區」違反憲法？

正如龍慧仁提到的，「無孩童區」有歧視孩童與父母的嫌疑，因此該空間是否侵犯憲法保障的平等權，也引發韓國學界、政界的熱議。

早在2017年，韓國國家人權委員會即判定「無孩童區」侵犯平等權，並呼籲企業停止設置「無孩童區」，這是國家機構第一次就此事發表聲明。人權委員會在聲明中引用了韓國憲法第11條，該法條禁止任何基於性別、宗教或社會地位的歧視，並指出聯合國公約規定「任何兒童都不應因為任何理由受到不公平的對待」。

然而，韓國國家人權委員會的聲明並不具法律效力，因此「無孩童區」得以繼續存在。

為何多數人仍支持無孩童區？

根據2021年的一項調查，有71%的韓國受訪者認為，企業主有權將其營業場所變成「無孩童區」。只有17%的人反對這樣的政策。而他們支持的理由多是因為希望能有一個安靜的空間。

韓國設置「無孩童區」的討論可追溯至2012年。當年，一名餐廳顧客在端熱湯時不小心燙傷了一名兒童。事件被公開至網路後，社會多對這名母親表示同情，在許多類似的案例中，企業也都被迫賠償這些父母。

不過後來更詳細的監視器影像，顯示孩子在事發前到處亂跑。影像遭公開後，公眾的情緒開始發生變化，許多人開始責怪該名母親沒有管教好孩子，企業也紛紛開始設置「無孩童區」。

到2014年，「無孩童區」已成為一種常見的景象，以咖啡聽、餐廳的出現頻率最高。「無孩童區」也在接下來的幾年越來越受歡迎。支持該政策的族群不僅僅是沒有孩子的成年人，就連許多家長都表示贊成，認為人民有權享受一個「安靜且和平」的區域。

一名育有一個兩歲男童的母親李伊讓（Lee Yi-rang）表示：「當我帶著孩子出去時，我會看到很多讓我皺眉的畫面，孩子很難控制，且他們又會對設施和其他人造成傷害，這讓我明白為什麼有『無孩童區』。」

另外一名母親李智恩（Lee Ji-eun）也對此表示同意。她認為最好將是否設置「無孩童區」留給企業主決定，如果家長不認同，他們可以選擇一個允許孩童出入的區域。

除了無孩童區，還有「無大叔區」、「無YouTuber區」、「無說唱歌手區」

除了「無孩童區」以外，韓國還對很多族群實施禁令。以韓國濟州島為例，當地的一些露營區或飯店設有「無青少年區」及「無老年人區」。

韓國也設有許多「無中年人區」，這些區域被韓國人稱為「無大叔區」。首爾即有餐廳設置「無大叔區」，禁止49歲以上的男性進入，理由是該年齡的男性可能會騷擾女員工。

此外，首爾還有一家咖啡廳於2018年設置「無說唱歌手區」、「無YouTuber區」，以及「無教授區」。

研究韓國文化，現職荷蘭萊頓大學教授的蒂蘭（Bonnie Tilland）表示，這些禁區反映的是韓國強烈的重商情緒。她表示：「韓國人普遍有一種心態是，企業主有權決定自己該接受哪些客戶，因此無論這些禁令多奇怪，在韓國人眼中都是很自然的。」

她補充，這些禁區也反應韓國人，尤其是20多歲和30多歲的世代，具備強烈的個人空間觀念，並且越來越不能容忍身邊吵鬧的孩子和老年人。

蒂蘭指出，如果國家想要解決人口問題，就需要重新審視國家的這種風氣，她表示：「韓國社會根深蒂固的認為，每一類人都有屬於『他們的空間』，但這也成為許多年輕女性不願意生孩子的原因之一。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航