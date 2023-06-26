國籍航空大量招聘外籍機師擠壓本國籍就業權，機師工會呼籲政府檢視政策
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機師工會呼籲政府要嚴正檢視國籍航空招聘外籍機師的政策，尤其交通部所制定的「每培訓1位本國籍機師，得以聘僱2.5位外國籍機師」規範，不但無法讓國籍航空公司積極培訓本國籍機師，還讓外籍機師倍增，造成至少數百名以上自費在國外取得商用飛機飛行駕照的本國籍專業人員就業權遭外籍排擠。
桃園市機師職業工會（以下簡稱機師工會）今（26）日召開記者會，呼籲社會與政府要嚴正檢視目前國籍航空公司招聘外籍機師的政策，尤其由交通部所制定的《外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準》第15條（以下簡稱《審查標準》）中提到，「每培訓1位本國籍機師，得以聘僱2.5位外國籍機師」，不但無法讓國籍航空公司積極投入培訓本國籍機師，還讓外籍機師人數從2010年200人倍增至400人以上，更直接造成至少數百名以上「自費」在國外取得商用飛機飛行駕照（CPL）之本國籍專業人員就業權長期遭外籍機師排擠。
不僅如此，機師工會還發現國籍航空公司屢屢在聘用特定機型機師（如波音787）過程中，涉嫌違法進用根本不具該特定機型飛航經驗的外籍機師，政府相關單位亦未負起實質審查把關責任，往往造成外籍機師因對飛航操作流程不熟悉、或因溝通不良等問題，而導致影響飛航安全的案例一再發生。
每培訓1位本國籍機師，得聘僱2.5位外國籍機師
機師工會理事長李信燕表示，長榮航空所聘用外籍機師占公司全體機師近4分之1。李信燕說明，30年前長榮航空剛成立時，台灣民航專業人才普偏缺乏，在那個時間點必須仰賴國外的飛行人才來建制機隊可以理解。但30年過去，長榮航空卻還是維持這麼高的外籍機師比例，而且和長榮航空同為星空聯盟成員、甚至規模更大的全日空（ANA）及新加坡航空，都沒有外籍機師，大韓航空也只有8%是外籍機師，長榮航空做法令人無法理解。
不僅長榮航空外籍機師比例高，華航自2022年10月邊境解封後至今年4月底半年期間，也開始大量招募進用外籍機師。李信燕說明，華航2022年新進用外籍機師人數達31人，同期間進用的本國籍新進試用機師僅11人。
《審查標準》第15條規範：「每培訓1位本國籍機師，得以聘僱2.5位外國籍機師。」機師工會曾詢問交通部，為什麼反而是訂定外籍機師比本國籍機師多，交通部也沒給出明確答覆。李信燕表示，這條規範在策略跟方向和其他產業根本背道而馳。
李信燕也提到，由於國籍航空持續增加進用外籍正機師，亦影響到本國籍機師在升遷（副機師升正機師）上的權益。李信燕說明，當出現正機師缺額時，國籍航空選擇直接聘用外國籍正機師，而非透過由本國籍副機師完成訓練升任為正機師來擔任，就會導致本國籍副機師升遷被打壓。
外籍機師幾乎未持有聘雇機型之駕駛資格
李信燕提到，國籍航空會透過與其特定合作的仲介公司聘雇外籍機師，機師工會曾詢問航空公司，是否有去核實外籍機師的飛行經驗、持有機種執照與是否曾有飛安事故與違規事實，航空公司卻僅回覆「我們相信仲介」，就不再進行核實，政府相關單位亦未負起實質審查把關責任，讓外籍機師因對飛航操作流程不熟悉、或因溝通不良導致影響飛安問題的案例一再發生。
根據機師工會所掌握的訊息，華航2022年新進用的31位外籍機師中，就有23人違反《審查標準》第14條第2款規定，直接進用不具公司所需之特定機型飛航經驗外籍機師。
李信燕表示，進用這樣的外籍機師不僅會嚴重影響到飛行安全，也會壓縮到本國人的就業機會，包括現在普遍在市場上有非常多已經自費到國外去取得飛行執照的的飛行員，都不得其門而入。
外籍機師擠壓工會團結權
立法委員林宜瑾表示，外籍勞工面對文化差異又人生地不熟，要接觸工會事務本就非常困難，所簽署的又是令僱主稍有不滿就可以不再續約的定期契約，因此可以合理懷疑，當特定產業雇主偏好進用大量外籍勞工，就是在規避工會的制衡，必須要請資方講清楚。更何況台籍機師並不缺工。
林宜瑾也表示，飛安就像食安一樣，要讓民眾放心吃就要有非常清楚的食品標誌，但外籍機師的培訓背景以及合格認定，是否如同本國籍機師一樣受到嚴格把關跟甄試，這點相關單位跟資方也要有明確說明，畢竟飛航安全事關人命，不容絲毫便宜行事。
長榮回應外籍機師比率是20.7％
據《中時新聞網》報導，長榮航空表示，長榮航空外籍機師有320名，占全體機師比率是20.7％；本國籍機師比率則超過79％，在過去7年共計培訓353名本國籍機師，在美國成立的長榮航空飛行學院，無論是公司培訓或是自訓學員，也絕大多數是本國籍。
長榮航空表示，長榮航空聘雇機師有一定的程序，經過嚴格篩選後，亦需要進行地面、模擬機課程及訓練，全部通過後才會正式任用；有飛行經驗的機師，另會進行背景調查，必須取得無事故證明，並無工會所謂「完全不再查核」之情事。
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核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。