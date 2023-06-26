國籍航空大量招聘外籍機師擠壓本國籍就業權，機師工會呼籲政府檢視政策

桃園市機師職業工會（以下簡稱機師工會）今（26）日召開記者會，呼籲社會與政府要嚴正檢視目前國籍航空公司招聘外籍機師的政策，尤其由交通部所制定的《外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準》第15條（以下簡稱《審查標準》）中提到，「每培訓1位本國籍機師，得以聘僱2.5位外國籍機師」，不但無法讓國籍航空公司積極投入培訓本國籍機師，還讓外籍機師人數從2010年200人倍增至400人以上，更直接造成至少數百名以上「自費」在國外取得商用飛機飛行駕照（CPL）之本國籍專業人員就業權長期遭外籍機師排擠。

不僅如此，機師工會還發現國籍航空公司屢屢在聘用特定機型機師（如波音787）過程中，涉嫌違法進用根本不具該特定機型飛航經驗的外籍機師，政府相關單位亦未負起實質審查把關責任，往往造成外籍機師因對飛航操作流程不熟悉、或因溝通不良等問題，而導致影響飛航安全的案例一再發生。

每培訓1位本國籍機師，得聘僱2.5位外國籍機師

機師工會理事長李信燕表示，長榮航空所聘用外籍機師占公司全體機師近4分之1。李信燕說明，30年前長榮航空剛成立時，台灣民航專業人才普偏缺乏，在那個時間點必須仰賴國外的飛行人才來建制機隊可以理解。但30年過去，長榮航空卻還是維持這麼高的外籍機師比例，而且和長榮航空同為星空聯盟成員、甚至規模更大的全日空（ANA）及新加坡航空，都沒有外籍機師，大韓航空也只有8%是外籍機師，長榮航空做法令人無法理解。

不僅長榮航空外籍機師比例高，華航自2022年10月邊境解封後至今年4月底半年期間，也開始大量招募進用外籍機師。李信燕說明，華航2022年新進用外籍機師人數達31人，同期間進用的本國籍新進試用機師僅11人。

《審查標準》第15條規範：「每培訓1位本國籍機師，得以聘僱2.5位外國籍機師。」機師工會曾詢問交通部，為什麼反而是訂定外籍機師比本國籍機師多，交通部也沒給出明確答覆。李信燕表示，這條規範在策略跟方向和其他產業根本背道而馳。

李信燕也提到，由於國籍航空持續增加進用外籍正機師，亦影響到本國籍機師在升遷（副機師升正機師）上的權益。李信燕說明，當出現正機師缺額時，國籍航空選擇直接聘用外國籍正機師，而非透過由本國籍副機師完成訓練升任為正機師來擔任，就會導致本國籍副機師升遷被打壓。

外籍機師幾乎未持有聘雇機型之駕駛資格

李信燕提到，國籍航空會透過與其特定合作的仲介公司聘雇外籍機師，機師工會曾詢問航空公司，是否有去核實外籍機師的飛行經驗、持有機種執照與是否曾有飛安事故與違規事實，航空公司卻僅回覆「我們相信仲介」，就不再進行核實，政府相關單位亦未負起實質審查把關責任，讓外籍機師因對飛航操作流程不熟悉、或因溝通不良導致影響飛安問題的案例一再發生。

根據機師工會所掌握的訊息，華航2022年新進用的31位外籍機師中，就有23人違反《審查標準》第14條第2款規定，直接進用不具公司所需之特定機型飛航經驗外籍機師。

李信燕表示，進用這樣的外籍機師不僅會嚴重影響到飛行安全，也會壓縮到本國人的就業機會，包括現在普遍在市場上有非常多已經自費到國外去取得飛行執照的的飛行員，都不得其門而入。

外籍機師擠壓工會團結權

立法委員林宜瑾表示，外籍勞工面對文化差異又人生地不熟，要接觸工會事務本就非常困難，所簽署的又是令僱主稍有不滿就可以不再續約的定期契約，因此可以合理懷疑，當特定產業雇主偏好進用大量外籍勞工，就是在規避工會的制衡，必須要請資方講清楚。更何況台籍機師並不缺工。

林宜瑾也表示，飛安就像食安一樣，要讓民眾放心吃就要有非常清楚的食品標誌，但外籍機師的培訓背景以及合格認定，是否如同本國籍機師一樣受到嚴格把關跟甄試，這點相關單位跟資方也要有明確說明，畢竟飛航安全事關人命，不容絲毫便宜行事。

長榮回應外籍機師比率是20.7％

據《中時新聞網》報導，長榮航空表示，長榮航空外籍機師有320名，占全體機師比率是20.7％；本國籍機師比率則超過79％，在過去7年共計培訓353名本國籍機師，在美國成立的長榮航空飛行學院，無論是公司培訓或是自訓學員，也絕大多數是本國籍。

長榮航空表示，長榮航空聘雇機師有一定的程序，經過嚴格篩選後，亦需要進行地面、模擬機課程及訓練，全部通過後才會正式任用；有飛行經驗的機師，另會進行背景調查，必須取得無事故證明，並無工會所謂「完全不再查核」之情事。

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核稿編輯：翁世航