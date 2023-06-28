【影評】《蜘蛛人：穿越新宇宙》：開創全新敘事風格，美系動畫電影將不再被「皮克斯風」壟斷
我們想讓你知道的是
在那些評價兩極的政治正確改編作中，我們會看到一股「拗」，對某些道德觀念的堅持和硬拗，像一個不願意受到絲毫委屈的龜毛小朋友一樣。而《蜘蛛人：穿越新宇宙》呢？它表達了愛，對作品的愛、對觀眾的愛、對老粉絲的愛，以至於對所有人的愛。面對這樣的作品，人們自然會以愛回應了。
《蜘蛛人：穿越新宇宙》終於在台灣上映了！這部曾拿下奧斯卡金像獎，做出無數大膽創新嘗試，堪稱動畫電影業界標竿的神作，再度掀起一波浪潮。
前作《蜘蛛人：新宇宙》於2018年上映，彼時的超級英雄電影已經進入審美疲勞的時期，真人版蜘蛛人第二次重開機，剛取得小小階段性成果。
此時索尼卻又推出一位蜘蛛人，他是黑人、不叫彼得帕克、沒有班叔，而且是一部動畫！這樣的開局讓不少觀眾缺乏動力買票進場，也讓它的票房不算特別強勢。然而真金不怕火煉，在歐美引發洪水巨浪般的好評，並斬獲包括奧斯卡金像獎在內的許多獎項後，如今續作《蜘蛛人：穿越新宇宙》已經引發許多影迷的高度期待。
而《蜘蛛人：穿越新宇宙》也沒有讓我們失望，還遠遠超越了我們的期待，個人相信，它甚至足以被列入史上最佳續集電影的討論名單。在權威網站IMDb上，《蜘蛛人：穿越新宇宙》以9.0分成為史上評價最高的超級英雄電影，在爛番茄評價網上也獲得影評95％新鮮度、觀眾96％好評。
其實當年《蜘蛛人：新宇宙》在國外掀起熱潮，但在台灣熱度只能算是一般。似乎台灣人就是不喜歡看英雄動畫片。以至於續作《蜘蛛人：穿越新宇宙》上映時，片商甚至保守的把檔期讓給《玩命關頭》、《變形金剛》，硬生生拖了三週才上映。
然而，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的精彩和價值，遠遠值得更好的宣傳。我相信它開創了一套全新且有趣的敘事風格，未來的美系動畫電影將不再被「皮克斯風」壟斷。
技術：所有的技法都有了靈魂
首先要提到「3渲2」的概念，將原本過於平滑、冷硬、寫實的3D建模，渲染出傳統作畫的筆觸、紋理和藝術變形，我最早看到這種技術，是2012年的《JOJO的奇妙冒險》第一部動畫片頭曲，為了還原作者荒木飛呂彥特色強烈的畫風，神風動畫工作室煞費苦心，終於創造出了一代神OP。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。