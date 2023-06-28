TNL+ 2023/06/28,
影劇

【影評】《蜘蛛人：穿越新宇宙》：開創全新敘事風格，美系動畫電影將不再被「皮克斯風」壟斷

【影評】《蜘蛛人：穿越新宇宙》：開創全新敘事風格，美系動畫電影將不再被「皮克斯風」壟斷
Photo Credit: 索尼影業

我們想讓你知道的是

在那些評價兩極的政治正確改編作中，我們會看到一股「拗」，對某些道德觀念的堅持和硬拗，像一個不願意受到絲毫委屈的龜毛小朋友一樣。而《蜘蛛人：穿越新宇宙》呢？它表達了愛，對作品的愛、對觀眾的愛、對老粉絲的愛，以至於對所有人的愛。面對這樣的作品，人們自然會以愛回應了。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》終於在台灣上映了！這部曾拿下奧斯卡金像獎，做出無數大膽創新嘗試，堪稱動畫電影業界標竿的神作，再度掀起一波浪潮。

前作《蜘蛛人：新宇宙》於2018年上映，彼時的超級英雄電影已經進入審美疲勞的時期，真人版蜘蛛人第二次重開機，剛取得小小階段性成果。

此時索尼卻又推出一位蜘蛛人，他是黑人、不叫彼得帕克、沒有班叔，而且是一部動畫！這樣的開局讓不少觀眾缺乏動力買票進場，也讓它的票房不算特別強勢。然而真金不怕火煉，在歐美引發洪水巨浪般的好評，並斬獲包括奧斯卡金像獎在內的許多獎項後，如今續作《蜘蛛人：穿越新宇宙》已經引發許多影迷的高度期待。

而《蜘蛛人：穿越新宇宙》也沒有讓我們失望，還遠遠超越了我們的期待，個人相信，它甚至足以被列入史上最佳續集電影的討論名單。在權威網站IMDb上，《蜘蛛人：穿越新宇宙》以9.0分成為史上評價最高的超級英雄電影，在爛番茄評價網上也獲得影評95％新鮮度、觀眾96％好評。

其實當年《蜘蛛人：新宇宙》在國外掀起熱潮，但在台灣熱度只能算是一般。似乎台灣人就是不喜歡看英雄動畫片。以至於續作《蜘蛛人：穿越新宇宙》上映時，片商甚至保守的把檔期讓給《玩命關頭》、《變形金剛》，硬生生拖了三週才上映。

然而，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的精彩和價值，遠遠值得更好的宣傳。我相信它開創了一套全新且有趣的敘事風格，未來的美系動畫電影將不再被「皮克斯風」壟斷。

技術：所有的技法都有了靈魂

首先要提到「3渲2」的概念，將原本過於平滑、冷硬、寫實的3D建模，渲染出傳統作畫的筆觸、紋理和藝術變形，我最早看到這種技術，是2012年的《JOJO的奇妙冒險》第一部動畫片頭曲，為了還原作者荒木飛呂彥特色強烈的畫風，神風動畫工作室煞費苦心，終於創造出了一代神OP。

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