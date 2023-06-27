華山草原分屍案被害人家屬爭取國賠1522萬，高院判決敗訴確定
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被害人家屬認為，當時草原的管理單位，也就是台北市政府的都市更新處、工務局公園路燈工程管理處未確實審核野青眾的申請資格，未裝夜間照明或派人巡邏等，最終導致女兒被殺害，遂求償喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1522萬8815元。
2019年震驚社會的華山草原性侵分屍案，兇手陳伯謙殺害高女並分屍棄屍；被判處無期徒刑定讞。高女的家屬認為，時任華山草原管理單位的台北市政府也有責任，提起國賠訴訟，求償1522萬；不過一審時就被地方法院認為管理單位的疏失與高女的死亡沒有因果關係，判決敗訴，經上訴後高等法院認為一審判決無誤，駁回上訴確定。
陳柏謙判無期徒刑定讞，被害人家屬申請國賠
陳伯謙2019年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，開班指導射箭等活動，高女於同年5月31日下午到草堂與在場的陳伯謙等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。在同日凌晨4時左右，陳伯謙性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒極力反抗，陳男便以手勒住高女頸部，導致她窒息死亡。
陳伯謙先將高女的屍體藏在「野居草堂」內的綠色塑膠箱，後來用教學及展示用的刀子，將被害人屍體切割成13部位。將7袋屍塊分別置入袋內，騎機車至陽明山棄置，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。家屬報案協尋後，警方循線找上陳，陳認罪並帶警方至陽明山區找回屍塊。
台灣高等法院更一審2021年9月認為兇嫌陳伯謙可矯正治療（有教化可能），判處無期徒刑。家屬不服上訴，案經上訴後最高法院2022年2月23日，認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。
死者父母也認為，當時草原的管理單位，也就是台北市政府的都市更新處、工務局公園路燈工程管理處為草原主管機關，卻未確實審核野青眾的申請資格，開放大草原讓他們使用，且未裝夜間照明或派人巡邏，野青眾多次遭人檢舉，也未積極處理，最終導致搭「野居草堂」違建的陳伯謙殺害女兒，遂求償喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1522萬8815元。
法院：管理單位有疏失，但與事件發生無因果關係
2020年12月2日時，台北地方法院一審認為，陳伯謙的一審、二審刑事判決書中，均為提及北市府有過失，不過即使兩單位有死者父母所指的不法怠職行為，也與與陳男性侵殺人犯行造成的損害、高女死亡無因果關係，判免賠。
被害人家屬不服，繼續上訴，不過台灣高等法院今天認為一審判決無誤，駁回家屬對都更處的上訴。
當時華山大草原由台北市都更處所承租和負責，野青眾也是向都更處遞交申請企劃書得以獲得場地，當時因為華山大草原本在預定在2019年6月30日就會歸還給司法院作為司法園區的預定用地，野青眾希望可以在最後這段時間為這片草原及公共空間，開創更多的可能。
當時隨著計畫時程拉長，越來越多人認識這個地方，也越來越多人開始來到草原，除了舉辦活動、講座，進行聚會或是實驗性質的表演等，也隨意搭建帳篷或是建築物。
而野青眾的核心成員不時因理念不同、草原上的管理規則和強度也有不同認知，因此核心成員不時有所改變；事發後，主要成員莊奕凡也坦言，他們未能充分掌握管理，且調查每個來到草原活動的人。最終發生此悲劇，野青眾也隨即撤場並解散。
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核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。