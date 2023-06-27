2023/06/27,
司法

華山草原分屍案被害人家屬爭取國賠1522萬，高院判決敗訴確定

華山草原分屍案被害人家屬爭取國賠1522萬，高院判決敗訴確定
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

被害人家屬認為，當時草原的管理單位，也就是台北市政府的都市更新處、工務局公園路燈工程管理處未確實審核野青眾的申請資格，未裝夜間照明或派人巡邏等，最終導致女兒被殺害，遂求償喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1522萬8815元。

2019年震驚社會的華山草原性侵分屍案，兇手陳伯謙殺害高女並分屍棄屍；被判處無期徒刑定讞。高女的家屬認為，時任華山草原管理單位的台北市政府也有責任，提起國賠訴訟，求償1522萬；不過一審時就被地方法院認為管理單位的疏失與高女的死亡沒有因果關係，判決敗訴，經上訴後高等法院認為一審判決無誤，駁回上訴確定。

陳柏謙判無期徒刑定讞，被害人家屬申請國賠

陳伯謙2019年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，開班指導射箭等活動，高女於同年5月31日下午到草堂與在場的陳伯謙等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。在同日凌晨4時左右，陳伯謙性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒極力反抗，陳男便以手勒住高女頸部，導致她窒息死亡。

陳伯謙先將高女的屍體藏在「野居草堂」內的綠色塑膠箱，後來用教學及展示用的刀子，將被害人屍體切割成13部位。將7袋屍塊分別置入袋內，騎機車至陽明山棄置，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。家屬報案協尋後，警方循線找上陳，陳認罪並帶警方至陽明山區找回屍塊。

台灣高等法院更一審2021年9月認為兇嫌陳伯謙可矯正治療（有教化可能），判處無期徒刑。家屬不服上訴，案經上訴後最高法院2022年2月23日，認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。

死者父母也認為，當時草原的管理單位，也就是台北市政府的都市更新處、工務局公園路燈工程管理處為草原主管機關，卻未確實審核野青眾的申請資格，開放大草原讓他們使用，且未裝夜間照明或派人巡邏，野青眾多次遭人檢舉，也未積極處理，最終導致搭「野居草堂」違建的陳伯謙殺害女兒，遂求償喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1522萬8815元。

法院：管理單位有疏失，但與事件發生無因果關係

2020年12月2日時，台北地方法院一審認為，陳伯謙的一審、二審刑事判決書中，均為提及北市府有過失，不過即使兩單位有死者父母所指的不法怠職行為，也與與陳男性侵殺人犯行造成的損害、高女死亡無因果關係，判免賠。

被害人家屬不服，繼續上訴，不過台灣高等法院今天認為一審判決無誤，駁回家屬對都更處的上訴。

當時華山大草原由台北市都更處所承租和負責，野青眾也是向都更處遞交申請企劃書得以獲得場地，當時因為華山大草原本在預定在2019年6月30日就會歸還給司法院作為司法園區的預定用地，野青眾希望可以在最後這段時間為這片草原及公共空間，開創更多的可能。

當時隨著計畫時程拉長，越來越多人認識這個地方，也越來越多人開始來到草原，除了舉辦活動、講座，進行聚會或是實驗性質的表演等，也隨意搭建帳篷或是建築物。

而野青眾的核心成員不時因理念不同、草原上的管理規則和強度也有不同認知，因此核心成員不時有所改變；事發後，主要成員莊奕凡也坦言，他們未能充分掌握管理，且調查每個來到草原活動的人。最終發生此悲劇，野青眾也隨即撤場並解散。

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核稿編輯：翁世航


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